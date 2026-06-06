MotoGP Macaristan GP sıralama: Temponun yükseldiği son dakikalarda Marquez pole pozisyonunu kazandı, Toprak 18. sırada
2026 Macaristan GP sıralama turlarında pole pozisyonunun sahibi Marc Marquez oldu. Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu 18. sıradan start alacak.
Marc Marquez, Ducati Team
Fotoğraf: MotoGP
Startın verilmesiyle sürücüler piste çıktı ve 15 dakikalık Q1 heyecanı başladı.
Q1
Sürücüler birkaç deneme turundan sonra tempoyu artırdı. Temsilcimiz Toprak 1:38.074’lük süresiyle zirveye yerleşti. Turunu bitirdikten hemen sonra, ilk virajda Toprak motosikletinin arka taraf tutuşunu kısa süreliğine kaybetti ve kaza tehlikesi atlattı. Durumu başarıyla kontrol altına alan temsilcimiz seansa kaldığı yerden devam etti.
Joan Mir, 1:37.949 süresini elde ederek ilk sırada yer aldı. Bastianini 1:37.815 ile cevap verdi ve Mir’i geride bıraktı.
Toprak ikinci denemesindeki turunu frenajda zaman kaybedince bıraktı ve pite döndü.
Tıpkı toprak gibi arka taraf tutuşunda sorun yaşayan ve kazaya ramak kala dengesini korumayı başaran bir diğer Yamaha sürücüsü de Quartararo oldu.
Q1’in son beş dakikasına yaklaşırken sürücüler piste geri döndü ve tur zamanları gelişmeye başladı.
Luca Marini, 1:37.594 süresini elde ederek Bastianini’yi geride bıraktı ve zirveye yerleşti. Joan Mir 1:37.756 ile ikinciliğe yükseldi. Bagnaia ise 1:37.443 ile cevap vererek ilk sıradaki yerini aldı.
Q1’in sonlanmasına yaklaşık 2 dakika kala Brad Miller sert bir kaza yaparak çakıl havuzuna sürüklendi. Kısa süreliğine gösterilen sarı bayraklara yakalanan temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, hızlı turunu iptal etmek zorunda kaldı.
Luca Marini güçlü bir tur attı fakat ikincilik pozisyonunu değiştiremedi. Joan Mir de aynı şekilde rekabetçi bir tur atamadı. Son bir şans daha yakalayan temsilcimiz virajlarda istediği tempoyu bulamadı ve sıralama seansına Q1’de veda etti. Elde edilen bu sonuçla Toprak, yarışlara 18. sırdan başlayacak.
Yaklaşık 10 dakikalık aradan sonra sürücüler tekrardan pit yolunda sıralandı ve Q2 için start verildi.
Q1
|Sıra
|Sürücü
|#
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/sa
|Hız Ölçüm Noktası
|1
|F. Bagnaia Ducati Team
|63
|Ducati
|8
|
1'37.443
|150.549
|296
|2
|L. Marini Repsol Honda Team
|10
|Honda
|8
|
+0.151
1'37.594
|0.151
|150.316
|296
|3
|J. Mir Repsol Honda Team
|36
|Honda
|8
|
+0.313
1'37.756
|0.162
|150.067
|297
|4
|E. Bastianini Tech 3
|23
|KTM
|8
|
+0.372
1'37.815
|0.059
|149.976
|300
|5
|F. Quartararo Yamaha Factory Racing
|20
|Yamaha
|8
|
+0.522
1'37.965
|0.150
|149.747
|291
|6
|I. Lecuona Gresini Racing
|27
|Ducati
|8
|
+0.581
1'38.024
|0.059
|149.657
|297
|7
|B. Binder Red Bull KTM Factory Racing
|33
|KTM
|6
|
+0.625
1'38.068
|0.044
|149.590
|300
|8
|T. Razgatlıoğlu Pramac Racing
|7
|Yamaha
|8
|
+0.631
1'38.074
|0.006
|149.580
|291
|9
|F. Morbidelli Team VR46
|21
|Ducati
|7
|
+0.791
1'38.234
|0.160
|149.337
|298
|10
|A. Rins Yamaha Factory Racing
|42
|Yamaha
|8
|
+1.026
1'38.469
|0.235
|148.980
|293
|11
|M. Viñales Tech 3
|12
|KTM
|7
|
+1.026
1'38.469
|0.000
|148.980
|295
|12
|C. Crutchlow Team LCR
|35
|Honda
|8
|
+1.841
1'39.284
|0.815
|147.757
|298
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Q2
Q2’nin ilk dakikalarında Marc Marquez yumuşak bir kaza yaptı ve motosikletini durdurmadan kendi başına ayağa kalkarak piste geri döndü. Marquez ile aynı anda kaza yapan diğer isimse Fabio Di Giannantonio oldu. O da aynı şekilde kısa sürede seansa geri döndü.
