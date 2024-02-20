MotoGP Katar testleri: Bagnaia tur rekoruyla beraber testleri lider noktaladı
Francesco Bagnaia, 2024 MotoGP sezon öncesi testlerinin son gününde Katar tur rekorunu kırarak takım arkadaşı Enea Bastianini'nin önünde günü lider noktaladı.
Francesco Bagnaia, Ducati Team
Gold and Goose / Motorsport Images
Son dünya şampiyonu pazartesi günü Losail Uluslararası Pisti'ndeki testin ilk gününde zirvede yer aldı ve bunu çöldeki ikinci günde de inanılmaz bir turla pekiştirdi.
Bagnaia, Losail Uluslararası Pisti'ndeki 1:51'in altına inerek 1:50.952 ile takım arkadaşı Enea Bastianini'ye 0.120 saniye önünde testi lider tamamladı.
Aprilia'dan Aleix Espargaro, yeni RS-GP'siyle sağlam bir sezon öncesi testi tamamlarken seansın sonlarında bir kaza geçiren Gresini'den Marc Marquez'in önünde üçüncü sıradaki yerini aldı.
Testin son günü, pazartesi gününe benzer şekilde, koşulların çok az uygun olması sebebiyle açılış saatinde piste çok az kişi çıkarak turlar attı.
LCR Honda'dan Takaaki Nakagami birinci saatin sonunda 1:54.978'lik derecesiyle liderliği alırken, Yamaha'dan Fabio Quartararo ikinci saatin sonunda 1:54.122'lik derecesiyle liderliği ele geçirdi.
Test gününün üçüncü saatinde Bagnaia 1:52.575'lik derecesiyle ilk sıraya yerleşirken, Bastianini daha sonra 1:52.136 ile liderliği takım arkadaşının elinden aldı.
Beşinci saatin içerisindeyken Bagnaia zaman ekranlarını inanılmaz bir turla aydınlattı ve 1:50.952 ile tur rekorunu kırdı.
Francesco Bagnaia, Ducati Team
Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images
Bu inanılmaz turu kendisinin 29. turunda yaptı ve toplam 52 tur atarak günün geri kalanında yarış ayarları üzerinde çalışmaya devam etti.
Ducati ikilisi 2024 sezon öncesi testlerinde damalı bayrağın sallanmasıyla birlikte en iyi iki dereceyi elde eden isimler oldular.
Espargaro, 0.308 saniye farkla da olsa bu ikilinin en yakın rakibi oldu.
Marc Marquez günün erken saatlerinde teknik bir sorun yaşadı ve 4. Virajda düştü. Ancak motosiklete adaptasyonu devam ederken 2023 versiyon Ducati ile Bagnaia'nın 0.383 saniye gerisinde kaldı.
Raul Fernandez, Trackhouse Racing tarafından işletilen 2023 versiyon Aprilia ile etkileyici bir beşincilik elde ederken, Maverick Vinales fabrika RS-GP ile altıncı oldu.
Jorge Martin, Pramac Ducati'siyle günün sonlarında bir kez düşmesine rağmen VR46'dan Fabio Di Giannantonio, KTM'den Brad Binder ve kardeş VR46 Ducati'deki Marco Bezzecchi'nin önünde yedinci oldu.
Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team
Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images
Quartararo 14. sırada Yamaha'nın en iyi ismi olurken, takım arkadaşı Rins Tech3 GasGas'ın çaylağı Pedro Acosta arkasında 16. sırada yer aldı.
Joan Mir 19. olarak fabrika takımı Honda'nın lider sürücüsü olurken, İspanyol sürücü zor bir gün geçirdi ve hastalıkla mücadele ettiği bir gün geçirdi.
MotoGP padoğu, 2024 sezonunun açılış yarışı için 8-10 Mart hafta sonunda Katar'da yeniden bir araya gelecek.
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Bagnaia: "Yeni Ducati motosikleti iyi bir potansiyele sahip"
Bagnaia: "Yeni Ducati motosikleti iyi bir potansiyele sahip" Bagnaia: "Yeni Ducati motosikleti iyi bir potansiyele sahip"
Bagnaia, Ducati'nin 2024 MotoGP imtiyaz kısıtlamalarını eleştirdi
Bagnaia, Ducati'nin 2024 MotoGP imtiyaz kısıtlamalarını eleştirdi Bagnaia, Ducati'nin 2024 MotoGP imtiyaz kısıtlamalarını eleştirdi
Marquez, 2025 Ducati fabrika sürücü adaylarından birisi!
Marquez, 2025 Ducati fabrika sürücü adaylarından birisi! Marquez, 2025 Ducati fabrika sürücü adaylarından birisi!
Son Haberler
Marko: "Diğer takımların bu konsepti kopyalaması zaman alacak!"
Marko: "Diğer takımların bu konsepti kopyalaması zaman alacak!" Marko: "Diğer takımların bu konsepti kopyalaması zaman alacak!"
Zhou: "İlk gün bizim için umut verici oldu"
Zhou: "İlk gün bizim için umut verici oldu" Zhou: "İlk gün bizim için umut verici oldu"
Russell: "W15, şimdiden W14'e kıyasla daha iyi hissettiriyor"
Russell: "W15, şimdiden W14'e kıyasla daha iyi hissettiriyor" Russell: "W15, şimdiden W14'e kıyasla daha iyi hissettiriyor"
Mercedes'in farklı ön kanadının yasallığı, neden gerçek bir şüphe konusu değildi?
Mercedes'in farklı ön kanadının yasallığı, neden gerçek bir şüphe konusu değildi? Mercedes'in farklı ön kanadının yasallığı, neden gerçek bir şüphe konusu değildi?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar