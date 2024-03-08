MotoGP Katar GP: İlk antrenmanın lideri Martin, yıldızı çaylak Acosta!

Sezonun ilk antrenman seansı, geçen sezonun şampiyonluk adaylarından Martin'in liderliğinde tamamlandı. Martin,1:52.624'lük derecesiyle sezonun ilk seansında en hızlı isim oldu.

Martin'in sadece 0.047 sn gerisinde Aprilia'dan Aleix Espargaro ikinci olurken, seansın en dikkat çekici ismi GasGas KTM'nin çaylak ismi Pedro Acosta oldu.

Moto3 ve Moto2'de şampiyon olduktan sonra KTM'nin desteğiyle MotoGP'ye giriş yapan genç isim, MotoGP'deki ilk antrenman seansında hem sürüşüyle hem de seansın sonunda 3. sırada yer almasıyla dikkatleri üzerine çekti. Acosta'nın derecesi, lideri Martin'in derecesinden 0.071 sn daha yavaştı.

Katar'daki 45 dakikalık 1. antrenman seansı, daha serin koşullarda gerçekleştirilecek sprint ya da grand prix yarışlarından daha güneşli koşullar altında gerçekleşti. Bu, sürücülerin pistin tozunu alıp alışmaları için faydalı bir seans oldu.

Seansın başında fabrika KTM sürücüsü Jack Miller 1:55.258 ile ilk hızı belirlerken, sonrasında Honda'dan Joan Mir 1:54.221 ile öne geçti.

Acosta, seansın bitmesine 38 dakika kala 1:53.992'lik derecesiyle ilk kez birinciliğe yükselirken, Gresini Ducati ile yarışan Marc Marquez 1:53.408'lik derecesiyle liderliği ele geçirdi.

Martin ve Ducati'den Enea Bastianini arasında birincilik el değiştirmeye devam ederken, Martin 20 dakika kala 1:53.138 ile tekrar öne geçti.

Ducati ile ilk resmi hafta sonu yarış seansına çıkan Marquez, Martin'in hızlanmasından birkaç dakika sonra 1:53.124 ile listelerin zirvesine geri dönerken, Bastianini de 1:53.000 ile ona cevap verdi.

Bitime 10 dakikadan biraz fazla bir süre kala, KTM'den Brad Binder 1:52.889'luk derecesiyle 1:53'ün altına inerken, çok geçmeden Acosta - sahanın çoğunluğu gibi kullanılmış lastiklerle - 1:52.695'lik derecesiyle cevap verdi.

Martin, 1:52.624 ile seansın en iyi derecesini yapana kadar Acosta zirvede kalmayı sürdürdü. Martin, 1:52.624 ile ilk seansı zirvede tamamladı.

Pedro Acosta, Tech3 GASGAS Factory Racing Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Aprilia'dan Espargaro ikinci sıraya yükselerek Acosta'yı geride bırakırken, Marquez 2023 versiyon Ducati motosikletiyle Acosta'nın ardında dördüncü oldu.

Binder, LCR Honda'dan Johann Zarco, Bastianini, VR46 Ducati'den Fabio Di Giannantonio, Miller ve son dünya şampiyonu Francesco Bagnaia (Ducati) ile birlikte ilk 10'u tamamlayanların önünde beşinci oldu.

Miguel Oliveira Trackhouse Racing takımının ilk resmi MotoGP seansında 12. sırada yer alırken, Alex Rins 15. sırada Yamaha'nın lideri oldu.

Joan Mir 16. sırada fabrika Honda takım arkadaşı Luca Marini'ye liderlik ederken, Fabio Quartararo Yamaha'da 19. oldu.

Franco Morbidelli sezon öncesi antrenmanlarda geçirdiği beyin sarsıntısının ardından Pramac Ducati ile MotoGP'ye geri dönerken 2.1s geride kaldı. Morbidelli, yeni motosikletiyle ilk seansına çıkmış oldu.