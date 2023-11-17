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MotoGP Katar GP
Antrenman raporu

MotoGP Katar 2. antrenman: Raul Fernandez zirvede, Martin ve Bagnaia arka arkayalar

2023 MotoGP Dünya Şampiyonası'nın sondan 2. ayağı olan Katar GP öncesinde gerçekleştirilen 2. antrenman seansını RNF Aprilia sürücüsü Raul Fernandez zirvede tamamladı. Şampiyonluk mücadelesi veren Franceso Bagnaia ve Jorge Martin ise seansı sırasıyla 8 ve 7. sıralarda noktaladılar.

Can Çarpıcı
Editör Can Çarpıcı
Güncelleme
Raul Fernandez, RNF MotoGP Racing

Franceso Bagnaia ve Jorge Martin arasında kıyasıya bir şampiyonluk mücadelesine sahne olan 2023 MotoGP sezonunda bitime artık sadece 2 yarış kaldı ve sezonun sondan 2. hafta sonu, MotoGP ile özdeşleşmiş pistlerden biri olan Losail Uluslararası Pisti'nde gerçekleştiriliyor. 

Katar'da hafta sonu gün ışığı altında gerçekleştirilen 1. antrenman seansı ile başlamıştı. Bu seansta koşullar ideal değildi: Hava fazla sıcaktı ve pist kirliydi, yol tutuşu istenen seviyede değildi. Dolayısıyla pek de temsili dereceler görememiştik ve ikinci antrenman seansında koşulların iyileşmesiyle derecelerin daha temsili olması bekleniyordu. 

Nitekim öyle de oldu diyebiliriz. Katar'da Cuma günü son olarak premier sınıf piste çıktı ve yapay ışıklandırmalar altında 2. antrenman seansı gerçekleştirildi. 

Sıcaklığın ideal seviye gelmesine ek olarak diğer sınıfların da pistte turlamasıyla yol tutuşu da artmıştı. Böylelikle daha rekabetçi tur zamanları gördük ve sürücüler, ilk 10'a girerek direkt olarak Q2'ye kalmak için mücadele ettiler. 

Büyük oranda olaysız geçen seansın son bölümünde sarı bayrak draması yaşandı. Maverick Vinales, son turunda 1:52.652 yaparak günün en hızlı turunu kaydetmişti ve tur rekorunu da kırmıştı. Ancak Vinales'in bu turunda Jack Miller'ın çıkardığı sarı bayraklı bölgeden geçtiği görüldü. Bundan dolayı da Aprilia sürücüsünün bu rekor turu silindi. 

Böylelikle Raul Fernandez yeniden ilk sıraya yükselmiş oldu ve 1:52.843 ile ilk sırayı aldı. İspanyol sürücü böylelikle kariyerinde ilk kez bir MotoGP antrenman seansını ilk sırada tamamlamış oldu. 

Fabio Di Giannantonio sadece 0.049 saniye geride ikinci olurken, Vinales en hızlı turunun silinmesine rağmen üçüncü sırayı aldı.

Yeni bir arka kanat deneyen KTM'de Brad Binder bir kez daha markanın en hızlı sürücüsüydü ve dördüncü oldu. Aleix Espargaro ise ilk 5'i tamamladı. Böylelikle ilk 5'te 3 Aprilia gördük.  

Adı fabrika Honda koltuğuyla anılan Luca Marini altıncı olurken, onun arkasında şampiyonluk mücadelesi veren ikili yer aldı: Jorge Martin yedinci, Franceso Bagnaia sekizinciydi. Günün son Q2 biletleri ise Augusto Fernandez ve Marc Marquez'e gitti. 

İlk 10'a giremeyerek Q1'e kalan isimlere bakacak olursak, geçtiğimiz haftanın kazananları Alex Marquez ve Enea Bastianini Q2'ye kalamadılar. Kaza yapan Jack Miller, Pol Espargaro Franco Morbidelli de Q1'de mücadele edecekler. Diğer Ducati sürücüleri Marco Bezzecchi, ve Johann Zarco'yu da Q1 seansında göreceğiz.

Günün en büyük hayal kırıklığı ise muhtemelen Fabio Quartararo oldu. Katar'a nispeten umutlu bir şekilde gelen Fransız sürücü, Cuma gününü sadece 21. sırada noktalayabildi. 

Seans sonucu: 

 
 
         
Sürücü bilgisi
 
 
 
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Hız Ölçüm Noktası
1 Spain R. Fernandez RNF Racing 25 Aprilia 20

1'52.843

   171.636  
2 Italy F. Di Giannantonio Gresini Racing 49 Ducati 18

+0.049

1'52.892

 0.049 171.562  
3 Spain M. Viñales Aprilia Racing Team 12 Aprilia 19

+0.093

1'52.936

 0.044 171.495  
4 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 20

+0.112

1'52.955

 0.019 171.466  
5 Spain A. Espargaro Aprilia Racing Team 41 Aprilia 19

+0.190

1'53.033

 0.078 171.348  
6 Italy L. Marini Team VR46 10 Ducati 26

+0.251

1'53.094

 0.061 171.255  
7 Spain J. Martin Pramac Racing 89 Ducati 21

+0.352

1'53.195

 0.101 171.102  
8 Italy F. Bagnaia Ducati Team 1 Ducati 19

+0.359

1'53.202

 0.007 171.092  
9 Spain A. Fernandez Tech 3 37 KTM 21

+0.446

1'53.289

 0.087 170.960  
10 Spain M. Marquez Repsol Honda Team 93 Honda 20

+0.480

1'53.323

 0.034 170.909  
11 Australia J. Miller Red Bull KTM Factory Racing 43 KTM 18

+0.494

1'53.337

 0.014 170.888  
12 Spain A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 20

+0.718

1'53.561

 0.224 170.551  
13 Italy F. Morbidelli Yamaha Factory Racing 21 Yamaha 18

+0.721

1'53.564

 0.003 170.547  
14 Spain P. Espargaro Tech 3 44 KTM 14

+0.853

1'53.696

 0.132 170.349  
15 Italy M. Bezzecchi Team VR46 72 Ducati 23

+0.861

1'53.704

 0.008 170.337  
16 France J. Zarco Pramac Racing 5 Ducati 16

+0.935

1'53.778

 0.074 170.226  
17 Spain J. Mir Repsol Honda Team 36 Honda 16

+1.078

1'53.921

 0.143 170.012  
18 Italy E. Bastianini Ducati Team 23 Ducati 22

+1.094

1'53.937

 0.016 169.988  
19 Portugal M. Oliveira RNF Racing 88 Aprilia 20

+1.162

1'54.005

 0.068 169.887  
20 Spain I. Lecuona Team LCR 27 Honda 22

+1.411

1'54.254

 0.249 169.517  
21 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 20

+1.417

1'54.260

 0.006 169.508  
22 Japan T. Nakagami Team LCR 30 Honda 22

+1.598

1'54.441

 0.181 169.240  
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