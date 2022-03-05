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MotoGP / Katar GP Antrenman raporu

MotoGP Katar 3. antrenman: Bastianini lider, Quartararo sıralamaların ilk bölümünde piste çkacak

Gresini Racing sürücüsü Enea Bastianini, 2022 Katar Grand Prix'si öncesi gerçekleştirilen 3. MotoGP antrenman seansını zirvede tamamlarken, dünya şampiyonu Fabio Quartararo'nın sıralama turlarının ilk bölümünde piste çıkması gerekiyor.

MotoGP Katar 3. antrenman: Bastianini lider, Quartararo sıralamaların ilk bölümünde piste çkacak
Lewis Duncan
Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
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Üçüncü antrenman seansının güneş altında, daha rüzgarlı ve tozlu şartlarda gerçekleştirilmesi nedeniyle kombine edilmiş derecelerde gelişim çok azdı.

Cuma günü en hızlı isim Suzuki sürücüsü Alex Rins'ti. İspanyol sürücü, seansın başlangıcında 1:55.562 ile güne hızlı başladı ve saniyeler sonra liderlik 1:55.016 yapan Aleix Espargaro'ya geçti.

Rins, hem testlerde hem de Katar'da şimdiye kadar güçlü görünen Suzuki'siyle 1:54.803 yaparak tekrar ilk sıraya oturdu.

İlk 20 dakikanın geride kalmasından kısa bir süre sonra Yamaha sürücüsü Fabio Quartararo'dan 1:54.794 gelirken, 2022 versiyon Ducati ile yarışan Johann Zarco 1:54.441 yaparak en iyi dereceyi biraz daha geliştirdi.

Zarco, cuma günkü en iyi derecesini geliştirmiş olsa da, kombine edilmiş derecelerde hâlâ 16. sırada yer aldı.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Üçüncü antrenmanda şartlar en iyi şekilde olmamasına rağmen bir dizi sürücü, seansın sonunda en hızlı tur denemesi yaptı.

Cuma günü 11. sırada yer alan Gresini sürücüsü Enea Bastianini, sıralama turlarında son bölüme kalmak adına gerçek anlamda zaman turu denemesi yapan ilk isimdi.

İlk denemesinde 2021 Ducati motosikletiyle 1:53.382 yapan Bastianini, hafta sonunun şimdiye kadarki en iyi turunu attı. Fakat son virajda pist limitlerini ihlal ettiği için tur zamanı silindi.

Tur geçerli olsaydı, Francesco Bagnaia'yı 11. sıraya itecekti ve İtalyan sürücü, sıralama turlarının ilk bölümünde piste çıkmak zorunda kalacaktı.

Fakat Bagnaia, işini şansa bırakmak istemedi ve en hızlı turunda 1:53.855 yapıp, kombine edilmiş derecelerde altıncı sıraya kadar çıktı.

Bastianini ise bir sonraki turunda 1:53.790 yaparak hem seans liderliğini aldı, hem de kombine edilmiş derecelerde beşinci sıraya yükseldi.

Seansın kalan kısmında Bastianini'yi geçebilen bir isim çıkmazken, İtalyan sürücü son antrenman seansını zirvede kapatmış oldu. Böylelikle de son bölüme kaldı.

Son bölümde atılan turlarla beraber Quartararo, kombine edilmiş derecelerde 11. sıraya geriledi ve böylelikle sıralama turlarının ilk bölümünde piste çıkmak zorunda kalacak.

Seansı ikinci sırada tamamlayan isim, Honda sürücüsü Pol Espargaro oldu. İspanyol sürücü,  1:53.803'lük turuyla Bastianini'yi sadece 0.013 saniye geriden takip etti. İlk üçü Ducati'den Bagnaia tamamladı.

Quartararo 1:53.939'luk turuyla 0.149 saniye geride dördüncü olurken, KTM sürücüsü Brad Binder beşinci ve Zarco altıncı oldu.

KTM'in diğer sürücüsü Miguel Oliveira yedinci, Joan Mir sekizinci, Jorge Martin dokuzuncu ve Maverick Vinales 10. oldu.

Bu sonuçlarla Rins, Marquez, Mir, Martin ve Franco Morbidelli, sıralama turlarında son bölüme kaldı. Morbidelli, üçüncü antrenman seansındaki kazaya rağmen son bölüme kalmayı başaran tek Yamaha sürücüsü oldu.

Son bölüme kalan diğer isimler Bastianini, Pol Espargaro, Bagnaia, Miller ve Aleix Espargaro oldu.

Geçen yılki Katar GP galibi Maverick Vinales kombine derecelerde 18. oldu ve ilk bölümde Quartararo'ya katılacak. KTM'den Miguel Oliveira, Zarco, RNF Racing'den Andrea Dovizioso ve çaylak sürücüler de ilk bölümde mücadele edecek.

Sıralama turları TSi 18:00'de gerçekleştirilecek.

MotoGP 3. antrenman sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Zaman Fark
1 Italy Enea Bastianini Ducati 1'53.790  
2 Spain Pol Espargaro Honda 1'53.803 0.013
3 Italy Francesco Bagnaia Ducati 1'53.855 0.065
4 France Fabio Quartararo Yamaha 1'53.939 0.149
5 South Africa Brad Binder KTM 1'54.011 0.221
6 France Johann Zarco Ducati 1'54.105 0.315
7 Portugal Miguel Oliveira KTM 1'54.404 0.614
8 Spain Joan Mir Suzuki 1'54.576 0.786
9 Spain Jorge Martin Ducati 1'54.619 0.829
10 Spain Maverick Viñales Aprilia 1'54.658 0.868
11 Spain Alex Rins Suzuki 1'54.798 1.008
12 Italy Luca Marini Ducati 1'54.815 1.025
13 Italy Fabio Di Giannantonio Ducati 1'54.902 1.112
14 Spain Aleix Espargaro Aprilia 1'55.016 1.226
15 Spain Marc Marquez Honda 1'55.097 1.307
16 Australia Remy Gardner KTM 1'55.116 1.326
17 Japan Takaaki Nakagami Honda 1'55.154 1.364
18 Italy Marco Bezzecchi Ducati 1'55.191 1.401
19 Italy Andrea Dovizioso Yamaha 1'55.193 1.403
20 Australia Jack Miller Ducati 1'55.326 1.536
21 South Africa Darryn Binder Yamaha 1'55.383 1.593
22 Spain Alex Marquez Honda 1'55.402 1.612
23 Italy Franco Morbidelli Yamaha 1'55.431 1.641
24 Spain Raul Fernandez KTM 1'55.690 1.900
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