MotoGP Katar 3. antrenman: Morbidelli lider, Miller yine kaza yaptı

Cumartesi günü gerçekleştirilen üçüncü antrenman seansında sürücüler, sıralama turlarında son bölüme kalabilmek adına derecelerini geliştirmeye çalıştılar.

Ancak sıcak pist şartları, sürücülerin derecelerini geliştirmelerine engel oldu. Bu, üçüncü seansta 15. virajda kaza yapan cuma gününün en hızlı ismi Jack Miller için iyi bir haberdi.

Bu hafta sonu kariyerinin ilk MotoGP yarışına katılmaya hazırlanan Jorge Martin, Pramac GP21'le seansın başında 1:55.706 yaptı ve liderliğe çıkmayı başardı.

Daha sonra Petronas SRT sürücüsü Franco Morbidelli sahneye çıktı ve 1:55.625 yaparak liderliğe ulaştı.

M1 fabrika motosikletiyle mücadele eden Maverick Vinales, 1:55.461 yaparak İtalyan sürücüyü geride bıraktı.

Morbidelli, Quartararo 1:55.070 ile liderliği almadan önce, Vinales'i 1:55.124'lük zaman turuyla geçmeyi başardı. Ancak son sözü söyleyen isim Morbidelli oldu ve 1:54.676 ile seansı zirvede tamamladı.

Aprilia'nın İspanyol sürücüsü Aleix Espargaro 1:54.841'lik zaman turuyla ikinci sırada yer almayı başardı. İspanyol sürücü, seansın son bölümünde 6. virajda küçük bir kaza yaptı.

Avintia'nın çaylak sürücüsü Luca Marini 1:54.885'lik zaman turuyla üçüncü sırada yer almayı başardı ve onu 1:54.914'lük zaman turuyla dördüncü olan Suzuki sürücüsü Alex Rins takip etti.

Quartararo, ilk beşi tamamlayan isim olmayı başardı ve onu Suzuki'den Joan Mir, LCR'den Takaaki Nakagami ve Honda'dan Stefan Bradl takip etti.

İlk onu KTM'den Miguel Oliveira tamamladı.

Miller, yaşadığı olayla beraber seansı 15. sırada tamamladı, ancak 1:53.387'lik turuyla kombine edilmiş derecelerde zirvede yer aldı.

Petronas SRT sürücüsü Valentino Rossi ancak 16. olabilirken, Honda ile zorlu bir cuma günü geçiren Pol Espargaro 17. oldu.

Johann Zarco, Pramac'la 1:56.653 yaptı ve son sırada yer alabildi.

Seans sonucu: