MotoGP, lastik basıncı kuralını ihlal eden sürücülerin diskalifiye edilme cezasından vazgeçti

Geçen yıl tüm sürücülerin sprint yarışlarının 0'unda ve grand prix'lerin P'sinde uyması gereken yeni bir minimum lastik basıncı belirlenmişti. Yeni Lastik Basıncı Yönetim Sistemi'nin geliştirildiği bir dönemin ardından Britanya Grand Prix'sinden itibaren ise bu düzenleme zorunlu hale getirilmişti.

Bu kuralı ihlal edenlere verilen cezalar, ilk ihlal için bir uyarı ve ardından üç saniyelik bir zaman cezası ve benzeri kademeli bir ölçekte verildi.

2024 yılı için, bu kuralı ihlal eden herhangi bir sürücü ceza olarak yarıştan diskalifiye edilmekle karşı karşıya kalacaktı.

Ancak Motorsport.com, bu sezon böyle sert bir cezanın yerine yarışların sonunda eklenecek zaman cezalarının alacağını düşünüyor.

