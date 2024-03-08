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MotoGP Katar GP
Antrenman raporu

MotoGP Katar: Marquez ıslak zeminde koşulan 2. antrenmanın en hızlısı oldu

Altı kez MotoGP dünya şampiyonu Marc Marquez, Losail Uluslararası Pisti'nde ıslak zeminde koşulan seansı lider tamamladı.

Rachit Thukral
Rachit Thukral
Güncel:
Marc Marquez, Gresini Racing

Marc Marquez, Gresini Racing

Gold and Goose / Motorsport Images

Yağmur Losail'de yerel saatle akşam 7 civarında, seansın planlanan başlangıcından bir saat önce ve günün son Moto3 antrenman seansı devam ederken pisti vurdu.

Yağmur kısa bir süre devam etmesine rağmen, pisti kaygan lastiklerle MotoGP seansına izin vermeyecek kadar ıslak bıraktı ve yarış kontrolünün seansın süresini kısaltmasına neden oldu.

Koşulların uygun olmamasına rağmen, antrenman resmi olarak planlandığı gibi yerel saatle 20:10'da başladığında pistin büyük bir kısmı pit yolundan çıktı.

Augusto Fernandez, GasGas Tech3 KTM'siyle 2:08.974'lik derecesiyle ilk hızlı zamanı kaydettikten sonra turunu geliştirerek 2:07'ye kadar indi.

Yeni takım arkadaşı ve son Moto2 şampiyonu Pedro Acosta 2:07.441s'lik derecesiyle kısa bir süreliğine zaman tablosunda zirveye çıkarken, Jack Miller KTM ile 2:07.663 ile en iyi zamanı elde etti.

Fernandez ise, GasGas markalı RC16'sıyla 2:06.938'lik derecesiyle 2:07'nin altına inen ilk isim oldu ve liderliği tekrar aldı.

Acosta yurunda küçük bir gelişme kaydederek Tech3'ü 1-2 sıraya tekrar çıkardı. 

Pedro Acosta, Red Bull GASGAS Tech3

Pedro Acosta, Red Bull GASGAS Tech3

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Ancak seansın bitimine 20 dakika kala, Gresini'nin yeni pilotu Marc Marquez daha fazla hız bulmayı başardı ve hâlâ ıslak olan Losail pistinde 2:06.544'lik bir zaman elde etti.

Attığı tur 45 dakikalık seansın sonuna kadar geçilemei ve Ducati sürücüsü olarak ilk resmi gününü zaman tablosunun zirvesinde tamamladı.

Fernandez'in bir önceki turu Marquez'in 0.290 saniye kalırken ikinci olmasına yetti, Acosta hem kuru hem de ıslak koşullarda pisti turlayarak seansı üçüncü olarak tamamladı.

Miller ve fabrika KTM'den takım arkadaşı Brad Binder büyük ölçüde temsili olmayan bir seansta 0.801s geride kaldı.

Trackhouse Racing'den Raul Fernandez ikinci antrenman boyunca hızlıydı ve Aprilia motosikletlerin en iyisiyle, Enea Bastianini'nin en iyi Ducati'sini geçerek güçlü bir altıncılık elde etti.

Yeni VR46 sürücüsü Fabio Di Giannantonio, Bastianini'nin yarım saniye gerisinde olsa da seansın sonunda sekizinci olurken, Gresini Ducati ile Alex Marquez bir 9. sırada yer aldı.

LCR'den Johann Zarco, seansın ilk 15 dakikasında geçerli tur atamamasına rağmen 2:08.321'lik en iyi derecesiyle Honda'nın ilk 10'da yer almasını sağladı.

Johann Zarco, Team LCR Honda

Johann Zarco, Team LCR Honda

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Joan Mir'in Honda fabrika motosikletini sadece 0.006 saniye gerisinde kalırken, Mir de geçen yılın şampiyonu Francesco Bagnaia'nın Ducati GP24'ünün az farkla önünde yer aldı.

Yamaha için sakin geçen seansta Fabio Quartararo 14. olurken, takım arkadaşı Alex Rins 22. sırada zaman çizelgesini tamamladı.

Fabrika Aprilia takımı da aynı şekilde ıslak zeminde hızlı görünmezken, Maverick Vinales 15. sırada, Aleix Espargaro ise 19. sırada kaldı. Zarco gibi, her ikisi de ıslak Losail pistinde erken tur atmayı tercih etmedi.

Cuma günkü ikinci antrenman seansı 2024 MotoGP sezonunun açılış yarışı için sıralama turlarına dahil edilmeyecek.

Bunun yerine, cumartesi günkü son antrenmanın sonuçları kimin Q2'ye otomatik olarak gireceğini ve kimin sıralamanın ilk bölümünden geçmek zorunda kalacağını belirlemek için kullanılacak.

 

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