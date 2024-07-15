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MotoGP Kazakistan GP

MotoGP Kazakistan yarışı iptal edildi, yerini ikinci bir Misano yarışı alacak

MotoGP'de, Kazakistan Grand Prix'si resmen iptal edildi. Kazakistan'ın yerini Misano'da koşulacak ikinci bir yarış alacak.

Neva Ünsaldı
Jorge Martin, Pramac Racing

Jorge Martin, Pramac Racing

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

2024 MotoGP takviminde yer alması planlanan Kazakistan Grand Prix'sinin yerine Misano'da ikinci bir MotoGP yarışı yapılacağı duyuruldu.

Bu haber, Kazakistan yarışının takvime dahil edilmesinden bu yana üçüncü kez ertelendiği anlamına geliyor.

İlk olarak 2023'te yapılması planlanan Sokol etkinliği, pistin zamanında hazır olmaması nedeniyle bu yıl Temmuz'a ertelendi. Ancak bölgedeki sel felaketi nedeniyle yarış yine ertelendi.

Hindistan GP'nin iptali sonrası Eylül'de Kazakistan yarışının onun yerine geçebileceği düşünülse de yerel organizatörlerin sunduğu garantilerin eksikliği nedeniyle MotoGP, Kazakistan etkinliğini tamamen iptal etmeye karar verdi.

Kazakistan GP, bu sezon Hindistan ve Arjantin'in ardından iptal edilen üçüncü Grand Prix oluyor ve takvim 22 etkinlikten 20 etkinliğe düşüyor.

MotoGP,  6-8 Eylül'de düzenlenecek San Marino GP'sinden iki hafta sonra Kazakistan'ın yerine 20-22 Eylül'de Misano'da ikinci bir Grand Prix düzenleneceğini duyurdu.

Kazakhstan track for 2023 MotoGP season

Kazakhstan track for 2023 MotoGP season

Photo by: MotoGP

Ortaya çıkan sorunların etkinliğin düzenlenmesini engellediği anlaşıldığında, Dorna, yalnızca 19 etkinlikten oluşan bir takvim bırakmamak amacıyla seçenekleri değerlendirmeye başladı.

İlk fikir, Mart ayında sezon açılışını gerçekleştiren Katar'ı ikinci kez ziyaret etmekti ve bu aynı zamanda ekiplerin Endonezya'da planlanan bir sonraki etkinlik için lojistiği kolaylaştırıyordu.

Ancak Katar ile anlaşmaya varılamaması ve Eylül ayında bölgede yüksek sıcaklıkların olması, MotoGP yöneticilerini diğer adaylara bakmaya zorladı.

Valencia ve Misano, ideal yedekler olarak öne çıktı, hatta Brno'ya dönüş bile konuşuldu.

Sonunda, ekiplerin sadece beş gün sonra Endonezya'da motosikletlerin piste çıkması için her şeyi hazır hale getirmek için lojistik bir zorlukla karşılaşacakları Misano, iptal edilen Kazakistan yarışının yerine seçildi.

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