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MotoGP / Katar GP / Son dakika

MotoGP, Katar COVID protokolünde değişiklikler yaptı

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MotoGP, Katar COVID protokolünde değişiklikler yaptı
Ekleyen:
, Editör

MotoGP padoğu, 2021 sezonunun güvenli bir şekilde başlaması için, Katar testi ve çifte yarış öncesinde sert tecrit kurallarına uymak zorunda kalacak.

COVID-19 pandemisi, daha şimdiden MotoGP'nin 2021 sezonunun başlangıcındaki planları değiştirmesine neden oldu. Arjantin ve Amerika Grand Prix'lerinin ertelenmesinin ve ikinci Katar yarışının eklenmesinin ardından, Portekiz ise sezonun üçüncü yarışı olarak eklendi. 

Şubat ayında Sepang'da yapılacak olan test ise, Malezya'da etkisini artıran virüs durumu nedeniyle iptal edildi.

Pandeminin dünya çapında pek çok ülkede ikinci dalga enfeksiyonlarına girmesine rağmen MotoGP, 2021 sezonunun zamanında başlama planıyla hareket etmekte.

Sezon öncesi testler Katar'a 6-7 Mart ve 10-12 Mart tarihlerine alındıktan sonra, sezonun ilk yarışı ise 28 Mart hafta sonunda gerçekleştirilecek ve ikinci Katar yarışı ise bir hafta sonrasında yapılacak.

Virüse karşı güvenlik sağlamak amacıyla MotoGP, Avustralya Açık Tenis turnuvasında ve geçtiğimiz sene Playoff'lar öncesinde NBA'de uygulanan "baloncuk" kurallarını örnek olarak aldı.

Tüm padok üyeleri, Doha'ya uçmadan en geç 72 saat önce geçerli olan negatif test sonucu vererek uçağa binmeliler ve vardıktan hemen sonra otellerinde karantinaya girmeden önce yeni bir PCR testine tabi tutulacaklar. 

Tüm padok üyeleri, Katar'da oldukları süre boyunca rastgele PCR testlerine alınabilecek, dört tane otel ise padok üyelerinin kullanımına açık olacak.

 

MotoGP'nin kuralları nedeniyle hiçbir padok üyesi araç kiralamayacaklar, onun yerine otel ve pist arasındaki taşıma operasyonu MotoGP tarafından organize edilecek.

Padok üyesi olan hiç kimsenin, piste seyahat etme nedeni dışında otelden ayrılmasına izin verilmeyecek - ancak tatil günlerinde grup olarak çıkış izni verilmesi durumu gözden geçiriliyor.

An itibariyle MotoGP sürücüleri, ikinci sezon öncesi test ve ilk yarış arasındaki sürede ülkede kalma zorunluluğuna sahip değiller - ancak 19-21 Mart tarihlerinde Katar'da test yapacak olan Moto2/Moto3 padokunun, Doha GP'si tamamlanana kadar ülkeden ayrılmalarına izin verilmeyecek.

Katar'a girişte uygulanan kuralların tamamı, testler ve ilk yarış arasındaki dönemde evine dönen tüm MotoGP sürücüleri için tekrardan uygulanacak. 

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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Etkinlik Katar GP
Editör Efe Kahya

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