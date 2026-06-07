MotoGP Macaristan GP: Pole'den başlayan Marc Marquez kazandı, Toprak 11. oldu
2026 MotoGP Macaristan Grand Prix'sinin galibi Marc Marquez oldu. Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, yarışı 11. sırada noktaladı.
Marc Marquez, Ducati Team
Fotoğraf: Stephen Blackberry/NurPhoto via Getty Images
Balaton Park'taki yarışın başlamasıyla Marc Marquez, pozisyonunu korumayı başardı ve ilk virajı lider döndü.
Ancak ilk viraj, zincirleme bir kazaya sahne oldu ve Fabio Di Giannantonio, Marco Bezzechi, Jorge Martin, Fermin Aldeguer ve Raul Fernandez kaza yaptılar. Kazanın ardından sarı bayrak çıksa da bu bayraklar kırmızıya dönmedi ve yarış devam etti.
Bu kazaların ardından Marc Marquez liderliğini korurken, temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu 10. sıraya yükseldi.
2. tur başladığında Pedro Acosta, Marc Marquez'e atak yaparak yarış liderliğini aldı ve aradaki farkı açmaya başladı.
Enea Bastianini, uzun tur cezası aldıktan sonra piste Toprak Razgatlıoğlu'nun ardında 11. sırada döndü.
Yarışın orta noktasına gelindiğinde Iker Lecuona, ilk virajı biraz genişten döndü ve bunun sonucunda Toprak öndeki rakibine biraz daha yaklaştı. Bu esnada lider Acosta ile Marc Marquez arasındaki fark da kapanmaya başladı.
Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing
Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images
Bir tur sonra Marquez ile Acosta arasında tekerlek tekerleğe bir liderlik mücadelesi yaşandı. Marquez liderlik için atak yapsa da, Acosta inanılmaz bir savunmayla yarış liderliğini korumayı başardı.
Ancak Marquez pes etmedi ve liderliği Acosta'dan devralmayı başardı. Joan Mir ise 11. virajda yere düşerek yarışa veda etti.
Bu esnada Francesco Bagnaia Luca Marini'nin yaklaşık 6 saniye önünde rahat bir şekilde üçüncü sırada yer alıyordu.
26 turluk yarışın sonunda damalı bayrak sallandığında Macaristan Grand Prix'sinin galibi Marc Marquez oldu.
Pedro Acosta ikinci sıraya yerleşirken, ikiliye podyumda Francesco Bagnaia eşlik etti.
Ai Ogura dördüncü, Luca Marini beşinci ve Diego Moreira altıncı oldu. Onların ardında Jack Miller ile Iker Lecuona yer aldılar.
Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, 18. sıradan başladığı yarışı 11. sırada noktaladı.
Yarış sonucu
|Sıra
|Sürücü
|#
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/sa
|Yarış dışı
|Puan
|1
|M. Marquez Ducati Team
|93
|Ducati
|26
|
42'55.325
|25
|2
|P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing
|37
|KTM
|26
|
+1.343
42'56.668
|1.343
|20
|3
|F. Bagnaia Ducati Team
|63
|Ducati
|26
|
+11.632
43'06.957
|10.289
|16
|4
|A. Ogura Trackhouse Racing Team
|79
|Aprilia
|26
|
+15.539
43'10.864
|3.907
|13
|5
|L. Marini Repsol Honda Team
|10
|Honda
|26
|
+18.669
43'13.994
|3.130
|11
|6
|D. Moreira Team LCR
|11
|Honda
|26
|
+21.794
43'17.119
|3.125
|10
|7
|I. Lecuona Gresini Racing
|27
|Ducati
|26
|
+22.815
43'18.140
|1.021
|9
|8
|J. Miller Pramac Racing
|43
|Yamaha
|26
|
+23.283
43'18.608
|0.468
|8
|9
|E. Bastianini Tech 3
|23
|KTM
|26
|
+24.491
43'19.816
|1.208
|7
|10
|B. Binder Red Bull KTM Factory Racing
|33
|KTM
|26
|
+24.601
43'19.926
|0.110
|6
|11
|T. Razgatlıoğlu Pramac Racing
|7
|Yamaha
|26
|
+25.135
43'20.460
|0.534
|5
|12
|F. Di Giannantonio Team VR46
|49
|Ducati
|26
|
+28.386
43'23.711
|3.251
|4
|13
|A. Rins Yamaha Factory Racing
|42
|Yamaha
|26
|
+29.207
43'24.532
|0.821
|3
|14
|F. Morbidelli Team VR46
|21
|Ducati
|26
|
+31.333
43'26.658
|2.126
|2
|15
|M. Viñales Tech 3
|12
|KTM
|26
|
+32.536
43'27.861
|1.203
|1
|16
|C. Crutchlow Team LCR
|35
|Honda
|26
|
+54.604
43'49.929
|22.068
|dnf
|F. Quartararo Yamaha Factory Racing
|20
|Yamaha
|22
|
+4 Tur
37'33.951
|4 Tur
|Kaza
|dnf
|J. Mir Repsol Honda Team
|36
|Honda
|14
|
+12 Tur
24'15.254
|8 Tur
|Kaza
|dnf
|F. Aldeguer Gresini Racing
|54
|Ducati
|0
|
+26 Tur
3.485
|14 Tur
|Kaza
|dnf
|M. Bezzecchi Aprilia Racing Team
|72
|Aprilia
|0
|
+26 Tur
3.672
|0.187
|Kaza
|dnf
|R. Fernandez Trackhouse Racing Team
|25
|Aprilia
|0
|
+26 Tur
3.740
|0.068
|Kaza
|dnf
|J. Martin Aprilia Racing Team
|89
|Aprilia
|0
|
+26 Tur
3.851
|0.111
|Kaza
|Tüm sonuçları görüntüle
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
FIA kararlarını açıkladı: Hadjar podyumda, Perez Cadillac’ın ilk puanını kaybetti
Sainz: "İnsanların aptalca riskler alması yarışımı mahvetti"
Russell: "Kontrolüm dışında olan şeyler yüzünden 40 puan kaybettim"
Monako kaosu yarışın ardından devam ediyor: Hadjar hakemler kuruluna çağırıldı
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar