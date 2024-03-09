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MotoGP Katar GP
Yarış raporu

MotoGP Katar GP Sprint: Martin kazandı, Marquez Ducati ile ilk yarışında beşinci oldu!

Pramac'tan Jorge Martin 2024 MotoGP sezonu için Katar Grand Prix sprintinde zafer elde ederken, Marc Marquez ilk Ducati yarışında 5. oldu.

Lewis Duncan
Lewis Duncan
Güncel:
Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing, Jorge Martin, Pramac Racing, Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team

Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing, Jorge Martin, Pramac Racing, Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team

Gold and Goose / Motorsport Images

Martin'in ikincilikle bitirdiği 2023 şampiyonasının sona ermesinden 100 gün sonra, 2024 sezonu cumartesi günü Losail ışıkları altında 11 turluk sprint ile başladı.

Geçen yılın sprint yarışlarındaki en başarılı sürücüsü olan Martin, pole pozisyonundan başladığı yarışı KTM'den Brad Binder'ın önünde 11 turun tamamında lider giderek kazandı.

Aleix Espargaro kapanış etaplarında son Dünya Şampiyonu Francesco Bagnaia'yı geçerek Aprilia'nın ilk Katar podyumunu elde etti.

Gresini Ducati'nin ilk yarışında, sekiz kez Dünya Şampiyonu olan Marc Marquez, yaptığı bir hatanın ardından podyum mücadelesinin dışında kalarak 5. oldu.

Martin, iyi bir start alarak GP24 Ducati'si ile ilk viraja Binder'dan önce girdi.

Marc Marquez, 7. sıra için mücadele ederken ilk turlarda VR46 Ducati sürücüsü Fabio Di Giannantonio ile mücadele etti.

Ancak Gresini sürücüsü 2. turda 6. sıraya çıkarken, Di Giannantonio bir sonraki turda 10. virajda bir kaza geçirdi.

Martin ve Binder arkalarındaki gruptan anında ayrılırken, KTM sürücüsü 2. turun başında ilk virajda Pramac Ducati'nin arkasına oldukça yaklaştı.

Bu, Binder'in Martin'e en çok yaklaştığı an oldu. İspanyol sürücü kısa sürede farkı yarım saniyeye çıkardı ve 10. sprint zaferi için damalı bayrağa kadar bu farkı korudu.

Binder çizgiyi 0.548 saniye geride ikinci sırada geçerken, Aprilia'dan Espargaro podyumu tamamladı.

Marc Marquez, Gresini Racing

Marc Marquez, Gresini Racing

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Espargaro bir ara Marquez'in gerisine düştü, ancak Gresini Ducati sürücüsü 8. turda 14. virajda arayı açınca Espargaro tekrar 4. sıraya yükseldi.

Aprilia sürücüsü daha sonra, Espargaro'nun 10. turda 15. virajda üçüncü sıraya yükselmesini engelleyemeyen çifte dünya şampiyonu Bagnaia'nın fabrika çıkışlı Ducati'sini yakaladı.

Bagnaia 4. sırayı korusa da rakibi Martin'e kıyasla düzensiz sprint formu 2023'ten beri devam ediyor gibi görünüyor.

Marquez, Enea Bastianini'nin ikinci fabrika takımı Ducati'sini 0.450 saniye farkla beşinci sırada tutarken, Alex Marquez de Gresini'nin kardeş motosikletiyle yedinci oldu.

Pedro Acosta Tech3 GasGas ile ilk MotoGP yarışında sekizinci olarak puan alırken, Maverick Vinales Aprilia adına 9. olarak son puanı aldı.

Bu sonuç, başlangıçta ilk altı içinde yer almasına rağmen sıralamada düşüş yaşayan KTM'den Jack Miller'ın zararına oldu.

Miller, VR46'dan Marco Bezzecchi'nin önünde 10. olurken, Fabio Quartararo 12. sırada Yamaha'nın lideri oldu.

Joan Mir 15. sırada LRC Honda'dan Johann Zarco'nun önünde Honda fabrika takımının lideri olurken, Luca Marini 21. sırada yer alan isim oldu.

MotoGP Katar GP - Sprint yarışı sonuçları:

   
1
 - 
5
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Yarış dışı Puan
1 Spain J. Martin Pramac Racing 89 Ducati 11

20'41.287

   171.6   12
2 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 11

+0.548

20'41.835

 0.548 171.5   9
3 Spain A. Espargaro Aprilia Racing Team 41 Aprilia 11

+0.729

20'42.016

 0.181 171.5   7
4 Italy F. Bagnaia Ducati Team 1 Ducati 11

+1.625

20'42.912

 0.896 171.4   6
5 Spain M. Marquez Gresini Racing 93 Ducati 11

+1.872

20'43.159

 0.247 171.3   5
6 Italy E. Bastianini Ducati Team 23 Ducati 11

+2.322

20'43.609

 0.450 171.3   4
7 Spain A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 11

+3.154

20'44.441

 0.832 171.1   3
8 Spain P. Acosta Tech 3 31 KTM 11

+4.431

20'45.718

 1.277 171.0   2
9 Spain M. Viñales Aprilia Racing Team 12 Aprilia 11

+6.738

20'48.025

 2.307 170.7   1
10 Australia J. Miller Red Bull KTM Factory Racing 43 KTM 11

+12.670

20'53.957

 5.932 169.9    
11 Italy M. Bezzecchi Team VR46 72 Ducati 11

+12.835

20'54.122

 0.165 169.8    
12 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 11

+12.863

20'54.150

 0.028 169.8    
13 Portugal M. Oliveira Trackhouse Racing Team 88 Aprilia 11

+13.095

20'54.382

 0.232 169.8    
14 Spain R. Fernandez Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 11

+13.795

20'55.082

 0.700 169.7    
15 Spain J. Mir Repsol Honda Team 36 Honda 11

+14.096

20'55.383

 0.301 169.7    
16 France J. Zarco Team LCR 5 Honda 11

+14.840

20'56.127

 0.744 169.6    
17 Spain A. Rins Yamaha Factory Racing 42 Yamaha 11

+15.629

20'56.916

 0.789 169.5    
18 Spain A. Fernandez Tech 3 37 KTM 11

+17.711

20'58.998

 2.082 169.2    
19 Japan T. Nakagami Team LCR 30 Honda 11

+22.733

21'04.020

 5.022 168.5    
20 Italy F. Morbidelli Pramac Racing 21 Ducati 11

+23.267

21'04.554

 0.534 168.4    
21 Italy L. Marini Repsol Honda Team 10 Honda 11

+25.553

21'06.840

 2.286 168.1    
dnf Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 2

+9 Laps

3'48.882

 9 Laps 169.2 Kaza  
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