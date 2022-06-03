Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Watch Shop Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Watch Shop Biletler
Önceki / Ducati'de Bagnaia'nın 2023'te kiminle takım arkadaşı olacağı belirsizliğini koruyor Sonraki / Quartararo, Barselona'da kendisini "çok yavaş" hissediyor
MotoGP / Katalonya GP Antrenman raporu

MotoGP Katalonya 2. antrenman: Aleix Espargaro lider, Aprilia 1-2

Oldukça dominant bir antrenman seansı geçiren Aleix Espargaro 0.303 saniye gibi bir farkla zirvede yer alırken, onu takım arkadaşı Maverick Vinales izledi. Fabio Quartararo ise sekizinci sırada.

Lewis Duncan
Ekleyen:
Çeviren:
Altay Gök
MotoGP Katalonya 2. antrenman: Aleix Espargaro lider, Aprilia 1-2
Haberi dinle

Seansın ilk bölümünde iyi bir tempo tutturan isimlerden biri VR46 sürücüsü Marco Bezzechi oldu. Genç sürücü, 1.40.577 ile üçüncü sıraya kadar yükselmeyi başardı.

45 dakikalık seansın orta noktasında oldukça iyi bir tur atan Aleix Espargaro, 1.40.067 ile liderliğe yükselirken, Alex Rins'in ilk antrenmanlardaki en hızlı turunu da geride bıraktı.

Espargaro son yedi dakikaya kadar zirvedeydi, ancak bu esnada yumuşak lastiklerle piste çıkan Maverick Vinales, günün yumuşak lastikle atılan ilk zaman turunda dikkatleri üstüne çekti. 1.40'ın altına inmeyi başaran ve önce 1.39.884, sonra da 1.39.705 ile liderliğe oturan Vinales, uzun zaman sonra bu denli iyi bir seans geçirdi.

Vinales'in ardından birçok sürücü derecelerini geliştirdi, ancak günün en hızlı sürücüsü olarak görünen Espargaro herkesten bir adım öndeydi. Son turlarda 1.39.402 gibi bir derece yaparak liderliği geri alan şampiyona ikincisi, seansı takım arkadaşının 0.303 saniye önünde tamamladı. Böylece Aprilia sürücüleri ilk iki sırada yer aldılar.

Maverick Vinales, Aprilia Racing Team

Maverick Vinales, Aprilia Racing Team

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

İlk üç sırayı Gresini Ducati'den Enea Bastianini tamamladı. Francesco Bagnaia dördüncü, ilk antrenmanlarda kaza yapan Jorge Martin ise beşinciydi. Böylece ilk beş sırada üç farklı takımdan üç Ducati yer aldı. 

Altıncı sırada son dakikalarda iyi bir tur atan Brad Binder yer alırken, Jack Miller yedinci, liderin 0.721 saniye gerisinde kalan şampiyona lideri Fabio Quartararo sekizinci, ilk antrenmanları lider tamamlayan Rins ise dokuzuncu oldu.

Rins normalde Johann Zarco'nun gerisindeydi, ancak Fransız sürücünün son turu sarı bayraklara uymadığı için iptal edildi. Rins yerini geri alırken, Zarco 17. sıraya kadar geriledi.

Franco Morbidelli ilk 10'u tamamlarken, Pol Espargaro 11. sıradaydı. Honda'daki geleceği hakkında birçok dedikodu bulunan Espargaro, en iyi Honda sürücüsü oldu.

Son dakikalarda attığı bir tur iptal olan Bezzechi 14. sıraya kadar gerilerken, Luca Marini 15, diğer Suzuki ile Joan Mir ise 16. sırada seansı noktaladı.

