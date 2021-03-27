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Önceki / Miller: ‘’Morbidelli, Katar MotoGP’de yenilmesi gereken isim’’
MotoGP / Katar GP / Antrenman raporu

MotoGP Katar 3. antrenman: Morbidelli lider, Miller yine kaza yaptı

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Editör

Petronas SRT'den Franco Morbidelli, Ducati'den Jack Miller'ın tekrar düştüğü MotoGP Katar üçüncü antrenman seansını zirvede tamamladı.

MotoGP Katar 3. antrenman: Morbidelli lider, Miller yine kaza yaptı

Cumartesi günü gerçekleştirilen üçüncü antrenman seansında sürücüler, sıralama turlarında son bölüme kalabilmek adına derecelerini geliştirmeye çalıştılar.

Ancak sıcak pist şartları, sürücülerin derecelerini geliştirmelerine engel oldu. Bu, üçüncü seansta 15. virajda kaza yapan cuma gününün en hızlı ismi Jack Miller için iyi bir haberdi.

Bu hafta sonu kariyerinin ilk MotoGP yarışına katılmaya hazırlanan Jorge Martin, Pramac GP21'le seansın başında 1:55.706 yaptı ve liderliğe çıkmayı başardı.

Daha sonra Petronas SRT sürücüsü Franco Morbidelli sahneye çıktı ve 1:55.625 yaparak liderliğe ulaştı.

M1 fabrika motosikletiyle mücadele eden Maverick Vinales, 1:55.461 yaparak İtalyan sürücüyü geride bıraktı.

Morbidelli, Quartararo 1:55.070 ile liderliği almadan önce, Vinales'i 1:55.124'lük zaman turuyla geçmeyi başardı. Ancak son sözü söyleyen isim Morbidelli oldu ve 1:54.676 ile seansı zirvede tamamladı.

Aprilia'nın İspanyol sürücüsü Aleix Espargaro 1:54.841'lik  zaman turuyla ikinci sırada yer almayı başardı. İspanyol sürücü, seansın son bölümünde 6. virajda küçük bir kaza yaptı.

Avintia'nın çaylak sürücüsü Luca Marini 1:54.885'lik zaman turuyla üçüncü sırada yer almayı başardı ve onu 1:54.914'lük zaman turuyla dördüncü olan Suzuki sürücüsü Alex Rins takip etti.

Quartararo, ilk beşi tamamlayan isim olmayı başardı ve onu Suzuki'den Joan Mir, LCR'den Takaaki Nakagami ve Honda'dan Stefan Bradl takip etti.

İlk onu KTM'den Miguel Oliveira tamamladı.

Miller, yaşadığı olayla beraber seansı 15. sırada tamamladı, ancak 1:53.387'lik turuyla kombine edilmiş derecelerde zirvede yer aldı.

Petronas SRT sürücüsü Valentino Rossi ancak 16. olabilirken, Honda ile zorlu bir cuma günü geçiren Pol Espargaro 17. oldu.

Johann Zarco, Pramac'la 1:56.653 yaptı ve son sırada yer alabildi.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 Italy Franco Morbidelli Yamaha 17 1'54.676  
2 Spain Aleix Espargaro Aprilia 9 1'54.841 0.165
3 Italy Luca Marini Ducati 16 1'54.855 0.179
4 Spain Alex Rins Suzuki 16 1'54.914 0.238
5 France Fabio Quartararo Yamaha 15 1'55.070 0.394
6 Spain Joan Mir Suzuki 14 1'55.077 0.401
7 Japan Takaaki Nakagami Honda 15 1'55.085 0.409
8 Spain Maverick Viñales Yamaha 19 1'55.103 0.427
9 Germany Stefan Bradl Honda 18 1'55.207 0.531
10 Portugal Miguel Oliveira KTM 17 1'55.261 0.585
11 Italy Danilo Petrucci KTM 14 1'55.366 0.690
12 Spain Alex Marquez Honda 18 1'55.517 0.841
13 Spain Jorge Martin Ducati 14 1'55.704 1.028
14 Italy Enea Bastianini Ducati 13 1'55.784 1.108
15 Australia Jack Miller Ducati 6 1'55.791 1.115
16 Italy Valentino Rossi Yamaha 16 1'55.834 1.158
17 Spain Pol Espargaro Honda 12 1'55.916 1.240
18 Spain Iker Lecuona KTM 14 1'55.923 1.247
19 South Africa Brad Binder KTM 16 1'55.978 1.302
20 Italy Lorenzo Savadori Aprilia 13 1'55.996 1.320
21 Italy Francesco Bagnaia Ducati 11 1'56.166 1.490
22 France Johann Zarco Ducati 8 1'56.653 1.977
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Miller: ‘’Morbidelli, Katar MotoGP’de yenilmesi gereken isim’’

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Miller: ‘’Morbidelli, Katar MotoGP’de yenilmesi gereken isim’’
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Seri MotoGP
Etkinlik Katar GP
Alt-etkinlik FP3
Editör Lewis Duncan

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