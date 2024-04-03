MotoGP, Liberty'e satılmasının ardından F1'le ortak yarış düzenlemeye karşı değil

1 Nisan Pazartesi günü Liberty, 4,2 milyar Avro değerindeki bir anlaşmanın parçası olarak Dorna Sports ve MotoGP'nin %86 hissesini satın aldığını duyurdu.

Hem F1 hem de MotoGP'nin Liberty Media tarafından satın alınması, iki serinin aynı hafta sonunda yarış düzenleme olasılığını gündeme getirdi.

Pazartesi günkü duyurunun ardından Autosport'un İspanyol MotoGP podcast'i Por Orejas'a konuşan Ezpeleta, bu konuda şöyle dedi: "Bu şu anda, bariz nedenlerden dolayı, acil planlarımız arasında yer almıyor."

"Üzerinde çalıştığımız bir şey değil, ancak orta vadeli gelecek için göz ardı ettiğimiz bir şey de değil."

"Bu sınırlı bir anlam ifade ediyor, çünkü kendi taraftar kitlemizle bazı etkinliklerimiz var ve bu çoğu zaman Formula 1 kitlesinden farklı bir taraftar kitlesi."

"Onlar pek çok pistte kapalı gişe yarışıyorlar ve biz de öyleyiz dolayısıyla hepimizi aynı etkinlikte, aynı hafta sonunda bir araya getirmenin zorlukları var. Üstelik yatırımın geri dönüşü bugün çok net değil."

"Ayrıca farklı sponsorlarla, TV kameralarıyla ilgili sorunlarınız var. Bu yüzden bunun oldukça karmaşık bir proje olduğunu söyleyebilirim."

"Öte yandan, her iki seriye de ev sahipliği yapabilecek çok sayıda pist var, ancak çok fazla değil. Kısacası bu kenara atılmamış bir proje, ancak üzerinde çalışmıyoruz."

Fans of Miguel Oliveira, Trackhouse Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Yeni Liberty anlaşması kapsamında Dünya Superbike Şampiyonası'nın geleceği şu aşamada belirsiz, ancak Ezpeleta şu an için MotoGP ve Superbike'ın da aynı hafta sonu düzenlenmeyeceğini söyledi.

"Bu uzun zamandır konuşulan bir şey fakat ne kadar fayda sağlar bilmiyorum,."

"Elbette bu Superbike'a daha fazla ilgi gösterilmesini sağlayacak, MotoGP'nin orada yapacak çok az şeyi olur."

"Bir taraftar kesişimi de var. Montmelo'ya Superbike için giden insanların MotoGP'ye de gidip gitmediklerini bilmiyorum."

"İkisini bir arada yapmak çok mantıklı değil çünkü daha fazla insanı çekemezsiniz."

"Hem Superbike hem de MotoGP için para ödemek zorundasınız, ki bu da şu anda pek mantıklı değil."