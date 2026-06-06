MotoGP Macaristan GP 2. antrenman: Sıralama öncesinde Marc Marquez lider, Toprak 11. sırada
2026 MotoGP Macaristan Grand Prix'si 2. antrenman seansını lider tamamlayan sürücü Marc Marquez oldu. Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu seansı 11. sırada tamamladı.
Marc Marquez, Ducati Team
Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images
Balaton Park'ta 30 dakikalık MotoGP 2. antrenman seansı, güneşli koşullarda başladı.
İlk dakikaların geride kalmasının ardından zirveye yerleşen ilk sürücü 1:39.359 ile Fabio Di Giannantonio oldu. Ancak turlar gelişmeye devam etti.
Toprak Razgatlıoğlu'nun takım arkadaşı Jack Miller, 5. virajda ufak bir pist dışı seyahati gerçekleştirirken Raul Fernandez 1:37.944 ile ilk sıraya yerleşti.
Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing
Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images
Seansın orta noktasına gelindiğinde ilk sırada 1:37.596 ile Marc Marquez yer alıyordu. Toprak ise 1.122 saniye geride 12. sıradaydı.
Geri kalan dakikalar nispeten sakin geçti ve turunu daha da geliştiren Marc Marquez, seansı ilk sırada tamamladı.
Fabio Di Giannantonio 0.136 saniye geride ikinci oldu. Pedro Acosta ise üçüncü sıraya yerleşti. İlk 5'i Marco Bezzecchi ve Fermin Aldeguer tamamladılar.
Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, seansı 11. sırada noktaladı.
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