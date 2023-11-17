MotoGP Katar 2. antrenman: Raul Fernandez zirvede, Martin ve Bagnaia arka arkayalar

Franceso Bagnaia ve Jorge Martin arasında kıyasıya bir şampiyonluk mücadelesine sahne olan 2023 MotoGP sezonunda bitime artık sadece 2 yarış kaldı ve sezonun sondan 2. hafta sonu, MotoGP ile özdeşleşmiş pistlerden biri olan Losail Uluslararası Pisti'nde gerçekleştiriliyor.

Katar'da hafta sonu gün ışığı altında gerçekleştirilen 1. antrenman seansı ile başlamıştı. Bu seansta koşullar ideal değildi: Hava fazla sıcaktı ve pist kirliydi, yol tutuşu istenen seviyede değildi. Dolayısıyla pek de temsili dereceler görememiştik ve ikinci antrenman seansında koşulların iyileşmesiyle derecelerin daha temsili olması bekleniyordu.

Nitekim öyle de oldu diyebiliriz. Katar'da Cuma günü son olarak premier sınıf piste çıktı ve yapay ışıklandırmalar altında 2. antrenman seansı gerçekleştirildi.

Sıcaklığın ideal seviye gelmesine ek olarak diğer sınıfların da pistte turlamasıyla yol tutuşu da artmıştı. Böylelikle daha rekabetçi tur zamanları gördük ve sürücüler, ilk 10'a girerek direkt olarak Q2'ye kalmak için mücadele ettiler.

Büyük oranda olaysız geçen seansın son bölümünde sarı bayrak draması yaşandı. Maverick Vinales, son turunda 1:52.652 yaparak günün en hızlı turunu kaydetmişti ve tur rekorunu da kırmıştı. Ancak Vinales'in bu turunda Jack Miller'ın çıkardığı sarı bayraklı bölgeden geçtiği görüldü. Bundan dolayı da Aprilia sürücüsünün bu rekor turu silindi.

Böylelikle Raul Fernandez yeniden ilk sıraya yükselmiş oldu ve 1:52.843 ile ilk sırayı aldı. İspanyol sürücü böylelikle kariyerinde ilk kez bir MotoGP antrenman seansını ilk sırada tamamlamış oldu.

Fabio Di Giannantonio sadece 0.049 saniye geride ikinci olurken, Vinales en hızlı turunun silinmesine rağmen üçüncü sırayı aldı.

Yeni bir arka kanat deneyen KTM'de Brad Binder bir kez daha markanın en hızlı sürücüsüydü ve dördüncü oldu. Aleix Espargaro ise ilk 5'i tamamladı. Böylelikle ilk 5'te 3 Aprilia gördük.

Adı fabrika Honda koltuğuyla anılan Luca Marini altıncı olurken, onun arkasında şampiyonluk mücadelesi veren ikili yer aldı: Jorge Martin yedinci, Franceso Bagnaia sekizinciydi. Günün son Q2 biletleri ise Augusto Fernandez ve Marc Marquez'e gitti.

İlk 10'a giremeyerek Q1'e kalan isimlere bakacak olursak, geçtiğimiz haftanın kazananları Alex Marquez ve Enea Bastianini Q2'ye kalamadılar. Kaza yapan Jack Miller, Pol Espargaro Franco Morbidelli de Q1'de mücadele edecekler. Diğer Ducati sürücüleri Marco Bezzecchi, ve Johann Zarco'yu da Q1 seansında göreceğiz.

Günün en büyük hayal kırıklığı ise muhtemelen Fabio Quartararo oldu. Katar'a nispeten umutlu bir şekilde gelen Fransız sürücü, Cuma gününü sadece 21. sırada noktalayabildi.

Seans sonucu: