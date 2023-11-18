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MotoGP Katar GP
Sıralama turları raporu

MotoGP Katar: Marini tur rekoruyla pole'de, Bagnaia ve Martin arka arkaya!

2023 MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 19. ayağı olan Katar Grand Prix'si öncesinde gerçekleştirilen sıralama turlarında pole pozisyonu VR46 sürücüsü Luca Marini'nin oldu.

Can Çarpıcı
Editör Can Çarpıcı
Güncelleme
Luca Marini, VR46 Racing Team

Franceso Bagnaia ve Jorge Martin arasında kıyasıya bir şampiyonluk mücadelesine sahne olan 2023 MotoGP sezonunda bitime artık sadece 2 yarış kaldı ve sezonun sondan 2. hafta sonu, MotoGP ile özdeşleşmiş pistlerden biri olan Losail Uluslararası Pisti'nde gerçekleştiriliyor. 

MotoGP'nin 2023 için Katar'a dönüşü, büyük pist çalışmaları nedeniyle etkinliğin geleneksel sezon açılışı pozisyonundan kaydırılmasının ardından normalden daha geç oldu. Yine de MotoGP padoğu bu yıl da Katar'a geldi ve Losail Uluslararası Pisti'nde sıralama turları bugün gerçekleştirildi. 

Sıralama seansının en hızlı derecesi VR46 sürücüsü Luca Marini'den geldi. Şampiyonluk mücadelesi veren Francesco Bagnaia ve Jorge Martin ise sırasıyla 4 ve 5. sıraları aldılar. 

Sprint yarış, bugün TSİ 20.00'de başlayacak. 

Yarış gridi: 

 
 
     
Sürücü bilgisi
 
 
Sıra Sürücü # Motosiklet Zaman km/s
1 Italy L. Marini Team VR46 10 Ducati

1'51.762

 173.296
2 Italy F. Di Giannantonio Gresini Racing 49 Ducati

+0.067

1'51.829

 173.193
3 Spain A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati

+0.136

1'51.898

 173.086
4 Italy F. Bagnaia Ducati Team 1 Ducati

+0.274

1'52.036

 172.873
5 Spain J. Martin Pramac Racing 89 Ducati

+0.296

1'52.058

 172.839
6 France J. Zarco Pramac Racing 5 Ducati

+0.339

1'52.101

 172.772
7 Spain M. Marquez Repsol Honda Team 93 Honda

+0.341

1'52.103

 172.769
8 Spain M. Viñales Aprilia Racing Team 12 Aprilia

+0.413

1'52.175

 172.658
9 Spain R. Fernandez RNF Racing 25 Aprilia

+0.586

1'52.348

 172.392
10 Spain A. Espargaro Aprilia Racing Team 41 Aprilia

+0.704

1'52.466

 172.212
11 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM

+0.967

1'52.729

 171.810
12 Spain A. Fernandez Tech 3 37 KTM

+1.022

1'52.784

 171.726
13 Italy M. Bezzecchi Team VR46 72 Ducati

+0.742

1'52.504

 172.153
14 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha

+0.762

1'52.524

 172.123
15 Italy E. Bastianini Ducati Team 23 Ducati

+1.066

1'52.828

 171.659
16 Australia J. Miller Red Bull KTM Factory Racing 43 KTM

+1.127

1'52.889

 171.566
17 Portugal M. Oliveira RNF Racing 88 Aprilia

+1.337

1'53.099

 171.248
18 Italy F. Morbidelli Yamaha Factory Racing 21 Yamaha

+1.381

1'53.143

 171.181
19 Spain P. Espargaro Tech 3 44 KTM

+1.600

1'53.362

 170.850
20 Spain J. Mir Repsol Honda Team 36 Honda

+1.808

1'53.570

 170.537
21 Spain I. Lecuona Team LCR 27 Honda

+2.076

1'53.838

 170.136
22 Japan T. Nakagami Team LCR 30 Honda

+2.598

1'54.360

 169.359
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Francesco Bagnaia, Ducati Team

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Q1

Sıralama turlarının ilk bölümünde her zamanki gibi ilk iki antrenman seansının kombine derecelerinde ilk 10'a giremeyen 12 isim pistteydi. 

Q1 seansında şu isimler mücadele etti: Jack Miller, Alex Marquez, Franco Morbidelli, Pol Espargaro, Marco Bezzecchi, Johann Zarco, Joan Mir, Enea Bastianini, Miguel Oliveira, Iker Lecuona, Fabio Quartararo ve Takaaki Nakagami. 

Bu isimler, Q1 seansında ilk 2'ye girerek Q2'ye kalmak için mücadele ettiler. 14 dakikalık bu seans nispeten olaysız geçti, sadece Nakagami kaza yaptı. Seansın en hızlı derecesi ise Pramac Ducati sürücüsü Johann Zarco'dan geldi. 

Zarco 1:52.382 ile tur rekorunu da kırarak en hızlı isim oldu, Alex Marquez ikinci olarak diğer Q2 biletini aldı. 

Marco Bezzecchi, Fabio Quartararo ve Enea Bastianini ilk 5'i tamamladılar. Malezya GP'nin galibi Bastianini, seansın son saniyelerinde Lecuona tarafından engellendiği bir an yaşadı. O turu tamamlayabilseydi belki de Q2'de olacaktı. 

Miller altıncı ve Oliveira yedinci oldu, bu iki isim de seansın sonunda birbirileriyle mücadele ettiler ve birbirlerinin turlarını mahvettiler. 

