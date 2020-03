MotoGP, koronavirüs durumunu “kararsız” F1’den daha iyi yönetti

Dünya genelinde 600 binden fazla insana bulaşan ve 30 binden fazla insanın ölümüne yol açan koronavirüs, sekiz F1 ve beş MotoGP yarışının ertelenmesi ve iptal edilmesi de dahil olmak üzere birçok sportif etkinliği etkilemişti.

F1, Avustralya Grand Prix’sini, bir McLaren çalışanında koronavirüs tespit edilmesinin ardından cuma antrenmanlarının başlamasına çok kısa bir süre kala iptal etmişti.

MotoGP ise, ilk yarış olan Katar’ı, etkinlikten bir hafta önce iptal etmiş ve sonraki yarışlar olan Tayland, Amerika, Arjantin ve İspanya’yı ertelemişti.

MotoGP’nin ve F1’in koronavirüs durumunu ele alma şeklini karşılaştırması istenen Puig, “Şampiyonamızın organizatörden gurur duymamız gerektiğini düşünüyorum.”

“Dorna, her şeyi akıllıca, adım adım yaptı ve her zaman her ülkenin sağlık otoritelerinin fikirlerini dinledi.”

“Nelerin yapılabileceğini, nelerin yapılamayacağını değerlendiriyorlar, ancak şampiyonada çalışan tüm grubun korunma şekli çok ilginç.”

“F1’le, futbol kurumlarıyla veya Uluslararası Olimpiyat Komitesi ile karşılaştırırsak, Dorna yapması gerekeni yaptı.”

“İlk andan itibaren, Dorna bu sorunun boyutunun farkındaydı.”

“Ve bu sebeple net fikirlere sahip olmalısınız ve akıllı olmalısınız. Carmelo Ezpeleta (Dorna CEO’su) bunlara sahip.” şeklinde konuştu.

Geçtiğimiz hafta Dorna ve MotoGP yönetim organı FIM, 3 Mayıs’taki İspanya GP’nin ertelendiğini açıklamıştı. Fransa ve İtalya yarışlarının da aynı yolu izlemesi bekleniyor.

Le Mans’daki Fransa yarışı için gerekli açıklamanın Nisan ayının ilk haftasında yapılması bekleniyor.

Dorna ve FIM, gerekli görülürse iki yarışlık hafta sonları yapmayı ve sezonu Ocak ayında tamamlamayı da gündemde tutuyor.