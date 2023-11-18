MotoGP Katar Sprint: Martin kazandı, puan farkını yediye indirdi!

Franceso Bagnaia ve Jorge Martin arasında kıyasıya bir şampiyonluk mücadelesine sahne olan 2023 MotoGP sezonunda bitime artık sadece 2 yarış kaldı ve sezonun sondan 2. hafta sonu, MotoGP ile özdeşleşmiş pistlerden biri olan Losail Uluslararası Pisti'nde gerçekleştiriliyor.

MotoGP'nin 2023 için Katar'a dönüşü, büyük pist çalışmaları nedeniyle etkinliğin geleneksel sezon açılışı pozisyonundan kaydırılmasının ardından normalden daha geç oldu. Yine de MotoGP padoğu bu yıl da Katar'a geldi ve Losail Uluslararası Pisti'nde sprint yarış bugün gerçekleştirildi.

Sprint yarış öncesinde 11 turluk mücadele öncesinde Luca Marini pole pozisyonundaydı. Fabio di Giannantonio ve Alex Marquez ilk çizgiyi tamamlıyorlardı.

Şampiyonluk için çekişen ikili ise arka arkayaydı: Şampiyona lideri Bagnaia dördüncü, 14 puan geride olan Martin beşinciydi.

Formasyon turunun sorunsuz bir şekilde tamamlanmasıyla tüm sürücüler gride yerleşti ve 11 turluk mücadele başladı.

Marini ve Alex Marquez iyi kalktılar, di Giannantonio ise istediği startı alamadı ve geriledi. Onların arkasında ise Martin çizgiden çok iyi fırladı ama sonrasında ön lastiği yerde tutmakta zorlandı. Bagnaia ve Martin ilk viraja yan yana girdiler hatta temas yaşadılar. İç çizgide yer alan Martin, önde kalmayı başardı. Böylelikle ilk virajı Marini, Marquez, Martin Bagnaia, Marc Marquez ilk 5'i ile tamamladık.

Yarış startı:

İlk turun orta sektörüne geldiğimizde Martin ufak bir hata yaptı ve hem Bagnaia hem de Marquez, Martin'i geçtiler.

Arkalarda ise Franco Morbidelli, Aleix Espargaro ve Enea Bastianini 6. virajda büyük bir kazaya karıştılar. Morbidelli'nin Espargaro'ya çarpmasıyla Espargaro ve Bastianini düştü, Morbidelli ise yoluna devam etti.

Bu olaylı ilk turu Marini, Alex Marquez, Bagnaia, Marc Marquez, Martin, di Giannantonio ilk 6'sı ile tamamladık.

Martin, ikinci tur başlar başlamaz ana düzlüğün sonunda geçişini yaptı ve daha fazla zaman kaybetmeden yeniden Bagnaia'nın arkasına geldi.

İspanyol sürücü, sonrasında tur bitmeden Bagnaia oldukça agresif bir atak yaptı ve şampiyonluk rakibini düzlüğü beklemeden geçerek 3. sıraya yükseldi. Bu agresif atağın ardından Bagnaia momentum kaybetti ve di Giannantonio'ya da geçildi.

Martin'in agresif geçişi:

Böylelikle ikinci turu Marini, Marquez, Martin, di Giannantonio, Bagnaia ilk 5'i ile tamamladık. Sonraki turlarda Marquez ve Marini liderlik için çekişmeye başladı, Martin bu ikilinin çekişmesini fırsata çevirdi ve ikiliyi yakaladı.

Sonrasında da doğru yerlerde temiz geçişler yaparak 6. turda liderliğe yükseldi! Martin'in öne geçmesinin ardından Marini, Marquez ve di Giannantonio ikinci sıra için mücadele etmeye başladılar ama bu noktada di Giannantonio açık şekilde daha hızlıydı ve ikinci sıraya çıktı.

Bagnaia ise beşinci sırada ilerlemeye devam ediyordu. Böylelikle 7. tur bittiğinde Martin, di Giannantonio, Marini, Alex Marquez, Bagnaia ilk 5'i vardı.

Martin ön tarafta farkı açamıyordu çünkü di Giannantonio'nun temposu da oldukça iyiydi ve Gresini sürücüsü, Martin'i yarım saniye arkadan takip etmeye devam ediyordu. Biraz arkada ise Bagnaia, Vinales'in baskısı altındaydı.

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martin, Pramac Racing

Son 2 tura girilirken di Giannantonio, Martin ile arasındaki farkı iyice kapatmıştı. Martin artık Gresini Ducati'nin sesini oldukça net bir şekilde duyabilirdi.

Son tura girdiğimizde öndeki ikiliyi sadece 0.2 saniye ayırıyordu. Martin son turdaki baskıya da dayandı ve damalı bayrağı ilk sırada görerek bu sezonki 8. sprint zaferine ulaştı! Martin böylelikle 12 puanı hanesine yazdırdı ve puan farkını 7'ye indirmiş oldu.

Böylelikle Bagnaia'nın matematiksel olarak bu Pazar şampiyon olma ihtimali kalmamış oldu ve şampiyonluk mücadelesinin Valensiya'ya gitmesi garantilendi.

Fabio di Giannantonio, muhtemelen bu yarışın en hızlı ismiydi ama kötü startı nedeniyle gerilemesinden ötürü ikincilikle yetindi. Pole pozisyonundan kalkan Marini üçüncü olurken, Alex Marquez dördüncüydü.

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Marquez, Gresini Racing

Şampiyona lideri Bagnaia, beşinci sıraya gerilemesinin ardından önünden ziyade arkasına odaklanması gerekti zira Vinales'in baskısı vardı. İtalyan sürücü 5. sırasını korumayı başarsa da bugün ana rakibine 7 puan kaybetmiş oldu ve temposu da öndeki grupla kalabilecek kadar iyi değildi.

Günün son puanları ise Vinales, Binder ve Quartararo'ya gitti.

MotoGP Katar Grand Prix'si, Pazar günü TSİ 20.00'de başlayacak.

Sprint sonucu: