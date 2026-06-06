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Antrenman raporu
MotoGP Macaristan GP

MotoGP Macaristan GP 2. antrenman: Sıralama öncesinde Marc Marquez lider, Toprak 11. sırada

2026 MotoGP Macaristan Grand Prix'si 2. antrenman seansını lider tamamlayan sürücü Marc Marquez oldu. Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu seansı 11. sırada tamamladı.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Yayın tarihi:
Marc Marquez, Ducati Team

Marc Marquez, Ducati Team

Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

Balaton Park'ta 30 dakikalık MotoGP 2. antrenman seansı, güneşli koşullarda başladı. 

İlk dakikaların geride kalmasının ardından zirveye yerleşen ilk sürücü 1:39.359 ile Fabio Di Giannantonio oldu. Ancak turlar gelişmeye devam etti. 

Toprak Razgatlıoğlu'nun takım arkadaşı Jack Miller, 5. virajda ufak bir pist dışı seyahati gerçekleştirirken Raul Fernandez 1:37.944 ile ilk sıraya yerleşti. 

Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

Seansın orta noktasına gelindiğinde ilk sırada 1:37.596 ile Marc Marquez yer alıyordu. Toprak ise 1.122 saniye geride 12. sıradaydı. 

Geri kalan dakikalar nispeten sakin geçti ve turunu daha da geliştiren Marc Marquez, seansı ilk sırada tamamladı. 

Fabio Di Giannantonio 0.136 saniye geride ikinci oldu. Pedro Acosta ise üçüncü sıraya yerleşti. İlk 5'i Marco Bezzecchi ve Fermin Aldeguer tamamladılar.

Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, seansı 11. sırada noktaladı.

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