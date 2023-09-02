MotoGP Katalonya sprint yarışı: Aleix kazandı, Aprilia iki motosikletle podyumda

Yarışa ikinci sıradan başlayan ve ilk turlarda yerini koruyan Aleix, bir süre lastik sakladıktan sonra biraz açılan farkı hızlıca kapattı ve bitime sekiz tur kala lider Bagnaia'nın peşine düştü.

İki turluk bir takibin ardından ilk virajda geç bir frenaj ve başarılı bir block pass ile Bagnaia'yı geride bırakan Aleix, bu saniyeden sonra farkı düzenli olarak arttırdı ve liderliğe tutunarak damalı bayrağı ilk sırada görmeyi başardı.

Kariyerinin ilk sprint yarışı galibiyetine ulaşan Aleix, böylece Aprilia'nın ikinci yarıdaki temposunun hafife alınmaması gerektiğini de gösterdi.

Yarıştan önce Aprilia'nın yarış temposunda daha hızlı olduğunu söyleyen Bagnaia, buna rağmen uzun süre lider gittiği mücadeleyi ikinci tamamladı ve şampiyonluk yolunda bir diğer podyumu cebine attı.

Üçüncü sıra iyi bir start alan ve uzun süre Bagnaia'yı kovalasa da geçemeyen Vinales'e gitti, çizgiye rakibinin hemen yanında gelen Vinales, ikinciliği çok az farkla kaçırmış oldu.

Maverick Vinales, Aprilia Racing Team Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Sıralama turlarını dokuzuncu sırada tamamlayan Brad Binder dördüncü olarak KTM'e kötü geçen günde biraz olsun moral getirirken, Jorge Martin ilk turlarda yaptığı bir hataya rağmen beşinci, RNF Aprilia sürücüsü Miguel Oliveira altıncı sırada yer aldı.

Oliveira'nın beşinciliği, Raul Fernandez dışındaki tüm Aprilia sürücülerinin sprint yarışını puanla noktalaması anlamına gelmekteydi.

Günün son puanları ise Marco Bezzecchi, Johann Zarco ve Enea Bastianini'ye gitti.

Yarışa ilk on sıradan başlayan Gresini Ducati sürücüleri Aleix Espargaro ve Fabio Di Giannantonio puan alamazlarken, ilk turda beş sıra kazanan Marc Marquez motosikletinin nefesinin yetmediği mücadeleyi 11. tamamlayabildi.

Japon motosikletlerin yine felaketi yaşadığı söylenebilir, Yamaha geçen yılın galibi Fabio Quartararo ile 18, Franco Morbidelli ile 15. olabilirken, Marquez dışındaki Honda sürücüleri son üç sırayı kapattı.

Yarışın başında yağmur bayrakları sallanmış ve yağmur biraz çiselemişti, takımlar da yedek motosikletleri hazırlamışlardı, ancak beklenen yağmur sıralama turlarında olduğu gibi gelmedi.