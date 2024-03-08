MotoGP, lastik basıncı kuralını ihlal eden sürücülerin diskalifiye edilme cezasından vazgeçti

Geçen yıl tüm sürücülerin sprint yarışlarının 0'unda ve grand prix'lerin P'sinde uyması gereken yeni bir minimum lastik basıncı belirlenmişti. Yeni Lastik Basıncı Yönetim Sistemi'nin geliştirildiği bir dönemin ardından Britanya Grand Prix'sinden itibaren ise bu düzenleme zorunlu hale getirilmişti.

Bu kuralı ihlal edenlere verilen cezalar, ilk ihlal için bir uyarı ve ardından üç saniyelik bir zaman cezası ve benzeri kademeli bir ölçekte verildi.

2024 yılı için, bu kuralı ihlal eden herhangi bir sürücü ceza olarak yarıştan diskalifiye edilmekle karşı karşıya kalacaktı.

Ancak Motorsport.com, bu sezon böyle sert bir cezanın yerine yarışların sonunda eklenecek zaman cezalarının alacağını düşünüyor.

Jorge Martin, Pramac Racing, looking at his rear tyre after the race Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Eğer ihlal cumartesi günkü sprint sırasında gerçekleşirse, fazladan sekiz saniye eklenirken, ihlal pazar günü ana yarışta gerçekleşirse ceza 16 saniye olacak.

Geçtiğimiz yıl, şampiyonanın tek lastik tedarikçisi olan Michelin, güvenlik nedenleriyle minimum lastik basınçlarına sınır getirmeyi uygun görmüştü.

Kural ilk ortaya çıktığında, dördüncü yarış olan İspanya GP'sine kadar ihlal edenlerin cezalandırılmayacağı belirtilmişti.

Cezalar yaz arasından sonra Silverstone'a kadar uygulanmamıştı ve ilk yaptırım eylül ayı başlarında Barselona'da Maverick Vinales'in başrolde olduğu yarışta uygulanmıştı.

Gresini'den Fabio Di Giannantonio, Valencia Grand Prix'sinde yarışı podyumda noktalamasına rağmen kuralları çiğnediği için podyumdaki yerini kaybetmişti.

Kural, özellikle 1.88 bar minimum ön lastik basıncının lastiğin güvenli bir şekilde çalışması için dar bir çalışma penceresi sunduğunu düşünen sürücüler için tartışmalı oldu.

Birkaç hafta önce Michelin, minimum ön lastik basıncının biraz düşürülmesini isteyen sürücülerin taleplerini kabul etti.

Fransız tedarikçi 1.88 bar'dan 1.8 bar'a inmeyi kabul etti. Ancak bunun karşılığında sürücülerin bu basınçta kalmaları gereken sürenin bir grand prix'nin `'ına çıkarılmasını istedi.