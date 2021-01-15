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MotoGP / Son dakika

MotoGP, Katar testinin gün sayısını artırdı

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MotoGP, Katar testinin gün sayısını artırdı
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Çeviren: Kemal Şengül, Editör

MotoGP, Malezya'daki Sepang testinin iptal edilmesinin ardından Mart ayında Katar'da yapılacak sezon öncesi testini iki gün uzattığını ve ayrıca bir Shakedown testinin gerçekleştirileceğini doğruladı.

MotoGP bu hafta başında yaptığı açıklamada, COVID-19 pandemisinin ülke çapında etkisini artırmasından ve sonrasında acil durum ilan edilmesinden ötürü Sepang testinin iptal edildiğini açıklamıştı. Normalde MotoGP, Malezya'da üç günlük bir sezon öncesi testi ve Shakedown düzenleyecekti. Sonrasında ise Katar testi yapılacaktı.

Sepang testinin aksine Katar testinin planlandığı gibi gerçekleştirileceği doğrulandı.

MotoGP takımları, organizatörleri, Dorna Sports ve FIM önümüzdeki yılla ilgili çeşitli konuları görüşmek adına perşembe günü bir toplantı düzenledi. Bu toplantıda Mart ayında gerçekleştirilecek testin iki gün daha uzatılmasına karar verildi. Buna göre sürücüler 6-7 Mart ve 10-12 Mart tarihleri arasında Katar testine katılacaklar.

Test sürücüleri ve çaylak sürücüler için 5 Mart tarihinde de bir Shakedown testi düzenlenecek.

MotoGP'den yapılan açıklamada, "Şampiyona organizatörleri ve MotoGP takımları arasındaki yakın zamanda yapılan bir toplantıda, Katar test programıyla ilgili değişiklik düşüncesi kabul edildi." denilirken, fazladan test gününe sahip olmanın takımların yeni sezona daha iyi hazırlanmasına yardımcı olacağı bilgisi verildi.

Motorsport.com, Katar'daki ilk yarışın tarihinin değişebileceğini öğrenmişti. Buna göre MotoGP, Katar'daki ilk yarışı, Bahreyn F1 yarışıyla çakışmasını önlemek amacıyla bir hafta öne çekmeyi düşünebilir.

Yarışı 21 Mart'a taşımak, tüm padokun testten sonra Katar'da kalmasını lojistik anlamdaki kolaylaştıracak ve seyahat kısıtlamaları nedeniyle geçen yılki gibi bir iptalin tekrarlanmasını da önleyecek.

MotoGP henüz potansiyel değişiklikle ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

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Seri MotoGP
Editör Lewis Duncan

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