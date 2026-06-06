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MotoGP Macaristan GP

MotoGP Macaristan GP sıralama: Temponun yükseldiği son dakikalarda Marquez pole pozisyonunu kazandı, Toprak 18. sırada

2026 Macaristan GP sıralama turlarında pole pozisyonunun sahibi Marc Marquez oldu. Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu 18. sıradan start alacak.

Neşe Akkoyun
Düzenlendi:
Marc Marquez, Ducati Team

Marc Marquez, Ducati Team

Fotoğraf: MotoGP

Startın verilmesiyle sürücüler piste çıktı ve 15 dakikalık Q1 heyecanı başladı.

Q1

Sürücüler birkaç deneme turundan sonra tempoyu artırdı. Temsilcimiz Toprak 1:38.074’lük süresiyle zirveye yerleşti. Turunu bitirdikten hemen sonra, ilk virajda Toprak motosikletinin arka taraf tutuşunu kısa süreliğine kaybetti ve kaza tehlikesi atlattı. Durumu başarıyla kontrol altına alan temsilcimiz seansa kaldığı yerden devam etti.

Joan Mir, 1:37.949 süresini elde ederek ilk sırada yer aldı. Bastianini 1:37.815 ile cevap verdi ve Mir’i geride bıraktı.

Toprak ikinci denemesindeki turunu frenajda zaman kaybedince bıraktı ve pite döndü.

Tıpkı toprak gibi arka taraf tutuşunda sorun yaşayan ve kazaya ramak kala dengesini korumayı başaran bir diğer Yamaha sürücüsü de Quartararo oldu.

Q1’in son beş dakikasına yaklaşırken sürücüler piste geri döndü ve tur zamanları gelişmeye başladı.

Luca Marini, 1:37.594 süresini elde ederek Bastianini’yi geride bıraktı ve zirveye yerleşti. Joan Mir 1:37.756 ile ikinciliğe yükseldi. Bagnaia ise 1:37.443 ile cevap vererek ilk sıradaki yerini aldı.

Q1’in sonlanmasına yaklaşık 2 dakika kala Brad Miller sert bir kaza yaparak çakıl havuzuna sürüklendi. Kısa süreliğine gösterilen sarı bayraklara yakalanan temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, hızlı turunu iptal etmek zorunda kaldı.

Luca Marini güçlü bir tur attı fakat ikincilik pozisyonunu değiştiremedi. Joan Mir de aynı şekilde rekabetçi bir tur atamadı. Son bir şans daha yakalayan temsilcimiz virajlarda istediği tempoyu bulamadı ve sıralama seansına Q1’de veda etti. Elde edilen bu sonuçla Toprak, yarışlara 18. sırdan başlayacak.

Yaklaşık 10 dakikalık aradan sonra sürücüler tekrardan pit yolunda sıralandı ve Q2 için start verildi.

Q1

Tüm istatistikler
 
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/sa Hız Ölçüm Noktası
1 Italy F. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 8

1'37.443

   150.549 296
2 Italy L. Marini Repsol Honda Team 10 Honda 8

+0.151

1'37.594

 0.151 150.316 296
3 Spain J. Mir Repsol Honda Team 36 Honda 8

+0.313

1'37.756

 0.162 150.067 297
4 Italy E. Bastianini Tech 3 23 KTM 8

+0.372

1'37.815

 0.059 149.976 300
5 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 8

+0.522

1'37.965

 0.150 149.747 291
6 Spain I. Lecuona Gresini Racing 27 Ducati 8

+0.581

1'38.024

 0.059 149.657 297
7 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 6

+0.625

1'38.068

 0.044 149.590 300
8 Turkey T. Razgatlıoğlu Pramac Racing 7 Yamaha 8

+0.631

1'38.074

 0.006 149.580 291
9 Italy F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 7

+0.791

1'38.234

 0.160 149.337 298
10 Spain A. Rins Yamaha Factory Racing 42 Yamaha 8

+1.026

1'38.469

 0.235 148.980 293
11 Spain M. Viñales Tech 3 12 KTM 7

+1.026

1'38.469

 0.000 148.980 295
12 United Kingdom C. Crutchlow Team LCR 35 Honda 8

+1.841

1'39.284

 0.815 147.757 298
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Q2

Q2’nin ilk dakikalarında Marc Marquez yumuşak bir kaza yaptı ve motosikletini durdurmadan kendi başına ayağa kalkarak piste geri döndü. Marquez ile aynı anda kaza yapan diğer isimse Fabio Di Giannantonio oldu. O da aynı şekilde kısa sürede seansa geri döndü.

Hızlı turunu tamamlayan Pedro Acosta, 1:37.419 süresini elde ederek erken tempoyu belirledi. Bu turunu kısa süre içinde 1:37.228 ile geliştirdi.

Jorge Martin ise az bir farkla Acosta’nın gerisinde kaldı ve ikinci sıraya yerleşti. İkincilik birkaç kez el değiştirdi.

İlerleyen turlarda Fermín Aldeguer 1:37.585 ile ikinci sıraya yükseldi fakat hemen ardından gelen Marc Marquez, 1:37.467’lik turuyla ikinciliği ele geçirdi.

Di Giannantonio, 1:37.426 süresini elde ederek ikinci sıraya yükseldi. Acosta ise 1:36.888’lik turuyla aradaki farkı daha da artırdı ve zirvedeki yerini geliştirdi.

Q1’in son dakikalarında Marc Marquez güçlü bir tempo bularak 1:36.791’lik en hızlı turu attı ve zirveye yerleşti. Acosta hemen üstüne cevap vermeye çalıştı fakat kendi tur süresini geliştirmeyi başarsa da Marquez’i geçemedi ve 0.047 geride kaldı.

Marquez 1:36.785’lik son hızlı turuyla derecesini biraz daha geliştirdi. 

Q2

Tüm istatistikler
 
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/sa Hız Ölçüm Noktası
1 Spain M. Marquez Ducati Team 93 Ducati 8

1'36.785

   151.573  
2 Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 8

+0.053

1'36.838

 0.053 151.490  
3 Spain F. Aldeguer Gresini Racing 54 Ducati 8

+0.340

1'37.125

 0.287 151.042  
4 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 9

+0.447

1'37.232

 0.107 150.876  
5 Italy F. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 8

+0.532

1'37.317

 0.085 150.744  
6 Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 8

+0.643

1'37.428

 0.111 150.572  
7 Spain R. Fernandez Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 9

+0.763

1'37.548

 0.120 150.387  
8 Spain J. Martin Aprilia Racing Team 89 Aprilia 8

+0.789

1'37.574

 0.026 150.347  
9 Italy L. Marini Repsol Honda Team 10 Honda 8

+0.820

1'37.605

 0.031 150.299  
10 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 8

+0.844

1'37.629

 0.024 150.262  
11 Brazil D. Moreira Team LCR 11 Honda 8

+1.065

1'37.850

 0.221 149.923  
12 Australia J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 8

+1.456

1'38.241

 0.391 149.326  
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