MotoGP lansmanları yakında başlıyor: İşte belli olan tarihler

Dört hafta sonra MotoGP için kış tatili Sepang testiyle (6-8 Şubat) sona erecek ve bundan kısa bir süre sonra da Doha'da, 2024'ün ilk MotoGP yarışı gerçekleştirilecek.

Test sürücüleri ve çaylak Pedro Acosta'ya (GASGAS Factory Racing Tech3) ek olarak, Yamaha ve Honda fabrika sürücüleri yeni "imtiyaz" düzenlemesi sayesinde Malezya'daki shakedown testinde (1-3 Şubat) katılabilecekler.

MotoGP takımları, yeni sezonun havasına girebilmek için sezon başında yeni motosikletlerinin örtüsünü kaldıracaklar. Gresini Racing, yeni sezon öncesinde motosikletini tanıtan ilk takım olacak.

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Marquez, Gresini Racing

Ducati'ye yeni katılan Marc Márquez ve kardeşi Alex'in 2024 renk düzeni, 20 Ocak Cumartesi akşamı Riccione'deki Cocoricò'da tanıtılacak.

Nadia Padovani'nin MotoE ve Moto2 takımları da aynı gün tanıtılacak.

Bir sonraki etkinlik hemen ardından gerçekleşecek: Ducati Corse, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Madonna di Campiglio'nun prestijli kayak merkezindeki karla kaplı pistte üç gün sürecek "Campioni in Pista" etkinliğine ev sahipliği yapacak.

MotoGP ve Dünya Superbike Şampiyonaları'nda mücadele edecek yeni motosikletlerin örtüsü de 22 Ocak Pazartesi sabahı yapılacak lansman töreniyle kaldırılacak.

SPEEDWEEK.com'un Endonezya muhabiri Taufik Hidayat'in edindiği bilgiye göre Rossi'nin VR46 takımı ise yeni motosikletini 24 Ocak'ta kaldırmayı planlıyor.

Yeni motosikletin Endonezya devletine ait enerji şirketi Pertamina Enduro'nun logolarını taşıması bekleniyor.

Aprilia'nın yeni müşteri takımı Trackhouse Racing, 26 Ocak'ta Los Angeles'ta düzenlenecek lansmanla, 2024 motosikletini tanıtmayı planlıyor.

Son olarak Yamaha, yeni motosikletinin örtüsünü 5 Şubat'ta Malezya'da kaldıracağını doğruladı. Bu yıl Fabio Quartararo'nun yanında Alex Rins olacak.

MotoGP lansman tarihleri:

20 Ocak: Gresini Racing - Riccione/İtalya

22 Ocak: Ducati Lenovo - Madonna di Campiglio/İtalya

24 Ocak: Pertamina Enduro VR46 Racing - İtalya

26 Ocak: Trackhouse Racing - Los Angeles/ABD

5 Şubat: Yamaha - Sepang/Malezya

*Bilgiler Speedweek'e aittir.