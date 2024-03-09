MotoGP Katar GP Sprint: Martin kazandı, Marquez Ducati ile ilk yarışında beşinci oldu!

Martin'in ikincilikle bitirdiği 2023 şampiyonasının sona ermesinden 100 gün sonra, 2024 sezonu cumartesi günü Losail ışıkları altında 11 turluk sprint ile başladı.

Geçen yılın sprint yarışlarındaki en başarılı sürücüsü olan Martin, pole pozisyonundan başladığı yarışı KTM'den Brad Binder'ın önünde 11 turun tamamında lider giderek kazandı.

Aleix Espargaro kapanış etaplarında son Dünya Şampiyonu Francesco Bagnaia'yı geçerek Aprilia'nın ilk Katar podyumunu elde etti.

Gresini Ducati'nin ilk yarışında, sekiz kez Dünya Şampiyonu olan Marc Marquez, yaptığı bir hatanın ardından podyum mücadelesinin dışında kalarak 5. oldu.

Martin, iyi bir start alarak GP24 Ducati'si ile ilk viraja Binder'dan önce girdi.

Marc Marquez, 7. sıra için mücadele ederken ilk turlarda VR46 Ducati sürücüsü Fabio Di Giannantonio ile mücadele etti.

Ancak Gresini sürücüsü 2. turda 6. sıraya çıkarken, Di Giannantonio bir sonraki turda 10. virajda bir kaza geçirdi.

Martin ve Binder arkalarındaki gruptan anında ayrılırken, KTM sürücüsü 2. turun başında ilk virajda Pramac Ducati'nin arkasına oldukça yaklaştı.

Bu, Binder'in Martin'e en çok yaklaştığı an oldu. İspanyol sürücü kısa sürede farkı yarım saniyeye çıkardı ve 10. sprint zaferi için damalı bayrağa kadar bu farkı korudu.

Binder çizgiyi 0.548 saniye geride ikinci sırada geçerken, Aprilia'dan Espargaro podyumu tamamladı.

Marc Marquez, Gresini Racing Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Espargaro bir ara Marquez'in gerisine düştü, ancak Gresini Ducati sürücüsü 8. turda 14. virajda arayı açınca Espargaro tekrar 4. sıraya yükseldi.

Aprilia sürücüsü daha sonra, Espargaro'nun 10. turda 15. virajda üçüncü sıraya yükselmesini engelleyemeyen çifte dünya şampiyonu Bagnaia'nın fabrika çıkışlı Ducati'sini yakaladı.

Bagnaia 4. sırayı korusa da rakibi Martin'e kıyasla düzensiz sprint formu 2023'ten beri devam ediyor gibi görünüyor.

Marquez, Enea Bastianini'nin ikinci fabrika takımı Ducati'sini 0.450 saniye farkla beşinci sırada tutarken, Alex Marquez de Gresini'nin kardeş motosikletiyle yedinci oldu.

Pedro Acosta Tech3 GasGas ile ilk MotoGP yarışında sekizinci olarak puan alırken, Maverick Vinales Aprilia adına 9. olarak son puanı aldı.

Bu sonuç, başlangıçta ilk altı içinde yer almasına rağmen sıralamada düşüş yaşayan KTM'den Jack Miller'ın zararına oldu.

Miller, VR46'dan Marco Bezzecchi'nin önünde 10. olurken, Fabio Quartararo 12. sırada Yamaha'nın lideri oldu.

Joan Mir 15. sırada LRC Honda'dan Johann Zarco'nun önünde Honda fabrika takımının lideri olurken, Luca Marini 21. sırada yer alan isim oldu.

MotoGP Katar GP - Sprint yarışı sonuçları: