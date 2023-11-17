MotoGP Katar GP: İlk antrenmanda Martin lider, Pramac 1-2, Bagnaia 3.

MotoGP'nin 2023 için Katar'a dönüşü, büyük pist çalışmaları nedeniyle etkinliğin geleneksel sezon açılışı pozisyonundan kaydırılmasının ardından normalden daha geç oldu.

Bu nedenle, büyük ölçüde temsili olmayan 1. antrenmanın sonundaki tur zamanları, 2021'de Bagnaia tarafından kırılan 1:52.772'lik rekorun yaklaşık dört saniye uzağındaydı.

Bu yarışa girerken klasmanda Bagnaia ve Martin arasında sadece 14 puan fark varken, bu hafta sonu Bagnaia rakibinden 23 puan daha fazla toplayabilirse dünya şampiyonluğunu ilan etme şansına sahip olacak.

Martin Losail'de 1. antrenmanda Pramac takım arkadaşı Johann Zarco'ya 0.172 saniye fark atarak ilk sırayı alırken, Bagnaia 0.229 saniye geride ilk üçü tamamladı.

RNF Aprilia'dan Raul Fernandez dördüncü sırada yer aldı ve 45 dakikalık seansın başında sürücüler yeni asfaltı temizlemeye çalışırken 1:59.14'lük derecesiyle zirvedeydi.

Martin seansın bitimine yedi dakikadan biraz fazla bir süre kala ilk kez sıralamanın zirvesine çıktı ve Pramac sürücüsü 1:58.626 ile en hızlı isim oldu.

Martin bir sonraki turunda 1:58.235'lik bir dereceye ulaşırken, 2024 Honda fabrika koltuğu için belirsiz bir gelecekle karşı karşıya olan Gresini sürücüsü Fabio Di Giannantonio 1:58.019 ile biraz daha hızlı bir derece yaptı.

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Takımı

Malezya GP ve geçen yılın Katar galibi Enea Bastianini'nin 1:57.982'lik derecesiyle zirveyi ele geçirmesinin ardından, Ducati fabrikasından takım arkadaşı Bagnaia yarım saat kala 1:57.936'lık derecesiyle öne geçti.

Bu, Di Giannantonio 1:56.830 ile zirveye çıkana kadar sonraki 15 dakika boyunca ölçüt olarak kaldı.

Altı dakikadan az bir süre kala Martin yeni orta arka lastikle 1:56.393'lük bir derece yaptı ve damalı bayrağı seans lideri olarak gördü.

Zarco'nun 1:56.565'lik derecesiyle Pramac 1-2'yi tamamlarken, Bagnaia daha sert arka lastikle 1:56.622'lik derecesini yaptı.

Dördüncü sıradaki Fernandez'in arkasında Yamaha'dan Franco Morbidelli ve VR46 Ducati'den Luca Marini yer alırken, Marini Perşembe günü basına yaptığı açıklamada gelecek yıl Honda'ya geçme konusunda herhangi bir hareket olmadığını söyledi.

Aprilia'dan Aleix Espargaro 14. virajda geçirdiği kazaya rağmen yedinci olurken, Di Giannantonio, Tech3'ten Pol Espargaro ve KTM'den Brad Binder ilk 10'u tamamladı.

Antrenman startları sırasında seansın sonunda Pol Espargaro ve VR46'dan Marco Bezzecchi arasında garip bir an yaşandı.

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martin, Pramac Racing

Bezzecchi antrenman start alanında Espargaro'nun arka lastiğini defalarca dürtmeden önce, ikili damalı bayraktan sonraki son ve ilk virajda pistte yakınlaştı.

Bezzecchi seansı Bastianini ve 4. virajda kaza yapan geçen haftanın sprint galibi Alex Marquez'in arkasında 18. sırada tamamladı.

Fabio Quartararo Yamaha'sıyla Aprilia'dan Maverick Vinales ve RC16'sında yeni bir arka kanat test eden KTM'den Jack Miller'ın önünde 11. oldu.

MotoGP Katar GP - 1. Antrenman Dereceleri