Hızlı turunu tamamlayan Pedro Acosta, 1:37.419 süresini elde ederek erken tempoyu belirledi. Bu turunu kısa süre içinde 1:37.228 ile geliştirdi.
Jorge Martin ise az bir farkla Acosta’nın gerisinde kaldı ve ikinci sıraya yerleşti. İkincilik birkaç kez el değiştirdi.
İlerleyen turlarda Fermín Aldeguer 1:37.585 ile ikinci sıraya yükseldi fakat hemen ardından gelen Marc Marquez, 1:37.467’lik turuyla ikinciliği ele geçirdi.
Di Giannantonio, 1:37.426 süresini elde ederek ikinci sıraya yükseldi. Acosta ise 1:36.888’lik turuyla aradaki farkı daha da artırdı ve zirvedeki yerini geliştirdi.
Q1’in son dakikalarında Marc Marquez güçlü bir tempo bularak 1:36.791’lik en hızlı turu attı ve zirveye yerleşti. Acosta hemen üstüne cevap vermeye çalıştı fakat kendi tur süresini geliştirmeyi başarsa da Marquez’i geçemedi ve 0.047 geride kaldı.
Marquez 1:36.785’lik son hızlı turuyla derecesini biraz daha geliştirdi.
Q2
|Sıra
|Sürücü
|#
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/sa
|Hız Ölçüm Noktası
|1
|M. Marquez Ducati Team
|93
|Ducati
|8
|
1'36.785
|151.573
|2
|P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing
|37
|KTM
|8
|
+0.053
1'36.838
|0.053
|151.490
|3
|F. Aldeguer Gresini Racing
|54
|Ducati
|8
|
+0.340
1'37.125
|0.287
|151.042
|4
|F. Di Giannantonio Team VR46
|49
|Ducati
|9
|
+0.447
1'37.232
|0.107
|150.876
|5
|F. Bagnaia Ducati Team
|63
|Ducati
|8
|
+0.532
1'37.317
|0.085
|150.744
|6
|M. Bezzecchi Aprilia Racing Team
|72
|Aprilia
|8
|
+0.643
1'37.428
|0.111
|150.572
|7
|R. Fernandez Trackhouse Racing Team
|25
|Aprilia
|9
|
+0.763
1'37.548
|0.120
|150.387
|8
|J. Martin Aprilia Racing Team
|89
|Aprilia
|8
|
+0.789
1'37.574
|0.026
|150.347
|9
|L. Marini Repsol Honda Team
|10
|Honda
|8
|
+0.820
1'37.605
|0.031
|150.299
|10
|A. Ogura Trackhouse Racing Team
|79
|Aprilia
|8
|
+0.844
1'37.629
|0.024
|150.262
|11
|D. Moreira Team LCR
|11
|Honda
|8
|
+1.065
1'37.850
|0.221
|149.923
|12
|J. Miller Pramac Racing
|43
|Yamaha
|8
|
+1.456
1'38.241
|0.391
|149.326
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