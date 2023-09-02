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MotoGP Katalonya sıralama turları: Bagnaia tur rekoruyla pole pozisyonunda!

Barselona'da üçüncü antrenman seansının hemen arkasından başlayan sıralama turları heyecanlı geçti, Aprilia'nın güçlü olduğu pistte pole pozisyonu ise tur rekoru kıran Francesco Bagnaia'ya gitti.

Altay Gök
Ekleyen:
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Üç antrenman seansını da domine eden Aprilia'nın sıralama turlarında da rahatça pole pozisyonuna ulaşması bekleniyordu, ancak işler biraz daha farklı ilerledi.

İkinci seanstaki en hızlı turunda 1.38.639 gibi bir dereceye imza atan Bagnaia, hem pistin tur rekorunu kırdı, hem de Ducati'nin biraz geride göründüğü hafta sonunda pole pozisyonunu kaptı.

Son turuna kadar zorlayan ve üçüncü sektöre sadece 0.050 saniye geride giren Aleix Espargaro, motosikletinin güçlü olduğu son sektörden istediğini alamadı ve 0.104 saniye farkla ikinci olabildi.

Üçüncü sıra Q1'den lider çıkan ve pole pozisyonu mücadelesi verecek kadar hızlı olduğunu gösteren Miguel Oliveira'ya gitti, kendisi 2020 Portekiz GP'sinden bu yana ilk kez ilk çizgide yer alacak.

Dördüncü sıra Oliveira'nın sadece 0.024 saniye gerisindeki Maverick Vinales'e giderken, onu son turunda hata yapan Jorge Martin ve takım arkadaşı Johann Zarco takip etmekte.

Alex Marquez yedinci olurken, onu iyi bir sıralama seansı geçiren takım arkadaşı Fabio Di Giannantonio ve en iyi KTM ile Brad Binder izledi.

Marco Bezzecchi onunculukla yetinirken, üç sıra grid cezası olan Enea Bastianini 11. sırada yer almakta.

Sıralama turlarına Q1'den başlayan ve Jack Miller'dan hava koridoru alarak Q2'ye kalan Marc Marquez istediği pozisyonu yakalayamadı ve yarışa 12. sıradan başlayacak.

Miller 13. olarak hayal kırıklığı yaşarken, Pol Espargaro bir kez daha takım arkadaşı Augusto Fernandez'i geçerek 14. sırada yer aldı. Augusto ise 19. sıradan öteye gidemedi.

Yamaha ise büyük hayal kırıklığı yaşadı; geçen yılın galibi Fabio Quartararo 17. sırada kalırken, takım arkadaşı Franco Morbidelli 16. sıradaydı.


Dereceler:

Sıra Sürücü Takım Zaman/Fark Sürat
1 Francesco Bagnaia Ducati Lenovo (GP23) 1.38.639 352k
2 Aleix Espargaro Aprilia Racing (RS-GP23) +0.104s 351k
3 Miguel Oliveira RNF Aprilia (RS-GP22) +0.109s 351k
4 Maverick Viñales Aprilia Racing (RS-GP23) +0.133s 350k
5 Jorge Martin Pramac Ducati (GP23) +0.158s 355k
6 Johann Zarco Pramac Ducati (GP23) +0.219s 350k
7 Alex Marquez Gresini Ducati (GP22) +0.414s 350k
8 Fabio Di Giannantonio Gresini Ducati (GP22) +0.415s 350k
9 Brad Binder Red Bull KTM (RC16) +0.418s 354k
10 Marco Bezzecchi Mooney VR46 Ducati (GP22) +0.729s 354k
11 Enea Bastianini Ducati Lenovo (GP23) +0.936s 354k
12 Marc Marquez Repsol Honda (RC213V) +1.062s 350k
13 Jack Miller Red Bull KTM (RC16) 1'39.232 351k
14 Pol Espargaro Tech3 GASGAS (RC16) 1'39.33 354k
15 Raul Fernandez RNF Aprilia (RS-GP22) 1'39.36 348k
16 Franco Morbidelli Monster Yamaha (YZR-M1) 1'39.452 347k
17 Fabio Quartararo Monster Yamaha (YZR-M1) 1'39.51 347k
18 Luca Marini Mooney VR46 Ducati (GP22) 1'39.573 352k
19 Augusto Fernandez Tech3 GASGAS (RC16)* 1'39.794 350k
20 Joan Mir Repsol Honda (RC213V) 1'40.214 351k
21 Takaaki Nakagami LCR Honda (RC213V) 1'40.388s 344k
22 Iker Lecuona LCR Honda (RC213V) 1'40.58s 347k
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MotoGP Katalonya 2. antrenman: Aprilia bir kez daha zirvede!

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