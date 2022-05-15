MotoGP Fransa: Isınma turlarının en hızlısı Espargaro

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Aprilia sürücüsü Aleix Espargaro, Fransa Grand Prix'si ısınma turlarında 1:31.650'lik bir tur zamanı yakaladı ve son şampiyonu Fabio Quartararo'nun 0.155 saniye önünde en iyi zamanı yaptı.

Bugatti Pisti'nin üzerini bulutlar kaplasa da, seansın tamamı kuru zeminde gerçekleşti ve hava sıcaklığı 20 derece civarındaydı. Bugün için bazı yağmur tahminleri var ancak ne zaman ve ne kadar yağacağı belirsiz.

Bu nedenle bazı sürücüler olası bir yağmur ihtimaline karşı motosiklet değişimi prosedürü yaptılar. Ayrıca bazı sürücüler yağmur lastiklerini de denedi. Yine de genel anlamda herkes ön ve arkada yumuşak lastiklerle turladı.

Isınma turlarının bitiminden hemen önce Gresini Ducati sürücüsü Enea Bastianini, Dunlop şikanında motosikletinin kontrolünü kaybetti ve kendisini yerde buldu. Bu, bu hafta sonu yaptığı üçüncü kazaydı.

20 dakikalık seanstaki tek olay bu olurken, seansın en iyi derecesi Aprilia ile güçlü formunu devam ettiren Aleix Espargaro'dan geldi.

İspanyol sürücü, 1:31.650'lik zaman turuyla, Quartararo'nun 0.155 saniye önünde en iyi zamanın sahibi oldu.

Isınma turlarında genellikle hızlı görünen LCR Honda sürücüsü Takaaki Nakagami, Yamaha sürücüsünün 0.017 saniye gerisinde üçüncü sırada yer aldı.

Jorge Martin, liderin 0.253 saniye gerisinde dördüncü en iyi zamanı yaparken, sonrasındaki grup çok yakındı. Alex Rins, Martin'i sadece 0.002 saniye geriden takip ederken, onun da 0.015 saniye ardından Jack Miller yer aldı.

Johann Zarco yedinci olurken, ilk onu Bastianini, Pol Espargaro ve Maverick Vinales tamamladı.

Honda sürücüsü Marc Marquez (Honda) 0.4 saniye geride 12. olurken, Francesco Bagnaia en hızlı tur performansına odaklanmadı ve 13. oldu.

KTM ısınma turlarında da çok geride kaldı. Miguel Oliveira 17. sırada yer alırken, Brad Binder 20. olabildi.

Yarış TSi 15.00'te başlayacak.

Seans sonucu: