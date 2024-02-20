MotoGP Katar testleri: Bagnaia tur rekoruyla beraber testleri lider noktaladı

Son dünya şampiyonu pazartesi günü Losail Uluslararası Pisti'ndeki testin ilk gününde zirvede yer aldı ve bunu çöldeki ikinci günde de inanılmaz bir turla pekiştirdi.

Bagnaia, Losail Uluslararası Pisti'ndeki 1:51'in altına inerek 1:50.952 ile takım arkadaşı Enea Bastianini'ye 0.120 saniye önünde testi lider tamamladı.

Aprilia'dan Aleix Espargaro, yeni RS-GP'siyle sağlam bir sezon öncesi testi tamamlarken seansın sonlarında bir kaza geçiren Gresini'den Marc Marquez'in önünde üçüncü sıradaki yerini aldı.

Testin son günü, pazartesi gününe benzer şekilde, koşulların çok az uygun olması sebebiyle açılış saatinde piste çok az kişi çıkarak turlar attı.

LCR Honda'dan Takaaki Nakagami birinci saatin sonunda 1:54.978'lik derecesiyle liderliği alırken, Yamaha'dan Fabio Quartararo ikinci saatin sonunda 1:54.122'lik derecesiyle liderliği ele geçirdi.

Test gününün üçüncü saatinde Bagnaia 1:52.575'lik derecesiyle ilk sıraya yerleşirken, Bastianini daha sonra 1:52.136 ile liderliği takım arkadaşının elinden aldı.

Beşinci saatin içerisindeyken Bagnaia zaman ekranlarını inanılmaz bir turla aydınlattı ve 1:50.952 ile tur rekorunu kırdı.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Bu inanılmaz turu kendisinin 29. turunda yaptı ve toplam 52 tur atarak günün geri kalanında yarış ayarları üzerinde çalışmaya devam etti.

Ducati ikilisi 2024 sezon öncesi testlerinde damalı bayrağın sallanmasıyla birlikte en iyi iki dereceyi elde eden isimler oldular.

Espargaro, 0.308 saniye farkla da olsa bu ikilinin en yakın rakibi oldu.

Marc Marquez günün erken saatlerinde teknik bir sorun yaşadı ve 4. Virajda düştü. Ancak motosiklete adaptasyonu devam ederken 2023 versiyon Ducati ile Bagnaia'nın 0.383 saniye gerisinde kaldı.

Raul Fernandez, Trackhouse Racing tarafından işletilen 2023 versiyon Aprilia ile etkileyici bir beşincilik elde ederken, Maverick Vinales fabrika RS-GP ile altıncı oldu.

Jorge Martin, Pramac Ducati'siyle günün sonlarında bir kez düşmesine rağmen VR46'dan Fabio Di Giannantonio, KTM'den Brad Binder ve kardeş VR46 Ducati'deki Marco Bezzecchi'nin önünde yedinci oldu.

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Quartararo 14. sırada Yamaha'nın en iyi ismi olurken, takım arkadaşı Rins Tech3 GasGas'ın çaylağı Pedro Acosta arkasında 16. sırada yer aldı.

Joan Mir 19. olarak fabrika takımı Honda'nın lider sürücüsü olurken, İspanyol sürücü zor bir gün geçirdi ve hastalıkla mücadele ettiği bir gün geçirdi.

MotoGP padoğu, 2024 sezonunun açılış yarışı için 8-10 Mart hafta sonunda Katar'da yeniden bir araya gelecek.