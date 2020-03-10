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MotoGP / Son dakika

MotoGP koronavirüs nedeniyle bir hafta sonunda 2 yarış yapabilir

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MotoGP koronavirüs nedeniyle bir hafta sonunda 2 yarış yapabilir
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik, Şef Editör
10 Mar 2020 07:20

Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) Başkanı Jorge Viegas, koronavirüs nedeniyle başka yarışları iptal etmek ya da ertelemek zorunda kalırlarsa, bir hafta sonunda iki yarış yapabileceklerini söyledi.

İtalya'dan Katar'a giden yolculara uygulanan karantina prosedürü nedeniyle MotoGP, sezonun ilk yarışını iptal etmek zorunda kalmıştı.

Katar'daki MotoGP yarışı gerçekleştirilemezken, zaten ülkede olan Moto2 ve Moto3 ekipleri yarışı planlandığı gibi yaptılar.

Tayland'daki önlemler nedeniyle de sezonun 2. yarışı, 4 Ekim'e ertelenmişti.

İlk iki yarışta yaşananların ardından sezonun Austin yani Amerika yarışı ile başlayacağı açıklandı ancak o yarış da son gelişmelerin ardından tehlike altına girdi.

Catalunya Radio'ya konuşan Viegas, FIM ve Dorna'nın şimdiden Austin yarışı için alternatif tarihlere baktıklarını, 5 Nisan'daki yarışı gerçekleştirmenin çok zor olacağını söyledi.

Viegas, "Austin yarışı için alternatif tarih bulma üzerinde çalışmaya başladık. Ancak şu anda her şey çok hızlı değiştiği için, daha fazlasını söyleyemiyoruz." dedi.

MotoGP'nin FIM ile olan anlaşmasını yerine getirmesi için minimum 13 yarış düzenlemesi gerekiyor. Dorna CEO'su Carmelo Ezpeleta, seyircisiz yarışların gündemde olduğunu söylemişti.

Viegas, Ezpeleta'nın yorumlarını tekrarladı gerekli olması halinde Ocak ayında da yarış yapılabileceğini ya da bir hafta sonunda ikinci yarışı yapabileceklerini söyledi.

Viegas, "Şu an için şampiyonada 13'ün üzerinde yarış yapabileceğimizden eminim. Gerekirse gelecek ocak ayında da yarış yapacağız."

"Bir hafta sonunda iki yarış yapabiliriz. Ya da seyircisiz yarış. Başka bir çözüm bulamazsak, bunlar mümkün."

"Mevcut durumu düşündüğümüzde tabularımız olamaz. Esnek olmalı ve hayal gücünüzü kullanmalısınız." dedi.

Viegas son olarak, şu anda takvimde yer almayan pistlerde yarış düzenlenebileceğini kabul etti.

Viegas, "Portimao, Estoril gibi yedek pistlerden. Portekiz'de seyahat kısıtlaması yok." dedi.

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Editör Oriol Puigdemont

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