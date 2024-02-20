MotoGP Katar Testleri: Bagnaia, testlerin açılış gününü Martin'in önünde lider noktaladı

Bu ayın başlarında Malezya'da yapılan üç günlük testin ardından son MotoGP sezon öncesi testleri, sezonun açılış yarışı olan Katar'da başladı.

Pist koşullarının elverişsiz olması nedeniyle güne oldukça yavaş bir başlangıç yapılmasının ardından, Losail Uluslararası Pistinde havanın kararmaya başlamasıyla birlikte daha iyi sonuçlar gelmeye başladı.

Ducati'den Bagnaia, GP24'ünü 1:52.040 ile günün en iyi zamanına yaptı ve tur rekorunu kırmaya çok yaklaştı.

Bagnaia 51 turu tamamlayarak Pramac'tan Martin'in önünde yer aldı ve Ducati'nin Sepang testindeki yeni motosikletiyle yakaladığı güçlü formu daha da ileriye taşıdı.

Tech3 GasGas'ın çaylak pilotu Pedro Acosta, çok az kişinin piste çıktığı testin açılış saatinde 1:58.141'lik derecesiyle ilk en hızlı turu tamamlayan isim oldu.

İkinci saatin sonunda Maverick Vinales Aprilia'sıyla 1:54.883'lik derecesiyle liderliği ele geçirdi ve üçüncü saatin sonunda tur zamanını 1:54.067'ye çekti.

Teti ilk dört saati geride kalırken birinci sıradaki isim, Sepang testinden sonra 2024 Aprilia'ya alışmakta zorlanan Vinales oldu.

Vinales'in 1:53.472s'lik derecesi, 2023 Aprilia'sıyla Trackhouse Racing'den Raul Fernandez tarafından geçildi ve İspanyol pilot beşinci saatin sonunda 1:52.814'lik dereceyle öne geçti.

Jorge Martin, Pramac Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Fernandez Sepang testinde geçirdiği kazada birkaç kırık oluşmuştu. Ancak pazartesi sabahı Katar testlerine katılmaya uygun olduğu açıklandı.

Altıncı saatin sonunda Bagnaia 1:52.040'lik derecesiyle zirveyi ele geçirdi ve yerel saatle akşam 9'da sona erecek seans boyunca bu dereceyi geliştiremedi.

Martin 58 turun ardından 0.220 saniye geride ikinci olurken, Aleix Espargaro üçüncü olarak yeni Aprilia'sında iyi performans göstermeye devam etti.

KTM'den Brad Binder 0.296 saniye farkla dördüncü olurken, Fabio Di Giannantonio 2023 Ducati ile beşinci oldu.

Vinales, pazartesi günü kaza yapanlardan biri olan Gresini'den Alex Marquez'in önünde altıncı olurken, Ducati'den Enea Bastianini, LCR Honda'dan Johann Zarco ve Yamaha'dan Fabio Quartararo ilk 10'u tamamladı.

Joan Mir 13. sırada yer alarak Honda fabrika takımının en iyi ismi olurken, KTM'den Jack Miller'ı geride bıraktı. Acosta ise 15. oldu.

Marc Marquez, Gresini Ducati ile kötü bir başlangıç yaptı ve 58 turun ardından günü 0.919 saniye geride 16. sırada tamamladı.

Alex Rins diğer fabrika Yamaha'sıyla 19. olurken, 20. sıradaki Augusto Fernandez (Tech3) de pazartesi günü kaza yapan diğer isim oldu.

Pramac'tan Franco Morbidelli, Sepang testinden önce antrenmanda geçirdiği kazanın ardından Katar testlerine de katılamadı ve yerini Ducati test sürücüsü Michele Pirro aldı.