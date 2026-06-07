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Yarış raporu
MotoGP Macaristan GP

MotoGP Macaristan GP: Pole'den başlayan Marc Marquez kazandı, Toprak 11. oldu

2026 MotoGP Macaristan Grand Prix'sinin galibi Marc Marquez oldu. Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, yarışı 11. sırada noktaladı.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Düzenlendi:
Marc Marquez, Ducati Team

Marc Marquez, Ducati Team

Fotoğraf: Stephen Blackberry/NurPhoto via Getty Images

Balaton Park'taki yarışın başlamasıyla Marc Marquez, pozisyonunu korumayı başardı ve ilk virajı lider döndü. 

Ancak ilk viraj, zincirleme bir kazaya sahne oldu ve Fabio Di Giannantonio, Marco Bezzechi, Jorge Martin, Fermin Aldeguer ve Raul Fernandez kaza yaptılar. Kazanın ardından sarı bayrak çıksa da bu bayraklar kırmızıya dönmedi ve yarış devam etti.

Bu kazaların ardından Marc Marquez liderliğini korurken, temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu 10. sıraya yükseldi. 

2. tur başladığında Pedro Acosta, Marc Marquez'e atak yaparak yarış liderliğini aldı ve aradaki farkı açmaya başladı.

Enea Bastianini, uzun tur cezası aldıktan sonra piste Toprak Razgatlıoğlu'nun ardında 11. sırada döndü. 

Yarışın orta noktasına gelindiğinde Iker Lecuona, ilk virajı biraz genişten döndü ve bunun sonucunda Toprak öndeki rakibine biraz daha yaklaştı. Bu esnada lider Acosta ile Marc Marquez arasındaki fark da kapanmaya başladı.

Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

Bir tur sonra Marquez ile Acosta arasında tekerlek tekerleğe bir liderlik mücadelesi yaşandı. Marquez liderlik için atak yapsa da, Acosta inanılmaz bir savunmayla yarış liderliğini korumayı başardı. 

Ancak Marquez pes etmedi ve liderliği Acosta'dan devralmayı başardı. Joan Mir ise 11. virajda yere düşerek yarışa veda etti. 

Bu esnada Francesco Bagnaia Luca Marini'nin yaklaşık 6 saniye önünde rahat bir şekilde üçüncü sırada yer alıyordu. 

26 turluk yarışın sonunda damalı bayrak sallandığında Macaristan Grand Prix'sinin galibi Marc Marquez oldu. 

Pedro Acosta ikinci sıraya yerleşirken, ikiliye podyumda Francesco Bagnaia eşlik etti. 

Ai Ogura dördüncü, Luca Marini beşinci ve Diego Moreira altıncı oldu. Onların ardında Jack Miller ile Iker Lecuona yer aldılar. 

Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, 18. sıradan başladığı yarışı 11. sırada noktaladı. 

Yarış sonucu

Tüm istatistikler
 
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/sa Yarış dışı Puan
1 Spain M. Marquez Ducati Team 93 Ducati 26

42'55.325

       25
2 Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 26

+1.343

42'56.668

 1.343     20
3 Italy F. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 26

+11.632

43'06.957

 10.289     16
4 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 26

+15.539

43'10.864

 3.907     13
5 Italy L. Marini Repsol Honda Team 10 Honda 26

+18.669

43'13.994

 3.130     11
6 Brazil D. Moreira Team LCR 11 Honda 26

+21.794

43'17.119

 3.125     10
7 Spain I. Lecuona Gresini Racing 27 Ducati 26

+22.815

43'18.140

 1.021     9
8 Australia J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 26

+23.283

43'18.608

 0.468     8
9 Italy E. Bastianini Tech 3 23 KTM 26

+24.491

43'19.816

 1.208     7
10 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 26

+24.601

43'19.926

 0.110     6
11 Turkey T. Razgatlıoğlu Pramac Racing 7 Yamaha 26

+25.135

43'20.460

 0.534     5
12 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 26

+28.386

43'23.711

 3.251     4
13 Spain A. Rins Yamaha Factory Racing 42 Yamaha 26

+29.207

43'24.532

 0.821     3
14 Italy F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 26

+31.333

43'26.658

 2.126     2
15 Spain M. Viñales Tech 3 12 KTM 26

+32.536

43'27.861

 1.203     1
16 United Kingdom C. Crutchlow Team LCR 35 Honda 26

+54.604

43'49.929

 22.068      
dnf France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 22

+4 Tur

37'33.951

 4 Tur   Kaza  
dnf Spain J. Mir Repsol Honda Team 36 Honda 14

+12 Tur

24'15.254

 8 Tur   Kaza  
dnf Spain F. Aldeguer Gresini Racing 54 Ducati 0

+26 Tur

3.485

 14 Tur   Kaza  
dnf Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 0

+26 Tur

3.672

 0.187   Kaza  
dnf Spain R. Fernandez Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 0

+26 Tur

3.740

 0.068   Kaza  
dnf Spain J. Martin Aprilia Racing Team 89 Aprilia 0

+26 Tur

3.851

 0.111   Kaza  
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