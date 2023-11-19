MotoGP Katar: Di Giannantonio ilk MotoGP zaferini aldı, Bagnaia ikinci, Martin sadece onuncu!

Franceso Bagnaia ve Jorge Martin arasında kıyasıya bir şampiyonluk mücadelesine sahne olan 2023 MotoGP sezonunda, sondan 2. yarış MotoGP ile özdeşleşmiş pistlerden biri olan Losail Uluslararası Pisti'nde gerçekleştirildi.

MotoGP'nin 2023 için Katar'a dönüşü, büyük pist çalışmaları nedeniyle etkinliğin geleneksel sezon açılışı pozisyonundan kaydırılmasının ardından normalden daha geç oldu. Yine de MotoGP padoğu bu yıl da Katar'a geldi ve Losail Uluslararası Pisti'nde ana yarış bugün yapıldı.

22 turluk mücadeleyi Gresini Ducati sürücüsü Fabio di Giannantonio kazandı, Franceso Bagnaia ve Luca Marini ona podyumda eşlik ettiler.

Jorge Martin ise sadece onuncu sırayı alabildi. Böylelikle Bagnaia, final yarışı öncesinde puan farkını 21'e çıkarmış oldu.

Yarış özeti

Doha'da yarış gününde perdeyi Moto3 sınıfı açmıştı, Moto2 sınıfı devam etti ve son olarak premier sınıfa sıra geldi.

Hafta sonunun ilk yarışı dün gerçekleştirilmişti ve 11 turluk sprint mücadelesinde zafer Jorge Martin'e gitmişti. Martin, sprint yarışındaki bu kritik zaferiyle puan farkını 7'ye indirmişti. Böylelikle şampiyonluk mücadelesinin Valensiya'ya kalacağı garantilenmiş oldu. Yani şampiyonun bugünkü yarışta belirlenme şansı yoktu.

Yine de tabii ki bu yarışta olacaklar da şampiyonluk mücadelesi için çok önemli olacaktı. Sezonun en kritik yarışlarından biri öncesinde Luca Marini pole pozisyonundaydı. Fabio di Giannantonio ve Alex Marquez ilk çizgiyi tamamlıyorlardı.

Şampiyonluk mücadelesinin ana aktörleri arka arkaya start alıyorlardı: Şampiyona lideri Bagnaia dördüncü, 7 puan geride olan Martin beşinciydi.

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martin, Pramac Racing

Formasyon turunun tamamlanmasıyla dün sprint yarışında sakatlanan Miguel Oliveira dışındaki tüm sürücüler gride yerleşti ve Katar'da 22 turluk ana yarış başladı.

Beşinci cepten kalkan Martin, dünün aksine çok çok kötü bir start aldı, motosikleti altında tutmakta zorlandı, hatta neredeyse kaza yapıyordu. Hafta sonu boyunca birçok kez bahsedildiği gibi grid kutuları oldukça kirliydi, Martin de bunun kurbanı oldu ve 8. sıraya geriledi. Bagnaia ise çizgiden çok iyi fırladı ve ilk virajı lider döndü.

Yarış startı:

Bagnaia için rüya, Martin için ise kabus gibi bir startı geride bıraktık. İlk turu ise Bagnaia, Marini, di Giannantonio, Alex Marquez, Marc Marquez, Brad Binder, Johann Zarco ve Jorge Martin ilk 8'i ile tamamladık.

İlk turlar sakin geçti diyebiliriz. İlk 5 tur geride kalırken Bagnaia ön tarafta yarım saniyelik bir fark oluşturmuştu. Onun arkasında di Giannantonio, Marini'yi geçerek ikinci sıraya yükselmişti. Jorge Martin ise altıncıydı ve öndeki ilk 5'linin 1.5 saniye kadar gerisindeydi.

10. tura geldiğimizde Bagnaia hâlâ liderdi, onun hemen arkasında di Giannantonio vardı. Binder, Alex Marquez ve Luca Marini ilk 5'i tamamlıyordu.

