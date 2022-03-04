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MotoGP / Katar GP Antrenman raporu

MotoGP Katar 1. antrenman: Binder lider, Bagnaia kaza yaptı

2022 Katar Grand Prix'si öncesinde 1. antrenman seansını KTM sürücüsü Brad Binder lider olarak tamamlarken, Francesco Bagnaia kaza yaptı.

MotoGP Katar 1. antrenman: Binder lider, Bagnaia kaza yaptı
Lewis Duncan
Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
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Önceki yılların aksine bu yıl Losail'de herhangi bir sezon öncesi testi yapılmadığı için, takımları normalden daha fazla belirsizlik bekliyordu.

İlk antrenman seansı yine gündüz şartlarında gerçekleşti ve bazılarına göre "gereksiz" bir seanstı. Yine de tur zamanları, koşullar hesap edildiğinde gayet iyiydi.

Bu yıl Moto3'ten MotoGP'ye geçen RNF Racing'in çaylak ismi Darryn Binder, seansın ilk kısmında aracın ön tarafındaki koruma kısmının yerinden çıkması ve sürüklenmesiyle dramatik bir an yaşadı.

Kısa bir süre sonra Aprilia'dan Aleix Espargaro 1:56.225 yaparak liderliği eline geçirdi ve daha sonra bu turu 1:55.378'e çekti.

Fakat bunlar pek de temsili turlar değildi.

Suzuki sürücüsü Joan Mir, sert lastiklerle 1:55.371 yaparak ilk sırayı eline geçirirken, takım arkadaşı Alex Rins kısa bir süre sonra 1:55.278 yaparak liderliği takım arkadaşından aldı.

Suzuki sürücüsü, bir sonraki turda da 1:55.277 yaptı.

Alex Rins, Team Suzuki MotoGP

Alex Rins, Team Suzuki MotoGP

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Seansın ilerleyen kısmında dereceler gelişmeye devam etse de, son sözü söyleyen isim KTM sürücüsü Brad Binder oldu. Güney Afrikalı sürücü 1:54.851'lik turuyla seansı lider tamamladı.

LCR Honda'dan Takaaki Nakagami iyi bir son tur çıkarmasının ardından sadece 0.056 saniye geride ikinci oldu.

İlk üçü, 1:55'in altına inebilen son isim olan Rins tamamladı. Honda sürücülerinin iyi göründüğü seansta Pol Espargaro, takım arkadaşı Marc Marquez'in hemen önünde dördüncü sırada yer aldı.

Franco Morbidelli, 1:55.294'lük turuyla seansı altıncı sırada bitirdi ve en iyi Yamaha sürücüsü oldu. Takım arkadaşı ve son şampiyon Fabio Quartararo ise 0.749 saniye geride kalarak 11. olabildi.

Mir, seansı yedinci tamamlarken, Aleix Espargaro sekizinci, LCR'dan Alex Marquez dokuzuncu ve Miguel Oliveira 10. oldu.

Quartararo'nun 11. sıradaki derecesini Pramac'tan Jorge Martin ve 13. sıradaki Jack Miller takip etti.

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Ducati fabrika takımı, perşembe günü Motorsport.com tarafından da belirtildiği üzere, 2022 motosikletinde 2021 motorunu kullanma kararı aldı.

Bu yıl şampiyonluğun favorisi olarak görülen Ducati fabrika sürücüsü Francesco Bagnaia, 6. virajdan sonra kaza yaptı ve bundan ötürü de seansı Pramac'tan Johann Zarco, RNF Yamaha'dan Andrea Dovizioso ve Aprilia'dan Maverick Vinales'in gerisinde 18. bitirdi.

Gresini'nin çaylak ismi Fabio Di Giannantonio da kaza yapan isimlerden birisiydi. Genç sürücü, 3. virajda kaza yaptı.

Bu yıl performansları merakla beklenen Remy Gardner ve Raul Fernandez, sırasıyla 19. ve 21. oldular.

MotoGP Katar 1. antrenman sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 South Africa Brad Binder KTM 16 1'54.851  
2 Japan Takaaki Nakagami Honda 17 1'54.907 0.056
3 Spain Alex Rins Suzuki 17 1'54.978 0.127
4 Spain Pol Espargaro Honda 17 1'55.126 0.275
5 Spain Marc Marquez Honda 18 1'55.137 0.286
6 Italy Franco Morbidelli Yamaha 18 1'55.294 0.443
7 Spain Joan Mir Suzuki 16 1'55.371 0.520
8 Spain Aleix Espargaro Aprilia 16 1'55.378 0.527
9 Spain Alex Marquez Honda 17 1'55.385 0.534
10 Portugal Miguel Oliveira KTM 17 1'55.470 0.619
11 France Fabio Quartararo Yamaha 18 1'55.600 0.749
12 Spain Jorge Martin Ducati 17 1'55.688 0.837
13 Australia Jack Miller Ducati 18 1'55.745 0.894
14 Italy Enea Bastianini Ducati 14 1'55.768 0.917
15 Spain Maverick Viñales Aprilia 16 1'55.815 0.964
16 Italy Andrea Dovizioso Yamaha 17 1'55.895 1.044
17 France Johann Zarco Ducati 12 1'55.960 1.109
18 Italy Francesco Bagnaia Ducati 14 1'56.112 1.261
19 Australia Remy Gardner KTM 16 1'56.262 1.411
20 Italy Luca Marini Ducati 13 1'56.540 1.689
21 Spain Raul Fernandez KTM 16 1'56.660 1.809
22 Italy Fabio Di Giannantonio Ducati 14 1'56.753 1.902
23 South Africa Darryn Binder Yamaha 16 1'57.347 2.496
24 Italy Marco Bezzecchi Ducati 14 1'57.430 2.579
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