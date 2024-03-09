MotoGP Katar: Martin tur rekoruyla pole pozisyonunda, Ducati ile Marquez altıncı

Pramac sürücüsü Martin, cumartesi günü öğleden sonraki sıralama seansındaki ilk turunda 1:50.789'lik sansasyonel bir tur atarak Aleix Espargaro'nun Aprilia'sına 0.083 saniye fark attı.

Geçen yıl şampiyonada Francesco Bagnaia'nın ardından ikinci olan İspanyol sürücü, son hızlı tur denemesinde zamanını daha iyi hale getirecekti ancak KTM'den Brad Binder'in yaptığı kaza nedeniyle açılan sarı bayraklar nedeniyle turu iptal edildi.

Martin'in ilk zamanı Bagnaia'nın geçen ay Katar'daki sezon öncesi testinde çok daha elverişli koşullarda elde ettiğinden 0.2 saniye daha hızlı olmasına rağmen, sürücüler ikinci turları için piste döndüklerinde pol pozisyonu için yeterli hıza sahip değillerdi.

Bagnaia, son sektöre girerken Martin'in zamanından 0.1 saniyeyle öndeydi, ancak 15. virajdan çıkarken yaptığı bir hata ona önemli bir zaman kaybettirdi.

Bu da Espargaro'yu Martin'e en yakın rakip olarak bırakırken, diğer fabrika Ducati'sindeki Enea Bastianini 1:50.875'lik derecesiyle Aprilia'lı rakibinden sadece 0.003 saniye daha yavaş olarak ilk çizgideki son cebi aldı.

Binder, sıralama turlarının son anlarında 1:50.928'lik derecesini geliştiremeyince, son kazasından önce Bagnaia'nın önüne geçerek dördüncü sıraya yükselmeyi başardı.

Gresini Ducati ile ilk yarış hafta sonunda yarışan altı kez MotoGP şampiyonu Marc Marquez, altıncı olarak ikinci çizgideki son isim oldu ve sıralama turlarında 1:51 bariyerini geçen de son sürücü oldu.

Geçen yılın Katar GP galibi Fabio Di Giannantonio, VR46 Ducati ile yedinci sırayı aldı ve Q2'de ilk yedi sürücüyü sadece 0.230 saniye ayırdı.

Marc Marquez, Gresini Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Tech3 GasGas'ın çaylağı Pedro Acosta cuma günü gösterdiği hızı tekrarlayamadı. Ancak yine de ilk MotoGP sıralama turunu sekizinci sırada tamamlayarak son antrenmanların birincisi Alex Marquez'in Gresini Ducati'sini geride bıraktı.

Onu Maverick Vinales'in ikinci fabrika Aprilia'sı, KTM sürücüsü Jack Miller ve Trackhouse Racing'den Raul Fernandez takip etti.

LCR sürücüsü Johann Zarco sıralama turlarının ikinci bölümüne geçemeyen ilk sürücü olurken, Fransız sürücü Q2'yi saniyenin yüzde biri kadar bir farkla kaçırarak Miller'ı Honda'nın en iyi sürücüsü olarak geride bıraktı.

Gridin beşinci sırasında yer alacak olan Miller'a Trackhouse Aprilia'dan Miguel Oliveira ve VR46 Ducati sürücüsü Marco Bezzecchi eşlik edecek.

Fabio Quartararo, Yamaha için hayal kırıklığı yaratan seansta sadece 15. en hızlı zamanı yapabildi ve yeni takım arkadaşı Alex Rins, M1'ini ilk çeyreğin sonlarında mekanik bir sorun gibi görünen bir sorunla garaja geri döndükten sonra 20. oldu.

Fabrika Honda sürücüsü Joan Mir, RC213V'siyle Q1'in bitimine bir dakika kala son virajda yaptığı hata nedeniyle sezonun açılış yarışında 17. sırada kaldı.

Geçtiğimiz kasım ayında Katar'da VR46 Ducati ile pole pozisyonu olan takım arkadaşı Luca Marini, 21. sırada yer alarak daha da kötü bir performans sergiledi ve sadece yaptığı kazadan sonra pistelere dönen Franco Morbidelli'nin Pramac motosikletini geçebildi.