Antrenman raporu
MotoGP Katar GP
2026 MotoGP Katar GP ana antrenman: Di Giannantonio rekor turla zirvede, Marquez 2., Bezzecchi 3. sırada
Katar GP’nin ana antrenman seansında pist rekorunu kırarak zirveye adını yazdıran isim Fabio Di Giannantonio oldu.
Neşe Akkoyun
Düzenlendi: 6 Kas 2026 17:05
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Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team
Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images
Start sinyalinin verilmesiyle ışıkların aydınlattığı Lusail pistindeki 1 saatlik ana antrenman seansı başladı.
Seansın başında piste çıkan sürücüler, turlarını tamamladıktan sonra pite dönerek veri analizleri yaptılar. Erken tempoyu Jorge Martin belirlerken zirve Marc Marquez, Bezzecchi ve Di Giannantonio arasında el değiştirdi.
Seansın 20. dakikası geride kaldığında Bezzecchi, 1:51.807 süresini kaydederek zirveye yükseldi. Kısa süre sonra 1:51.764 zamanını elde ederek ilk sıradaki yerini geliştirdi.
Marc Marquez, 1:52.161 süresini kaydederek 4. sıraya yerkelti. Fabio Di Giannantonio ise 1:51.105’lik turuyla Bezzecchi’yi geride bırakıp zirveye yerleşti.
Seansın ilk yarısı sakin geçti. Ogura, Fabio Di Giannantonio’nun yaklaşık 0.800 saniye gerisinde, 1:52.002’lik turuyla Bezzecchi’nin arkasında 3. sırada yer aldı.
Seansın ikinci yarısında Marc Marquez hızlı turundayken aniden zinciri koptu ve motosikletinde arıza yaşadı. Tek bacağıyla motorunu pistin kenarından pite doğru iten Marquez’e ekip arkadaşları da yardım etti ve yıldız sürücü garaja döndü.
Vinales, 1:52.270 süresini kaydederek 8. sıraya yükseldi. Diogo Moreira ise 1:52.516 süresini kaydetti fakat Vinales ile arasında az fark olmasına rağmen 11. sırada kaldı.
Seansın son çeyreğinde tempolar yükseldi ve tur süreleri gelişti.
Zincir sorunundan sonra piste dönen Marquez, 1:50.925 süresini kaydederek Di Giannantonio’nun turunu geride bıraktı ve zirveye yerleşti. Bagnaia ise 1:51.087 ile 2.’liğe yükseldi.
Acosta, 1:51.987 süresiyle son sektörde aradığı tempoyu bulamadı ve 11. sırada yer aldı. Di Giannantonio da virajda bir fren hatası yaptı ve hızlı turunu yarıda sonlandırdı.
Di Giannantonio, bir sonraki denemesinde 1:50.913 süresiyle zirveye yükseldi fakat Bezzecchi, kısa sürede 1:50.694 ile cevap vererek zirveyi ele geçirdi.
Raul Fernandez de tempo bularak 1:51.109 süresini kaydetti ve 6. sıraya yerleşti.
Seansın son 5 dakikasına girildiğinde Bagnaia, son sektörde tempo kaybetti ve 1:50.792 süresini kaydederek 2. sıraya yerleşti.
Di Giannantonio seansın son dakikalarında, 1:50.406’lık süreyi kaydetti pist rekorunu kırarak zirveye yerleşti. Marc Marquez son turuyla az farkla 2. sıraya yükselirken, Bezzecchi 3. sırada seansı tamamladı.
Sonuçlar birazdan eklenecek...
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- Motorsport.com Ekibi
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