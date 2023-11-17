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MotoGP Katar GP
Antrenman raporu

MotoGP Katar GP: İlk antrenmanda Martin lider, Pramac 1-2, Bagnaia 3.

Jorge Martin, MotoGP Katar Grand Prix'sinin ilk antrenmanında Pramac 1-2'sine liderlik ederken, şampiyona lideri Francesco Bagnaia ilk üçü tamamladı.

Lewis Duncan
Editör Lewis Duncan
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Jorge Martin, Pramac Racing

MotoGP'nin 2023 için Katar'a dönüşü, büyük pist çalışmaları nedeniyle etkinliğin geleneksel sezon açılışı pozisyonundan kaydırılmasının ardından normalden daha geç oldu.

Bu nedenle, büyük ölçüde temsili olmayan 1. antrenmanın sonundaki tur zamanları, 2021'de Bagnaia tarafından kırılan 1:52.772'lik rekorun yaklaşık dört saniye uzağındaydı.

Bu yarışa girerken klasmanda Bagnaia ve Martin arasında sadece 14 puan fark varken, bu hafta sonu Bagnaia rakibinden 23 puan daha fazla toplayabilirse dünya şampiyonluğunu ilan etme şansına sahip olacak.

Martin Losail'de 1. antrenmanda Pramac takım arkadaşı Johann Zarco'ya 0.172 saniye fark atarak ilk sırayı alırken, Bagnaia 0.229 saniye geride ilk üçü tamamladı.

RNF Aprilia'dan Raul Fernandez dördüncü sırada yer aldı ve 45 dakikalık seansın başında sürücüler yeni asfaltı temizlemeye çalışırken 1:59.14'lük derecesiyle zirvedeydi.

Martin seansın bitimine yedi dakikadan biraz fazla bir süre kala ilk kez sıralamanın zirvesine çıktı ve Pramac sürücüsü 1:58.626 ile en hızlı isim oldu.

Martin bir sonraki turunda 1:58.235'lik bir dereceye ulaşırken, 2024 Honda fabrika koltuğu için belirsiz bir gelecekle karşı karşıya olan Gresini sürücüsü Fabio Di Giannantonio 1:58.019 ile biraz daha hızlı bir derece yaptı.

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Francesco Bagnaia, Ducati Takımı

Malezya GP ve geçen yılın Katar galibi Enea Bastianini'nin 1:57.982'lik derecesiyle zirveyi ele geçirmesinin ardından, Ducati fabrikasından takım arkadaşı Bagnaia yarım saat kala 1:57.936'lık derecesiyle öne geçti.

Bu, Di Giannantonio 1:56.830 ile zirveye çıkana kadar sonraki 15 dakika boyunca ölçüt olarak kaldı.

Altı dakikadan az bir süre kala Martin yeni orta arka lastikle 1:56.393'lük bir derece yaptı ve damalı bayrağı seans lideri olarak gördü.

Zarco'nun 1:56.565'lik derecesiyle Pramac 1-2'yi tamamlarken, Bagnaia daha sert arka lastikle 1:56.622'lik derecesini yaptı.

Dördüncü sıradaki Fernandez'in arkasında Yamaha'dan Franco Morbidelli ve VR46 Ducati'den Luca Marini yer alırken, Marini Perşembe günü basına yaptığı açıklamada gelecek yıl Honda'ya geçme konusunda herhangi bir hareket olmadığını söyledi.

Aprilia'dan Aleix Espargaro 14. virajda geçirdiği kazaya rağmen yedinci olurken, Di Giannantonio, Tech3'ten Pol Espargaro ve KTM'den Brad Binder ilk 10'u tamamladı.

Antrenman startları sırasında seansın sonunda Pol Espargaro ve VR46'dan Marco Bezzecchi arasında garip bir an yaşandı.

Jorge Martin, Pramac Racing

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Jorge Martin, Pramac Racing

Bezzecchi antrenman start alanında Espargaro'nun arka lastiğini defalarca dürtmeden önce, ikili damalı bayraktan sonraki son ve ilk virajda pistte yakınlaştı.

Bezzecchi seansı Bastianini ve 4. virajda kaza yapan geçen haftanın sprint galibi Alex Marquez'in arkasında 18. sırada tamamladı.

Fabio Quartararo Yamaha'sıyla Aprilia'dan Maverick Vinales ve RC16'sında yeni bir arka kanat test eden KTM'den Jack Miller'ın önünde 11. oldu.

MotoGP Katar GP - 1. Antrenman Dereceleri

 
 
         
Sürücü bilgisi
 
 
 
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Hız Ölçüm Noktası
1 Spain J. Martin Pramac Racing 89 Ducati 17

1'56.393

   166.401 345
2 France J. Zarco Pramac Racing 5 Ducati 15

+0.172

1'56.565

 0.172 166.156 342
3 Italy F. Bagnaia Ducati Team 1 Ducati 17

+0.229

1'56.622

 0.057 166.075 347
4 Spain R. Fernandez RNF Racing 25 Aprilia 16

+0.292

1'56.685

 0.063 165.985 340
5 Italy F. Morbidelli Yamaha Factory Racing 21 Yamaha 17

+0.411

1'56.804

 0.119 165.816 342
6 Italy L. Marini Team VR46 10 Ducati 14

+0.426

1'56.819

 0.015 165.794 343
7 Spain A. Espargaro Aprilia Racing Team 41 Aprilia 14

+0.427

1'56.820

 0.001 165.793 346
8 Italy F. Di Giannantonio Gresini Racing 49 Ducati 16

+0.437

1'56.830

 0.010 165.779 342
9 Spain P. Espargaro Tech 3 44 KTM 16

+0.492

1'56.885

 0.055 165.701 342
10 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 18

+0.501

1'56.894

 0.009 165.688 343
11 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 17

+0.568

1'56.961

 0.067 165.593 342
12 Spain M. Viñales Aprilia Racing Team 12 Aprilia 13

+0.582

1'56.975

 0.014 165.573 340
13 Australia J. Miller Red Bull KTM Factory Racing 43 KTM 18

+0.667

1'57.060

 0.085 165.453 340
14 Spain A. Fernandez Tech 3 37 KTM 12

+0.703

1'57.096

 0.036 165.402 340
15 Portugal M. Oliveira RNF Racing 88 Aprilia 19

+1.213

1'57.606

 0.510 164.685 341
16 Spain A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 13

+1.442

1'57.835

 0.229 164.365 340
17 Italy E. Bastianini Ducati Team 23 Ducati 16

+1.589

1'57.982

 0.147 164.160 343
18 Italy M. Bezzecchi Team VR46 72 Ducati 16

+1.678

1'58.071

 0.089 164.036 347
19 Spain J. Mir Repsol Honda Team 36 Honda 15

+1.784

1'58.177

 0.106 163.889 342
20 Spain M. Marquez Repsol Honda Team 93 Honda 17

+1.800

1'58.193

 0.016 163.867 338
21 Spain I. Lecuona Team LCR 27 Honda 18

+1.951

1'58.344

 0.151 163.658 340
22 Japan T. Nakagami Team LCR 30 Honda 13

+4.036

2'00.429

 2.085 160.825 337
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