Q1 sonucu: 

 
 
         
Sürücü bilgisi
 
 
 
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Hız Ölçüm Noktası
1 France J. Zarco Pramac Racing 5 Ducati 6

1'52.382

   172.340  
2 Spain A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 7

+0.055

1'52.437

 0.055 172.256  
3 Italy M. Bezzecchi Team VR46 72 Ducati 7

+0.122

1'52.504

 0.067 172.153  
4 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 7

+0.142

1'52.524

 0.020 172.123  
5 Italy E. Bastianini Ducati Team 23 Ducati 7

+0.446

1'52.828

 0.304 171.659  
6 Australia J. Miller Red Bull KTM Factory Racing 43 KTM 7

+0.507

1'52.889

 0.061 171.566  
7 Portugal M. Oliveira RNF Racing 88 Aprilia 7

+0.717

1'53.099

 0.210 171.248  
8 Italy F. Morbidelli Yamaha Factory Racing 21 Yamaha 6

+0.761

1'53.143

 0.044 171.181  
9 Spain P. Espargaro Tech 3 44 KTM 7

+0.980

1'53.362

 0.219 170.850  
10 Spain J. Mir Repsol Honda Team 36 Honda 6

+1.188

1'53.570

 0.208 170.537  
11 Spain I. Lecuona Team LCR 27 Honda 7

+1.456

1'53.838

 0.268 170.136  
12 Japan T. Nakagami Team LCR 30 Honda 6

+1.978

1'54.360

 0.522 169.359  
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Q2

Q1'den gelecek iki sürücünün de belli olmasıyla beraber, gözler pole pozisyonu mücadelesine çevrildi. 

Q2 seansında şu isimler mücadele etti: Franceso Bagnaia, Aleix Espargaro, Marc Marquez, Johann Zarco, Jorge Martin, Luca Marini, Maverick Vinales, Raul Fernandez, Brad Binder, Luca Marini, Fabio di Giannantonio, Augusto Fernandez. 

Pit yolunun sonundaki ışığın yeşile dönmesiyle sürücüler hemen piste çıktı ve ilk denemelerine başladılar. 

İlk denemelerin ardından di Giannantonio, 1:52.188 ile ilk sıradaydı ve tur rekorunu kırmıştı. Marini, Martin, Vinales ve Bagnaia ise ilk 5'i tamamlıyorlardı. 

Jorge Martin, Pramac Racing

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Jorge Martin, Pramac Racing

Bitime 4 dakika kala sürücüler ikinci denemeleri için piste çıktılar. Di Giannatonio, ikinci denemesinde de muazzam bir tur çıkardı ve 1:51.829 ile derecesini daha da geliştirdi. Doha'da bir motosikletle 1:51'lere inen ilk isim oldu. 

Seans sonuna kadar kimse bu dereceyi geçemeyecek gibi duruyordu ki tam süre bittiğinde Marini geldi ve 1:51.762 yaparak ilk sıraya yerleşti! 

Gerçekten inanılmaz bir tur atan Marini, adının fabrika Honda ile anıldığı bu günlerde bu muazzam turla kalitesini bir kez daha göstermiş oldu ve pole pozisyonuna uzandı. 

Gelecek sezon için koltuk arayışında olan Fabio di Giannantonio, pole pozisyonunu alamasa da son yarışlardaki güçlü form grafiğini sürdürdü ve 0.067 saniye geride ikinciydi. 

Q1'den gelen Alex Marquez üçüncü olurken, onun arkasında şampiyonluk mücadelesi veren Bagnaia ve Martin yer aldı: Bagnaia dördüncü, Martin beşinciydi. 

Zarco, Marc Marquez, Maverick Vinales, Raul Fernandez ve Aleix Espargaro ilk 10'u tamamladılar. Aprilia dün gösterdiği tempoyu bugüne taşıyamadı. Q2'nin son sıraları ise Binder ile Augusto Fernandez'e gitti. 

Q2 sonucu: 

 
 
         
Sürücü bilgisi
 
 
 
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Hız Ölçüm Noktası
1 Italy L. Marini Team VR46 10 Ducati 6

1'51.762

   173.296  
2 Italy F. Di Giannantonio Gresini Racing 49 Ducati 7

+0.067

1'51.829

 0.067 173.193  
3 Spain A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 3

+0.136

1'51.898

 0.069 173.086  
4 Italy F. Bagnaia Ducati Team 1 Ducati 7

+0.274

1'52.036

 0.138 172.873  
5 Spain J. Martin Pramac Racing 89 Ducati 7

+0.296

1'52.058

 0.022 172.839  
6 France J. Zarco Pramac Racing 5 Ducati 6

+0.339

1'52.101

 0.043 172.772  
7 Spain M. Marquez Repsol Honda Team 93 Honda 7

+0.341

1'52.103

 0.002 172.769  
8 Spain M. Viñales Aprilia Racing Team 12 Aprilia 6

+0.413

1'52.175

 0.072 172.658  
9 Spain R. Fernandez RNF Racing 25 Aprilia 6

+0.586

1'52.348

 0.173 172.392  
10 Spain A. Espargaro Aprilia Racing Team 41 Aprilia 6

+0.704

1'52.466

 0.118 172.212  
11 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 6

+0.967

1'52.729

 0.263 171.810  
12 Spain A. Fernandez Tech 3 37 KTM 6

+1.022

1'52.784

 0.055 171.726  
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