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MotoGP / Fransa GP Antrenman raporu

MotoGP Fransa: Isınma turlarının en hızlısı Espargaro

Le Mans'ta gerçekleştirilecek Fransa GP öncesinde ısınma turlarını Aprilia'dan Aleix Espargaro ilk sırada tamamladı.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
MotoGP Fransa: Isınma turlarının en hızlısı Espargaro
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Aprilia sürücüsü Aleix Espargaro, Fransa Grand Prix'si ısınma turlarında 1:31.650'lik bir tur zamanı yakaladı ve son şampiyonu Fabio Quartararo'nun 0.155 saniye önünde en iyi zamanı yaptı.

Bugatti Pisti'nin üzerini bulutlar kaplasa da, seansın tamamı kuru zeminde gerçekleşti ve hava sıcaklığı 20 derece civarındaydı. Bugün için bazı yağmur tahminleri var ancak ne zaman ve ne kadar yağacağı belirsiz.

Bu nedenle bazı sürücüler olası bir yağmur ihtimaline karşı motosiklet değişimi prosedürü yaptılar. Ayrıca bazı sürücüler yağmur lastiklerini de denedi. Yine de genel anlamda herkes ön ve arkada yumuşak lastiklerle turladı.

Isınma turlarının bitiminden hemen önce Gresini Ducati sürücüsü Enea Bastianini, Dunlop şikanında motosikletinin kontrolünü kaybetti ve kendisini yerde buldu. Bu, bu hafta sonu yaptığı üçüncü kazaydı.

20 dakikalık seanstaki tek olay bu olurken, seansın en iyi derecesi Aprilia ile güçlü formunu devam ettiren Aleix Espargaro'dan geldi.

İspanyol sürücü, 1:31.650'lik zaman turuyla, Quartararo'nun 0.155 saniye önünde en iyi zamanın sahibi oldu.

Isınma turlarında genellikle hızlı görünen LCR Honda sürücüsü Takaaki Nakagami, Yamaha sürücüsünün 0.017 saniye gerisinde üçüncü sırada yer aldı.

Jorge Martin, liderin 0.253 saniye gerisinde dördüncü en iyi zamanı yaparken, sonrasındaki grup çok yakındı.  Alex Rins,  Martin'i sadece 0.002 saniye geriden takip ederken, onun da 0.015 saniye ardından Jack Miller yer aldı.

Johann Zarco  yedinci olurken, ilk onu Bastianini, Pol Espargaro ve Maverick Vinales tamamladı.

Honda sürücüsü Marc Marquez (Honda) 0.4 saniye geride 12. olurken, Francesco Bagnaia en hızlı tur performansına odaklanmadı ve 13. oldu.

KTM ısınma turlarında da çok geride kaldı. Miguel Oliveira 17. sırada yer alırken, Brad Binder 20. olabildi.

Yarış TSi 15.00'te başlayacak.

Seans sonucu: 

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 Spain Aleix Espargaro Aprilia 12 1'31.650  
2 France Fabio Quartararo Yamaha 12 1'31.805 0.155
3 Japan Takaaki Nakagami Honda 12 1'31.822 0.172
4 Spain Jorge Martin Ducati 11 1'31.903 0.253
5 Spain Alex Rins Suzuki 13 1'31.905 0.255
6 Australia Jack Miller Ducati 12 1'31.920 0.270
7 France Johann Zarco Ducati 12 1'31.951 0.301
8 Italy Enea Bastianini Ducati 10 1'31.955 0.305
9 Spain Pol Espargaro Honda 12 1'31.986 0.336
10 Spain Maverick Viñales Aprilia 13 1'31.988 0.338
11 Italy Franco Morbidelli Yamaha 13 1'31.993 0.343
12 Spain Marc Marquez Honda 10 1'32.118 0.468
13 Italy Francesco Bagnaia Ducati 12 1'32.176 0.526
14 Italy Luca Marini Ducati 13 1'32.197 0.547
15 Italy Fabio Di Giannantonio Ducati 12 1'32.262 0.612
16 Spain Alex Marquez Honda 12 1'32.333 0.683
17 Portugal Miguel Oliveira KTM 12 1'32.350 0.700
18 Spain Joan Mir Suzuki 11 1'32.374 0.724
19 Italy Marco Bezzecchi Ducati 12 1'32.558 0.908
20 South Africa Brad Binder KTM 12 1'32.664 1.014
21 Italy Andrea Dovizioso Yamaha 13 1'32.672 1.022
22 Australia Remy Gardner KTM 12 1'32.698 1.048
23 South Africa Darryn Binder Yamaha 13 1'33.030 1.380
24 Spain Raul Fernandez KTM 12 1'33.260 1.610
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