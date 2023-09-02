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Önceki / MotoGP Katalonya sıralama turları: Bagnaia tur rekoruyla pole pozisyonunda!
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MotoGP Katalonya sprint yarışı: Aleix kazandı, Aprilia iki motosikletle podyumda

Aprilia'nın şov yaptığı günde galibiyet pist üstünde Francesco Bagnaia'yı geçen Aleix Espargaro'ya gitti, Maverick Vinales üçüncü, Miguel Oliveira ise altıncı sırada.

Altay Gök
Ekleyen:
Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team

Yarışa ikinci sıradan başlayan ve ilk turlarda yerini koruyan Aleix, bir süre lastik sakladıktan sonra biraz açılan farkı hızlıca kapattı ve bitime sekiz tur kala lider Bagnaia'nın peşine düştü.

İki turluk bir takibin ardından ilk virajda geç bir frenaj ve başarılı bir block pass ile Bagnaia'yı geride bırakan Aleix, bu saniyeden sonra farkı düzenli olarak arttırdı ve liderliğe tutunarak damalı bayrağı ilk sırada görmeyi başardı.

Kariyerinin ilk sprint yarışı galibiyetine ulaşan Aleix, böylece Aprilia'nın ikinci yarıdaki temposunun hafife alınmaması gerektiğini de gösterdi.

Yarıştan önce Aprilia'nın yarış temposunda daha hızlı olduğunu söyleyen Bagnaia, buna rağmen uzun süre lider gittiği mücadeleyi ikinci tamamladı ve şampiyonluk yolunda bir diğer podyumu cebine attı.

Üçüncü sıra iyi bir start alan ve uzun süre Bagnaia'yı kovalasa da geçemeyen Vinales'e gitti, çizgiye rakibinin hemen yanında gelen Vinales, ikinciliği çok az farkla kaçırmış oldu. 

Maverick Vinales, Aprilia Racing Team

Maverick Vinales, Aprilia Racing Team

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Sıralama turlarını dokuzuncu sırada tamamlayan Brad Binder dördüncü olarak KTM'e kötü geçen günde biraz olsun moral getirirken, Jorge Martin ilk turlarda yaptığı bir hataya rağmen beşinci, RNF Aprilia sürücüsü Miguel Oliveira altıncı sırada yer aldı.

Oliveira'nın beşinciliği, Raul Fernandez dışındaki tüm Aprilia sürücülerinin sprint yarışını puanla noktalaması anlamına gelmekteydi.

Günün son puanları ise Marco Bezzecchi, Johann Zarco ve Enea Bastianini'ye gitti. 

Yarışa ilk on sıradan başlayan Gresini Ducati sürücüleri Aleix Espargaro ve Fabio Di Giannantonio puan alamazlarken, ilk turda beş sıra kazanan Marc Marquez motosikletinin nefesinin yetmediği mücadeleyi 11. tamamlayabildi.

Japon motosikletlerin yine felaketi yaşadığı söylenebilir, Yamaha geçen yılın galibi Fabio Quartararo ile 18, Franco Morbidelli ile 15. olabilirken, Marquez dışındaki Honda sürücüleri son üç sırayı kapattı.

Yarışın başında yağmur bayrakları sallanmış ve yağmur biraz çiselemişti, takımlar da yedek motosikletleri hazırlamışlardı, ancak beklenen yağmur sıralama turlarında olduğu gibi gelmedi.

 

 
 
         
Sürücü bilgisi
 
 
 
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Yarış dışı Puan
1 Spain A. Espargaro Aleix Espargaro Aprilia Racing Team 41 Aprilia 12 -       12
2 Italy F. Bagnaia Francesco Bagnaia Ducati Team 1 Ducati 12 +1.989 1.989     9
3 Spain M. Viñales Maverick Viñales Aprilia Racing Team 12 Aprilia 12 +2.040 0.051     7
4 South Africa B. Binder Brad Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 12 +2.857 0.817     6
5 Spain J. Martin Jorge Martin Pramac Racing 89 Ducati 12 +4.341 1.484     5
6 Portugal M. Oliveira Miguel Oliveira RNF Racing 88 Aprilia 12 +4.940 0.599     4
7 France J. Zarco Johann Zarco Pramac Racing 5 Ducati 12 +6.746 1.806     3
8 Italy M. Bezzecchi Marco Bezzecchi Team VR46 72 Ducati 12 +6.888 0.142     2
9 Italy E. Bastianini Enea Bastianini Ducati Team 23 Ducati 12 +8.068 1.180     1
10 Spain A. Marquez Alex Marquez Gresini Racing 73 Ducati 12 +10.380 2.312      
11 Spain M. Marquez Marc Marquez Repsol Honda Team 93 Honda 12 +11.823 1.443      
12 Italy L. Marini Luca Marini Team VR46 10 Ducati 12 +11.900 0.077      
13 Italy F. Di Giannantonio Fabio Di Giannantonio Gresini Racing 49 Ducati 12 +12.018 0.118      
14 Spain R. Fernandez Raul Fernandez RNF Racing 25 Aprilia 12 +13.284 1.266      
15 Italy F. Morbidelli Franco Morbidelli Yamaha Factory Racing 21 Yamaha 12 +16.207 2.923      
16 Australia J. Miller Jack Miller Red Bull KTM Factory Racing 43 KTM 12 +16.404 0.197      
17 Spain A. Fernandez Augusto Fernandez Tech 3 37 KTM 12 +16.534 0.130      
18 France F. Quartararo Fabio Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 12 +17.147 0.613      
19 Spain I. Lecuona Iker Lecuona Team LCR 27 Honda 12 +18.658 1.511      
20 Japan T. Nakagami Takaaki Nakagami Team LCR 30 Honda 12 +19.080 0.422      
21 Spain J. Mir Joan Mir Repsol Honda Team 36 Honda 12 +19.574 0.494      
dnf Spain P. Espargaro Pol Espargaro Tech 3 44 KTM 3       Yarış dışı  
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MotoGP Katalonya sıralama turları: Bagnaia tur rekoruyla pole pozisyonunda!

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