Sonuçlar:

Sıra Sürücü Motosiklet Zaman Fark Ara
1 Spain Aleix Espargaro Aprilia 1'39.402    
2 Spain Maverick Viñales Aprilia 1'39.705 0.303 0.303
3 Italy Enea Bastianini Ducati 1'39.890 0.488 0.185
4 Italy Francesco Bagnaia Ducati 1'39.950 0.548 0.060
5 Spain Jorge Martin Ducati 1'39.989 0.587 0.039
6 South Africa Brad Binder KTM 1'40.083 0.681 0.094
7 Australia Jack Miller Ducati 1'40.095 0.693 0.012
8 France Fabio Quartararo Yamaha 1'40.123 0.721 0.028
9 Spain Alex Rins Suzuki 1'40.126 0.724 0.003
10 Italy Franco Morbidelli Yamaha 1'40.204 0.802 0.078
11 Spain Pol Espargaro Honda 1'40.237 0.835 0.033
12 Japan Takaaki Nakagami Honda 1'40.256 0.854 0.019
13 Italy Fabio Di Giannantonio Ducati 1'40.346 0.944 0.090
14 Italy Marco Bezzecchi Ducati 1'40.428 1.026 0.082
15 Italy Luca Marini Ducati 1'40.448 1.046 0.020
16 Spain Joan Mir Suzuki 1'40.650 1.248 0.202
17 France Johann Zarco Ducati 1'40.752 1.350 0.102
18 Spain Alex Marquez Honda 1'40.785 1.383 0.033
19 Portugal Miguel Oliveira KTM 1'40.821 1.419 0.036
20 South Africa Darryn Binder Yamaha 1'40.871 1.469 0.050
21 Italy Andrea Dovizioso Yamaha 1'40.943 1.541 0.072
22 Italy Michele Pirro Ducati 1'41.051 1.649 0.108
23 Germany Stefan Bradl Honda 1'41.074 1.672 0.023
24 Spain Raul Fernandez KTM 1'42.074 2.672 1.000
25 Australia Remy Gardner KTM 1'42.286 2.884 0.212
Tüm sonuçları görüntüle
paylaşım
yorumlar
Ducati'de Bagnaia'nın 2023'te kiminle takım arkadaşı olacağı belirsizliğini koruyor
Önceki haber

Ducati'de Bagnaia'nın 2023'te kiminle takım arkadaşı olacağı belirsizliğini koruyor
Sonraki haber

Quartararo, Barselona'da kendisini "çok yavaş" hissediyor

Quartararo, Barselona'da kendisini "çok yavaş" hissediyor
Yorumları görüntüle
Lewis Duncan Daha fazlası
Lewis Duncan
Katalonya GP 3. antrenman: Espargaro tur rekoruyla en hızlısı Katalonya GP
MotoGP

Katalonya GP 3. antrenman: Espargaro tur rekoruyla en hızlısı

Bagnaia: "Aprilia'yı Barselona'da mağlup etmek çok zor olacak" Katalonya GP
MotoGP

Bagnaia: "Aprilia'yı Barselona'da mağlup etmek çok zor olacak"

Quartararo, Barselona'da kendisini "çok yavaş" hissediyor Katalonya GP
MotoGP

Quartararo, Barselona'da kendisini "çok yavaş" hissediyor

Son Haberler

Katalonya GP 3. antrenman: Espargaro tur rekoruyla en hızlısı
MotoGP MotoGP

Katalonya GP 3. antrenman: Espargaro tur rekoruyla en hızlısı

Bagnaia: "Aprilia'yı Barselona'da mağlup etmek çok zor olacak"
MotoGP MotoGP

Bagnaia: "Aprilia'yı Barselona'da mağlup etmek çok zor olacak"

Quartararo, Barselona'da kendisini "çok yavaş" hissediyor
MotoGP MotoGP

Quartararo, Barselona'da kendisini "çok yavaş" hissediyor

MotoGP Katalonya 2. antrenman: Aleix Espargaro lider, Aprilia 1-2
MotoGP MotoGP

MotoGP Katalonya 2. antrenman: Aleix Espargaro lider, Aprilia 1-2

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.