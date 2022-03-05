MotoGP Katar: Martin sezona pole pozisyonu ile başladı, Quartararo 11. oldu!

Haberi dinle

Ducati fabrika takımı, hafta sonu öncesinde Jack Miller ve Francesco Bagnaia'nın 2022 yılında yeni motoru değil, 2021 motorunun gelişmiş bir versiyonunu kullanacağını açıklamıştı. Bu sebeple ikili, 2022 motosikletinde 2021 motorunu kullandılar.

Fakat 2022 motosikletini ve 2022 Ducati motorunu kullanan Jorge Martin, Katar'da sürpriz şekilde kariyerinin beşinci MotoGP pole pozisyonunu elde etti.

Honda sürücüsü Marc Marquez, başlangıçta 1:53.566'lık bir zaman turu yakalasa da, sonrasında 1:53.411 yapan Jack Miller liderliği eline geçirdi.

İkinci denemelerde Bagnaia'nın hava koridoruna giren Marquez, 1:53.283'le tekrar ilk sıraya oturdu. Fakat son sözü, 1:53.011 yapan Pramac sürücüsü Jorge Martin söyledi ve 2022 sezonuna pole pozisyonu ile başladı.

Cumartesi öğleden sonra üçüncü antrenman seansını ilk sırada tamamlayan Enea Bastianini, 2021 versiyon Ducati ile sadece 0.147 saniye geride ikinci oldu. Böylelikle Ducati motosikletleri 1-2 oldu.

Bu, Marquez'in üçüncü olduğu anlamına geliyordu. Yine de İspanyol sürücü, hafta sonu boyunca gösterdiği güçlü formu devam ettirdi. Jack Miller'ın dördüncü olduğu seansta, Aprilia'dan Aleix Espargaro beşinci ve Honda sürücüsü Pol Espargaro altıncı oldu.

Brad Binder, sıralama turlarının ikinci bölümüne kalmayı başardı ve en iyi KTM sürücüsü olarak seansı yedinci sırada tamamladı. Mir, Suzuki adına hayal kırıklığıyla geçen seansta ancak sekizinci olabildi.

Geçen yılki Katar GP'sinde pole pozisyonunun sahibi olan Bagnaia, Martin'in derecesinden 0.4 saniye yavaş kaldı ve sıralama turlarını dokuzuncu bitirdi. İlk onu, antrenmanların en hızlısı Alex Rins tamamladı.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: Akhil Puthiyedath

Geçtiğimiz yıl her iki Katar yarışını da kazanan Yamaha fabrika takımı sürücüleri, ilk ona giremedi. Quartararo, 1:53.635'lik turuyla takım arkadaşı Franco Morbidelli'nin önünde 11. sırada yer aldı. Fransız sürücü, ayrıca sıralama turlarının son bölümüne kalabilmek adına Q1'de piste çıkmak zorunda kaldı.

Q1'in son bölümünde RNF Racing sürücüsü Darryn Binder kaza yaptı ve sarı bayraklara neden oldu.

Pramac'tan Johann Zarco en hızlı turunda tam bu noktadan geçtiği için zaman turunu iptal etti. Bundan ötürü de yarışa 13. başlayacak.

Miguel Oliveira 14. sırada yer alırken, VR46 Racing sürücüsü Marco Bezzecchi ilk MotoGP sıralama turlarını 15. bitirdi.

Takaaki Nakagami, VR46 sürücüsü Luca Marini ve takım arkadaşı Alex Marquez'in önünde 16. oldu.

Geçen yılki Katar GP'sinin galibi Maverick Vinales, Aprilia ile 19. sırada yer alırken, Katar yarışının iki kez kazanan Andrea Dovizioso, RNF Yamaha ile ancak 20. olabildi.

Gridi, çaylak sürücüler tamamladı. Son dört sırada, sırasıyla Gresini'den Fabio Di Giannantonio, Tech 3 KTM ikilisi Remy Gardner ve Raul Fernandez ile Darryn Binder yer aldı.

Katar - Q2 sonucu:

Katar - Q1 sonucu: