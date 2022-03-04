MotoGP Katar 2. antrenman: Rins, Marquez'in önünde en hızlısı

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Katar yarış hafta sonunun ikinci 45 dakikalık antrenman seansı, güneşin batmasıyla birlikte yapay ışıklandırmalar altında gerçekleşti.

Pist sıcaklığının düşmesiyle birlikte dereceler, sabaha kıyasla çok daha iyiydi. Bundan ötürü de kombine edilmiş derecelerde liste tamamen değişmiş oldu.

Gresini sürücüsü Enea Bastianini, 2021 Ducati ile seansın başında 1:54.782 yaptı ve Brad Binder'in ilk seanstaki en hızlı derecesini geride bıraktı.

Bu yıl tamamen yenilenmiş bir Honda ile mücadele eden Marc Marquez, 1:54.648'lik turuyla ilk sırayı Bastianini'den aldı.

Espargaro kardeşler, kısa bir süre sonra liderliği ele geçirdiler. Aleix Espargaro, Aprilia ile 1:54.490 yaparken, Pol Espargarodan 1:54.155 geldi.

Fakat liderlik Honda sürücüsünde de pek fazla kalmadı çünkü 1:53.976 yapan Joan Mir, 1:54'ün altına inen ilk isim olarak zirveye çıktı.

Dereceler seans ilerledikçe gelişmeye devam etti. Marc Marquez 1:53.711 yaparken, Alex Rins 1:53.537 yaptı.

Marc Marquez, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Bu noktada 2021 MotoGP şampiyonu Fabio Quartararo yedinci sırada çıkarken, Ducati sürücüsü Francesco Bagnaia ise 18. sıradan sekizinci sıraya yükseldi.

Diğer tarafta Jack Miller, son virajda kendisini engelleyen Remy Gardner'a epey sinirlendi. Bu olay hakemler tarafından incelense de ceza çıkmadı.

Üçüncü antrenman seansında hava sıcak olacağı için derecelerin pek fazla gelişmesi beklenmiyor. Bu sebeple ikinci antrenman seansının son bölümünde, Q2'ye kalabilmek adına mini bir sıralama turları mücadelesi vardı.

Marquez, 1:53.467 ile yeniden ilk sıraya otursa da, günün en hızlı derecesi 1:53.432 yapan Rins'ten geldi. Böylelikle Suzuki sürücüsü, cuma gününü zirvede kapatmış oldu.

Marquez sadece 0.035 saniye geride ikinci oldu ve hafta sonu güçlü olacağının sinyallerini verdi.

Mir, Suzuki adına son derece iyi geçen cuma gününde ilk üçü tamamlayan isim oldu. 2022 Ducati motosikletinde, 2022 versiyon motor kullanan Jorge Martin, liderin 0.220 saniye gerisinde dördüncü oldu ve günü en iyi Ducati sürücüsü olarak kapattı.

Franco Morbidelli ise, Yamaha ile bir kez daha iyi bir performans sergiledi. İtalyan sürücü, 0.4 saniye geride beşinci olurken, seansın en iyi Yamaha sürücüsü oldu.

Jack Miller, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Miller, seansın en iyi altıncı zamanına imza atarken, son turunda takım arkadaşı Maverick Vinales tarafından engellenen Aleix Espargaro yedinci oldu.

Dünya şampiyonu Quartararo, 0.474 saniye yavaş kaldığı seansta ancak sekizinci olabildi. Yine de sıralama turlarında son bölüme kalmayı hemen hemen garantiledi.

İlk onu Honda sürücüsü Pol Espargaro ve Ducati'den Bagnaia tamamladı.

İlk onun hemen dışında Bastianini yer alırken, onu da LCR'dan Takaaki Nakagami takip etti.

KTM sürücüleri arasında en iyisi olan Miguel Oliveira 13. olurken, ilk seansın lideri Brad Binder ancak 15. olabildi. Bu ikiliyi LCR Honda ile iki kez kaza yapan Alex Marquez ayırdı.

Vinales, seansı ancak 17. tamamlarken, Tech3'dan Raul Fernandez en iyi çaylak sürücü olarak 19. oldu.

VR46 Ducati'den Luca Marini, ikini seansta kaza yapan bir başka isimdi ve günü ancak 23. tamamlayabildi.

İkinci antrenman sonucu: