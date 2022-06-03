MotoGP Katalonya 2. antrenman: Aleix Espargaro lider, Aprilia 1-2

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Seansın ilk bölümünde iyi bir tempo tutturan isimlerden biri VR46 sürücüsü Marco Bezzechi oldu. Genç sürücü, 1.40.577 ile üçüncü sıraya kadar yükselmeyi başardı.

45 dakikalık seansın orta noktasında oldukça iyi bir tur atan Aleix Espargaro, 1.40.067 ile liderliğe yükselirken, Alex Rins'in ilk antrenmanlardaki en hızlı turunu da geride bıraktı.

Espargaro son yedi dakikaya kadar zirvedeydi, ancak bu esnada yumuşak lastiklerle piste çıkan Maverick Vinales, günün yumuşak lastikle atılan ilk zaman turunda dikkatleri üstüne çekti. 1.40'ın altına inmeyi başaran ve önce 1.39.884, sonra da 1.39.705 ile liderliğe oturan Vinales, uzun zaman sonra bu denli iyi bir seans geçirdi.

Vinales'in ardından birçok sürücü derecelerini geliştirdi, ancak günün en hızlı sürücüsü olarak görünen Espargaro herkesten bir adım öndeydi. Son turlarda 1.39.402 gibi bir derece yaparak liderliği geri alan şampiyona ikincisi, seansı takım arkadaşının 0.303 saniye önünde tamamladı. Böylece Aprilia sürücüleri ilk iki sırada yer aldılar.

Maverick Vinales, Aprilia Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

İlk üç sırayı Gresini Ducati'den Enea Bastianini tamamladı. Francesco Bagnaia dördüncü, ilk antrenmanlarda kaza yapan Jorge Martin ise beşinciydi. Böylece ilk beş sırada üç farklı takımdan üç Ducati yer aldı.

Altıncı sırada son dakikalarda iyi bir tur atan Brad Binder yer alırken, Jack Miller yedinci, liderin 0.721 saniye gerisinde kalan şampiyona lideri Fabio Quartararo sekizinci, ilk antrenmanları lider tamamlayan Rins ise dokuzuncu oldu.

Rins normalde Johann Zarco'nun gerisindeydi, ancak Fransız sürücünün son turu sarı bayraklara uymadığı için iptal edildi. Rins yerini geri alırken, Zarco 17. sıraya kadar geriledi.

Franco Morbidelli ilk 10'u tamamlarken, Pol Espargaro 11. sıradaydı. Honda'daki geleceği hakkında birçok dedikodu bulunan Espargaro, en iyi Honda sürücüsü oldu.

Son dakikalarda attığı bir tur iptal olan Bezzechi 14. sıraya kadar gerilerken, Luca Marini 15, diğer Suzuki ile Joan Mir ise 16. sırada seansı noktaladı.

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