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MotoGP Katar GP
Antrenman raporu

MotoGP Katar GP: İlk antrenmanın lideri Martin, yıldızı çaylak Acosta!

2024 MotoGP Şampiyonası'nın Katar'da gerçekleştirilecek ilk yarışı öncesinde gerçekleştirilen ilk antrenman seansında lider Pramac Ducati'den Jorge Martin olurken, çaylak Pedro Acosta 3. olarak dikkatleri üzerine çekti.

Abdullah Çelik
Abdullah Çelik
Güncel:
Jorge Martin, Pramac Racing

Jorge Martin, Pramac Racing

Gold and Goose / Motorsport Images

Sezonun ilk antrenman seansı, geçen sezonun şampiyonluk adaylarından Martin'in liderliğinde tamamlandı. Martin,1:52.624'lük derecesiyle sezonun ilk seansında en hızlı isim oldu.

Martin'in sadece 0.047 sn gerisinde Aprilia'dan Aleix Espargaro ikinci olurken, seansın en dikkat çekici ismi GasGas KTM'nin çaylak ismi Pedro Acosta oldu.

Moto3 ve Moto2'de şampiyon olduktan sonra KTM'nin desteğiyle MotoGP'ye giriş yapan genç isim, MotoGP'deki ilk antrenman seansında hem sürüşüyle hem de seansın sonunda 3. sırada yer almasıyla dikkatleri üzerine çekti. Acosta'nın derecesi, lideri Martin'in derecesinden 0.071 sn daha yavaştı.

 

Katar'daki 45 dakikalık 1. antrenman seansı, daha serin koşullarda gerçekleştirilecek sprint ya da grand prix yarışlarından daha güneşli koşullar altında gerçekleşti. Bu, sürücülerin pistin tozunu alıp alışmaları için faydalı bir seans oldu.

Seansın başında fabrika KTM sürücüsü Jack Miller 1:55.258 ile ilk hızı belirlerken, sonrasında Honda'dan Joan Mir 1:54.221 ile öne geçti.

Acosta, seansın bitmesine 38 dakika kala 1:53.992'lik derecesiyle ilk kez birinciliğe yükselirken, Gresini Ducati ile yarışan Marc Marquez 1:53.408'lik derecesiyle liderliği ele geçirdi.

Martin ve Ducati'den Enea Bastianini arasında birincilik el değiştirmeye devam ederken, Martin 20 dakika kala 1:53.138 ile tekrar öne geçti.

Ducati ile ilk resmi hafta sonu yarış seansına çıkan Marquez, Martin'in hızlanmasından birkaç dakika sonra 1:53.124 ile listelerin zirvesine geri dönerken, Bastianini de 1:53.000 ile ona cevap verdi.

Bitime 10 dakikadan biraz fazla bir süre kala, KTM'den Brad Binder 1:52.889'luk derecesiyle 1:53'ün altına inerken, çok geçmeden Acosta - sahanın çoğunluğu gibi kullanılmış lastiklerle - 1:52.695'lik derecesiyle cevap verdi.

Martin, 1:52.624 ile seansın en iyi derecesini yapana kadar Acosta zirvede kalmayı sürdürdü. Martin, 1:52.624 ile ilk seansı zirvede tamamladı.

Pedro Acosta, Tech3 GASGAS Factory Racing

Pedro Acosta, Tech3 GASGAS Factory Racing

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Aprilia'dan Espargaro ikinci sıraya yükselerek Acosta'yı geride bırakırken, Marquez 2023 versiyon Ducati motosikletiyle Acosta'nın ardında dördüncü oldu.

Binder, LCR Honda'dan Johann Zarco, Bastianini, VR46 Ducati'den Fabio Di Giannantonio, Miller ve son dünya şampiyonu Francesco Bagnaia (Ducati) ile birlikte ilk 10'u tamamlayanların önünde beşinci oldu.

Miguel Oliveira Trackhouse Racing takımının ilk resmi MotoGP seansında 12. sırada yer alırken, Alex Rins 15. sırada Yamaha'nın lideri oldu.

Joan Mir 16. sırada fabrika Honda takım arkadaşı Luca Marini'ye liderlik ederken, Fabio Quartararo Yamaha'da 19. oldu.

Franco Morbidelli sezon öncesi antrenmanlarda geçirdiği beyin sarsıntısının ardından Pramac Ducati ile MotoGP'ye geri dönerken 2.1s geride kaldı. Morbidelli, yeni motosikletiyle ilk seansına çıkmış oldu.

   
1
 - 
5
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Hız Ölçüm Noktası
1 Spain J. Martin Pramac Racing 89   17

1'52.624

   171.970 345
2 Spain A. Espargaro Aprilia Racing Team 41 Aprilia 15

+0.047

1'52.671

 0.047 171.898 340
3 Spain P. Acosta Red Bull GASGAS Tech3 31 KTM 16

+0.071

1'52.695

 0.024 171.862 346
4 Spain M. Marquez Gresini Racing 93 Ducati 17

+0.177

1'52.801

 0.106 171.700 348
5 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 19

+0.265

1'52.889

 0.088 171.566 350
6 France J. Zarco Team LCR 5 Honda 16

+0.303

1'52.927

 0.038 171.509 342
7 Italy E. Bastianini Ducati Team 23   17

+0.326

1'52.950

 0.023 171.474 347
8 Italy F. Di Giannantonio Pertamina Enduro VR46 MotoGP Team 49 Ducati 16

+0.363

1'52.987

 0.037 171.417 347
9 Australia J. Miller Red Bull KTM Factory Racing 43 KTM 17

+0.407

1'53.031

 0.044 171.351 349
10 Italy F. Bagnaia Ducati Team 1   15

+0.597

1'53.221

 0.190 171.063 345
11 Spain A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 17

+0.626

1'53.250

 0.029 171.019 339
12 Portugal M. Oliveira TrackHouse Racing 88 Aprilia 16

+0.714

1'53.338

 0.088 170.887 346
13 Spain M. Viñales Aprilia Racing Team 12 Aprilia 16

+0.727

1'53.351

 0.013 170.867 342
14 Spain R. Fernandez TrackHouse Racing 25 Aprilia 14

+0.756

1'53.380

 0.029 170.823 343
15 Spain A. Rins Yamaha Factory Racing 42 Yamaha 17

+0.783

1'53.407

 0.027 170.783 349
16 Spain J. Mir Repsol Honda Team 36 Honda 16

+0.811

1'53.435

 0.028 170.740 342
17 Italy L. Marini Repsol Honda Team 10 Honda 16

+0.984

1'53.608

 0.173 170.480 346
18 Italy M. Bezzecchi Pertamina Enduro VR46 MotoGP Team 72 Ducati 18

+1.002

1'53.626

 0.018 170.453 343
19 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 16

+1.213

1'53.837

 0.211 170.138 346
20 Spain A. Fernandez Red Bull GASGAS Tech3 37 KTM 17

+1.223

1'53.847

 0.010 170.123 345
21 Japan T. Nakagami Team LCR 30 Honda 17

+1.239

1'53.863

 0.016 170.099 341
22 Italy F. Morbidelli Pramac Racing 21   18

+2.125

1'54.749

 0.886 168.785 338
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Abdullah Çelik
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