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Team

Martin'in temposu ise çok ama çok kötüydü. Altıncı sırada ilerleyen Martin, ön grubun 3 saniye gerisinde kalmıştı ve sürekli olarak arkasından baskı yiyordu. Ön lastik basıncından mı yoksa başka bir nedenden mi henüz bilmiyoruz ama dün sprint yarışını kazanan Martin'den eser yoktu. Sanki Pramac'ı başka biri sürüyor gibiydi.

Martin, arkasından gelen baskıya daha fazla dayanamadı ve 13. tura geldiğimizde Vinales, Quartararo ve Miller; Martin'i geçmişlerdi. Bagnaia lider, Martin dokuzuncuydu ve Martin daha da geri gidecek gibi duruyordu.

Son 5 tura girerken ön tarafta Bagnaia'nın liderliği sürüyordu ama di Giannantonio baskıyı artırmıştı. Bu ikili ön tarafta yalnızlardı.

Son 4 tura girdiğimizde di Giannantonio beklenen atağı yaptı ve liderliği aldı. O turun sonunda ana düzlüğe çıktığımızda ise Bagnaia geri geldi ve ilk virajda atak yapmak istedi ancak İtalyan sürücü motosikletini durdurmadı ve Gresini motosikletinin hemen arkasından dışarı uçtu!

Bagnaia, liderliği geri almak isterken neredeyse Gresini motosikletine çarpıp her şeyi çöpe atacaktı ama İtalyan sürücü çakıl havuzuna taşmadan motosikleti durdurdu ve piste 2. sırada geri döndü.

Böylelikle di Giannantonio önde yalnız kaldı ve kalan turlarda hata yapmayarak MotoGP kariyerinin ilk zaferine uzandı! Gelecek sezon için hâlâ bir koltuğu olmayan İtalyan sürücü, gerçekten harika yarıştı ve ilk MotoGP galibiyetini aldı.

Bagnaia son bölümdeki liderlik mücadelesinde dışarı taştığı bir an yaşayıp Ducati taraftarlarının yüreklerini ağızlarına getirse de ikinci sırada finiş gördü ve şampiyona için çok kritik bir virajı başarıyla dönmüş oldu.

Martin'in onuncu sırada bitirdiği bu yarışın ardından puan farkı 21'e çıktı. Bagnaia, Valensiya'daki sezon finaline 21 puanlık bir avantajla girecek.

Podyumun son basamağında ise yarışa pole pozisyonundan başlayan Luca Marini'yi gördük. Adı fabrika Honda koltuğuyla anılan Marini, böylelikle hafta sonunun iki yarışını da podyumda tamamlamış oldu.

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Team

Aprilia'da Maverick Vinales dördüncü olurken, Brad Binder ilk 5'i tamamladı. Alex Marquez yarışı altıncı sırada noktaladı, 2021'de burada kazanan Fabio Quartararo ise yedinci sırayı aldı. Enea Bastianini ve Jack Miller onu takip ederken, Jorge Martin ilk 10'u tamamladı.

Martin'in yarışı starttan itibaren kabus gibi geçti. İspanyol sürücü startta neredeyse kaza yapıyordu ve 3. sıra kaybederek 8.'liğe geriledi. Sonrasında ise tüm yarış boyunca Martin'in ön grup ile kalacak temposu yoktu, hatta arkasındakilere karşı savunma yapabilecek temposu bile yoktu.

Dün sprint yarışı kazanan Martin'in bugün bu kadar yavaş kalmasının nedeni gerçekten merak konusu ama her ne olursa olsun, Martin'in şampiyonluk şansları bugün çok ama çok azaldı. Nitekim Pramac sürücüsünün sezonun son hafta sonunda 21 puanlık bir farkı kapatması gerekecek.

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martin, Pramac Racing

Günün son puanları ise Marc Marquez, Johann Zarco, Marco Bezzecchi, Joan Mir ve Augusto Fernandez'e gitti.

İlk turda mekanik bir sorun yaşayan Iker Lecuona ve dünkü kazasının ardından ağrılar yaşayan Aleix Espargaro ise yarışı tamamlayamadılar.

2023 MotoGP sezonunda final ayağı, 24-26 Kasım tarihlerinde Valensiya'da gerçekleştirilecek.

Yarış sonucu: