MotoGP Macaristan GP: Pole'den başlayan Marc Marquez kazandı, Toprak 11. oldu

Balaton Park'taki yarışın başlamasıyla Marc Marquez, pozisyonunu korumayı başardı ve ilk virajı lider döndü.

Ancak ilk viraj, zincirleme bir kazaya sahne oldu ve Fabio Di Giannantonio, Marco Bezzechi, Jorge Martin, Fermin Aldeguer ve Raul Fernandez kaza yaptılar. Kazanın ardından sarı bayrak çıksa da bu bayraklar kırmızıya dönmedi ve yarış devam etti.

Bu kazaların ardından Marc Marquez liderliğini korurken, temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu 10. sıraya yükseldi.

2. tur başladığında Pedro Acosta, Marc Marquez'e atak yaparak yarış liderliğini aldı ve aradaki farkı açmaya başladı.

Enea Bastianini, uzun tur cezası aldıktan sonra piste Toprak Razgatlıoğlu'nun ardında 11. sırada döndü.

Yarışın orta noktasına gelindiğinde Iker Lecuona, ilk virajı biraz genişten döndü ve bunun sonucunda Toprak öndeki rakibine biraz daha yaklaştı. Bu esnada lider Acosta ile Marc Marquez arasındaki fark da kapanmaya başladı.

Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

Bir tur sonra Marquez ile Acosta arasında tekerlek tekerleğe bir liderlik mücadelesi yaşandı. Marquez liderlik için atak yapsa da, Acosta inanılmaz bir savunmayla yarış liderliğini korumayı başardı.

Ancak Marquez pes etmedi ve liderliği Acosta'dan devralmayı başardı. Joan Mir ise 11. virajda yere düşerek yarışa veda etti.

Bu esnada Francesco Bagnaia Luca Marini'nin yaklaşık 6 saniye önünde rahat bir şekilde üçüncü sırada yer alıyordu.

26 turluk yarışın sonunda damalı bayrak sallandığında Macaristan Grand Prix'sinin galibi Marc Marquez oldu.

Pedro Acosta ikinci sıraya yerleşirken, ikiliye podyumda Francesco Bagnaia eşlik etti.

Ai Ogura dördüncü, Luca Marini beşinci ve Diego Moreira altıncı oldu. Onların ardında Jack Miller ile Iker Lecuona yer aldılar.

Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, 18. sıradan başladığı yarışı 11. sırada noktaladı.