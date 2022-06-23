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MotoGP, lojistik sorunlarından dolayı Japonya GP programında değişikliğe gitmek zorunda kaldı

MotoGP, lojistik sorunlar yaşandığı için Eylül ayında gerçekleştirilmesi planlanan Japonya GP'nin programında değişikliğe gitti. Cuma sabahı gerçekleştirilmesi planlanan antrenman seansı, iptal edildi.

Lewis Duncan
Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Can Çarpıcı
Çeviren:
Aybike Simay Erden
MotoGP, lojistik sorunlarından dolayı Japonya GP programında değişikliğe gitmek zorunda kaldı
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23-25 Eylül tarihlerinde Motegi'de gerçekleştirilecek Japonya GP'sinin dönüşünün, takvimin İspanya ile arka arkaya konumlanması nedeniyle lojistik bir sorun olması zaten bekleniyordu.

Fakat Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve bunun, kargo uçaklarının uygunluğu üzerindeki etkisi potansiyel problemleri artırdı.

Arjantin Grand Prix'si öncesi kargo uçaklarından birinde teknik problemler yaşandığı için bazı takımların kargoları Kenya'da takılı kalmış ve Cuma günkü sürüşü iptal etmek zorunda kalmıştı.

Bunların sonucunda FIM, IRTA ve Dorna Sports, Motegi'deki cuma sabahı sürüşünü iptal etti.

Marc Marquez, Repsol Honda Team leads at the start

Marc Marquez, Repsol Honda Team leads at the start

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Bunun yerine birinci antrenman öğleden sonra gerçekleştirilecek ve cumartesi günkü üçüncü antrenmanın yerini ikinci antrenman alacak. Bunların birleşimi sıralama gruplarını oluşturacak.

Ayrıca MotoGP 1. antrenmanı 45 dakikadan 75 dakikaya çıkartılacak. Moto2 ve Moto3 antrenmanları ise 40 dakika sürecek.

Dorna'nın yaptığı açıklamada şunlar yer aldı: "FIM, IRTA ve Dorna Sports, Japonya Grand Prix'sinin cuma programındaki değişiklikleri duyurmakla yükümlüdür."

"Grand Prix'nin, Aragon Grand Prix'si ile arka arkaya olmasının getirdiği lojistik zorluklar, Ukrayna'daki mevcut çatışmanın neden olduğu potansiyel gecikmeler ve hava sahası üzerindeki etkisi nedeniyle, Cuma sabahı Grand Prix sınıfları – MotoGP, Moto2 ve Moto3 – için antrenman seansı yapılmamasına karar verildi."

"Bunun yerinde Moto3 1. antrenman 7:15'te (TSi), Moto2 8:10'da ve MotoGP 9:05'te başlayacak."

"Cuma öğleden sonra gerçekleştirilecek tek MotoGP 1. antrenmanı 45 dakikadan 75 dakikaya uzatıldı."

"Bu uzatma sadece prömiyer sınıf için geçerlidir."

"Q1 ve Q2 için sonuçların birleşimi tüm grand prix sınıfları için 1. ve 2. antrenmandan alınacaktır."

Bu, bir Japonya Grand Prix'sinin cuma sürüşünün etkilendiği ilk sefer değil. 2013'te antrenman hava koşulları nedeniyle iptal edilmişti.

Japonya GP'nin ardından bir sonraki hafta Tayland GP'si gerçekleştirilecek.

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