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MotoGP / Katar GP Sıralama turları raporu

MotoGP Katar: Martin sezona pole pozisyonu ile başladı, Quartararo 11. oldu!

2022 MotoGP sezonunun ilk pole pozisyonu Pramac Ducati sürücüsü Jorge Martin'in olurken, Fabio Quartararo 11. oldu.

MotoGP Katar: Martin sezona pole pozisyonu ile başladı, Quartararo 11. oldu!
Lewis Duncan
Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
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Ducati fabrika takımı, hafta sonu öncesinde Jack Miller ve Francesco Bagnaia'nın 2022 yılında yeni motoru değil, 2021 motorunun gelişmiş bir versiyonunu kullanacağını açıklamıştı. Bu sebeple ikili, 2022 motosikletinde 2021 motorunu kullandılar.

Fakat 2022 motosikletini ve 2022 Ducati motorunu kullanan Jorge Martin, Katar'da sürpriz şekilde kariyerinin beşinci MotoGP pole pozisyonunu elde etti.

Honda sürücüsü Marc Marquez, başlangıçta 1:53.566'lık bir zaman turu yakalasa da, sonrasında 1:53.411 yapan Jack Miller liderliği eline geçirdi.

İkinci denemelerde Bagnaia'nın hava koridoruna giren Marquez, 1:53.283'le tekrar ilk sıraya oturdu. Fakat son sözü, 1:53.011 yapan Pramac sürücüsü Jorge Martin söyledi ve 2022 sezonuna pole pozisyonu ile başladı.

Cumartesi öğleden sonra üçüncü antrenman seansını ilk sırada tamamlayan Enea Bastianini, 2021 versiyon Ducati ile sadece 0.147 saniye geride ikinci oldu. Böylelikle Ducati motosikletleri 1-2 oldu.

Bu, Marquez'in üçüncü olduğu anlamına geliyordu. Yine de İspanyol sürücü, hafta sonu boyunca gösterdiği güçlü formu devam ettirdi. Jack Miller'ın dördüncü olduğu seansta, Aprilia'dan Aleix Espargaro beşinci ve Honda sürücüsü Pol Espargaro altıncı oldu.

Brad Binder, sıralama turlarının ikinci bölümüne kalmayı başardı ve en iyi KTM sürücüsü olarak seansı yedinci sırada tamamladı. Mir, Suzuki adına  hayal kırıklığıyla geçen seansta ancak sekizinci olabildi.

Geçen yılki Katar GP'sinde pole pozisyonunun sahibi olan Bagnaia, Martin'in derecesinden 0.4 saniye yavaş kaldı ve sıralama turlarını dokuzuncu bitirdi. İlk onu, antrenmanların en hızlısı Alex Rins tamamladı.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Photo by: Akhil Puthiyedath

Geçtiğimiz yıl her iki Katar yarışını da kazanan Yamaha fabrika takımı sürücüleri, ilk ona giremedi. Quartararo, 1:53.635'lik turuyla takım arkadaşı Franco Morbidelli'nin önünde 11. sırada yer aldı. Fransız sürücü, ayrıca sıralama turlarının son bölümüne kalabilmek adına Q1'de piste çıkmak zorunda kaldı.

Q1'in son bölümünde RNF Racing sürücüsü Darryn Binder kaza yaptı ve sarı bayraklara neden oldu.

Pramac'tan Johann Zarco en hızlı turunda tam bu noktadan geçtiği için zaman turunu iptal etti. Bundan ötürü de yarışa 13. başlayacak.

Miguel Oliveira 14. sırada yer alırken, VR46 Racing sürücüsü Marco Bezzecchi ilk MotoGP sıralama turlarını 15. bitirdi.

Takaaki Nakagami, VR46 sürücüsü Luca Marini ve takım arkadaşı Alex Marquez'in önünde 16. oldu.

Geçen yılki Katar GP'sinin galibi Maverick Vinales, Aprilia ile 19. sırada yer alırken, Katar yarışının iki kez kazanan Andrea Dovizioso, RNF Yamaha ile ancak 20. olabildi.

Gridi, çaylak sürücüler tamamladı. Son dört sırada, sırasıyla Gresini'den Fabio Di Giannantonio, Tech 3 KTM ikilisi Remy Gardner ve Raul Fernandez ile Darryn Binder yer aldı.

Katar - Q2 sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Zaman Fark
1 Spain Jorge Martin Ducati 1'53.011  
2 Italy Enea Bastianini Ducati 1'53.158 0.147
3 Spain Marc Marquez Honda 1'53.283 0.272
4 Australia Jack Miller Ducati 1'53.298 0.287
5 Spain Aleix Espargaro Aprilia 1'53.319 0.308
6 Spain Pol Espargaro Honda 1'53.346 0.335
7 South Africa Brad Binder KTM 1'53.350 0.339
8 Spain Joan Mir Suzuki 1'53.407 0.396
9 Italy Francesco Bagnaia Ducati 1'53.411 0.400
10 Spain Alex Rins Suzuki 1'53.481 0.470
11 France Fabio Quartararo Yamaha 1'53.635 0.624
12 Italy Franco Morbidelli Yamaha 1'53.982 0.971
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Katar - Q1 sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Zaman Fark
1 South Africa Brad Binder KTM 1'53.512  
2 France Fabio Quartararo Yamaha 1'53.654 0.142
3 France Johann Zarco Ducati 1'53.780 0.268
4 Portugal Miguel Oliveira KTM 1'53.819 0.307
5 Italy Marco Bezzecchi Ducati 1'53.915 0.403
6 Japan Takaaki Nakagami Honda 1'54.038 0.526
7 Italy Luca Marini Ducati 1'54.222 0.710
8 Spain Alex Marquez Honda 1'54.224 0.712
9 Spain Maverick Viñales Aprilia 1'54.228 0.716
10 Italy Andrea Dovizioso Yamaha 1'54.244 0.732
11 Italy Fabio Di Giannantonio Ducati 1'54.276 0.764
12 Australia Remy Gardner KTM 1'54.378 0.866
13 Spain Raul Fernandez KTM 1'54.889 1.377
14 South Africa Darryn Binder Yamaha 1'56.011 2.499
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