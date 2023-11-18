MotoGP Katar: Marini tur rekoruyla pole'de, Bagnaia ve Martin arka arkaya!

Franceso Bagnaia ve Jorge Martin arasında kıyasıya bir şampiyonluk mücadelesine sahne olan 2023 MotoGP sezonunda bitime artık sadece 2 yarış kaldı ve sezonun sondan 2. hafta sonu, MotoGP ile özdeşleşmiş pistlerden biri olan Losail Uluslararası Pisti'nde gerçekleştiriliyor.

MotoGP'nin 2023 için Katar'a dönüşü, büyük pist çalışmaları nedeniyle etkinliğin geleneksel sezon açılışı pozisyonundan kaydırılmasının ardından normalden daha geç oldu. Yine de MotoGP padoğu bu yıl da Katar'a geldi ve Losail Uluslararası Pisti'nde sıralama turları bugün gerçekleştirildi.

Sıralama seansının en hızlı derecesi VR46 sürücüsü Luca Marini'den geldi. Şampiyonluk mücadelesi veren Francesco Bagnaia ve Jorge Martin ise sırasıyla 4 ve 5. sıraları aldılar.

Sprint yarış, bugün TSİ 20.00'de başlayacak.

Yarış gridi:

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Team

Q1

Sıralama turlarının ilk bölümünde her zamanki gibi ilk iki antrenman seansının kombine derecelerinde ilk 10'a giremeyen 12 isim pistteydi.

Q1 seansında şu isimler mücadele etti: Jack Miller, Alex Marquez, Franco Morbidelli, Pol Espargaro, Marco Bezzecchi, Johann Zarco, Joan Mir, Enea Bastianini, Miguel Oliveira, Iker Lecuona, Fabio Quartararo ve Takaaki Nakagami.

Bu isimler, Q1 seansında ilk 2'ye girerek Q2'ye kalmak için mücadele ettiler. 14 dakikalık bu seans nispeten olaysız geçti, sadece Nakagami kaza yaptı. Seansın en hızlı derecesi ise Pramac Ducati sürücüsü Johann Zarco'dan geldi.

Zarco 1:52.382 ile tur rekorunu da kırarak en hızlı isim oldu, Alex Marquez ikinci olarak diğer Q2 biletini aldı.

Marco Bezzecchi, Fabio Quartararo ve Enea Bastianini ilk 5'i tamamladılar. Malezya GP'nin galibi Bastianini, seansın son saniyelerinde Lecuona tarafından engellendiği bir an yaşadı. O turu tamamlayabilseydi belki de Q2'de olacaktı.

Miller altıncı ve Oliveira yedinci oldu, bu iki isim de seansın sonunda birbirileriyle mücadele ettiler ve birbirlerinin turlarını mahvettiler.

Q1 sonucu:

Q2

Q1'den gelecek iki sürücünün de belli olmasıyla beraber, gözler pole pozisyonu mücadelesine çevrildi.

Q2 seansında şu isimler mücadele etti: Franceso Bagnaia, Aleix Espargaro, Marc Marquez, Johann Zarco, Jorge Martin, Luca Marini, Maverick Vinales, Raul Fernandez, Brad Binder, Luca Marini, Fabio di Giannantonio, Augusto Fernandez.

Pit yolunun sonundaki ışığın yeşile dönmesiyle sürücüler hemen piste çıktı ve ilk denemelerine başladılar.

İlk denemelerin ardından di Giannantonio, 1:52.188 ile ilk sıradaydı ve tur rekorunu kırmıştı. Marini, Martin, Vinales ve Bagnaia ise ilk 5'i tamamlıyorlardı.

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martin, Pramac Racing

Bitime 4 dakika kala sürücüler ikinci denemeleri için piste çıktılar. Di Giannatonio, ikinci denemesinde de muazzam bir tur çıkardı ve 1:51.829 ile derecesini daha da geliştirdi. Doha'da bir motosikletle 1:51'lere inen ilk isim oldu.

Seans sonuna kadar kimse bu dereceyi geçemeyecek gibi duruyordu ki tam süre bittiğinde Marini geldi ve 1:51.762 yaparak ilk sıraya yerleşti!

Gerçekten inanılmaz bir tur atan Marini, adının fabrika Honda ile anıldığı bu günlerde bu muazzam turla kalitesini bir kez daha göstermiş oldu ve pole pozisyonuna uzandı.

Gelecek sezon için koltuk arayışında olan Fabio di Giannantonio, pole pozisyonunu alamasa da son yarışlardaki güçlü form grafiğini sürdürdü ve 0.067 saniye geride ikinciydi.

Q1'den gelen Alex Marquez üçüncü olurken, onun arkasında şampiyonluk mücadelesi veren Bagnaia ve Martin yer aldı: Bagnaia dördüncü, Martin beşinciydi.

Zarco, Marc Marquez, Maverick Vinales, Raul Fernandez ve Aleix Espargaro ilk 10'u tamamladılar. Aprilia dün gösterdiği tempoyu bugüne taşıyamadı. Q2'nin son sıraları ise Binder ile Augusto Fernandez'e gitti.

Q2 sonucu: