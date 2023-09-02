MotoGP Katalonya sıralama turları: Bagnaia tur rekoruyla pole pozisyonunda!
Barselona'da üçüncü antrenman seansının hemen arkasından başlayan sıralama turları heyecanlı geçti, Aprilia'nın güçlü olduğu pistte pole pozisyonu ise tur rekoru kıran Francesco Bagnaia'ya gitti.
Üç antrenman seansını da domine eden Aprilia'nın sıralama turlarında da rahatça pole pozisyonuna ulaşması bekleniyordu, ancak işler biraz daha farklı ilerledi.
İkinci seanstaki en hızlı turunda 1.38.639 gibi bir dereceye imza atan Bagnaia, hem pistin tur rekorunu kırdı, hem de Ducati'nin biraz geride göründüğü hafta sonunda pole pozisyonunu kaptı.
Son turuna kadar zorlayan ve üçüncü sektöre sadece 0.050 saniye geride giren Aleix Espargaro, motosikletinin güçlü olduğu son sektörden istediğini alamadı ve 0.104 saniye farkla ikinci olabildi.
Üçüncü sıra Q1'den lider çıkan ve pole pozisyonu mücadelesi verecek kadar hızlı olduğunu gösteren Miguel Oliveira'ya gitti, kendisi 2020 Portekiz GP'sinden bu yana ilk kez ilk çizgide yer alacak.
Dördüncü sıra Oliveira'nın sadece 0.024 saniye gerisindeki Maverick Vinales'e giderken, onu son turunda hata yapan Jorge Martin ve takım arkadaşı Johann Zarco takip etmekte.
Alex Marquez yedinci olurken, onu iyi bir sıralama seansı geçiren takım arkadaşı Fabio Di Giannantonio ve en iyi KTM ile Brad Binder izledi.
Marco Bezzecchi onunculukla yetinirken, üç sıra grid cezası olan Enea Bastianini 11. sırada yer almakta.
Sıralama turlarına Q1'den başlayan ve Jack Miller'dan hava koridoru alarak Q2'ye kalan Marc Marquez istediği pozisyonu yakalayamadı ve yarışa 12. sıradan başlayacak.
Miller 13. olarak hayal kırıklığı yaşarken, Pol Espargaro bir kez daha takım arkadaşı Augusto Fernandez'i geçerek 14. sırada yer aldı. Augusto ise 19. sıradan öteye gidemedi.
Yamaha ise büyük hayal kırıklığı yaşadı; geçen yılın galibi Fabio Quartararo 17. sırada kalırken, takım arkadaşı Franco Morbidelli 16. sıradaydı.
Dereceler:
|Sıra
|Sürücü
|Takım
|Zaman/Fark
|Sürat
|1
|Francesco Bagnaia
|Ducati Lenovo (GP23)
|1.38.639
|352k
|2
|Aleix Espargaro
|Aprilia Racing (RS-GP23)
|+0.104s
|351k
|3
|Miguel Oliveira
|RNF Aprilia (RS-GP22)
|+0.109s
|351k
|4
|Maverick Viñales
|Aprilia Racing (RS-GP23)
|+0.133s
|350k
|5
|Jorge Martin
|Pramac Ducati (GP23)
|+0.158s
|355k
|6
|Johann Zarco
|Pramac Ducati (GP23)
|+0.219s
|350k
|7
|Alex Marquez
|Gresini Ducati (GP22)
|+0.414s
|350k
|8
|Fabio Di Giannantonio
|Gresini Ducati (GP22)
|+0.415s
|350k
|9
|Brad Binder
|Red Bull KTM (RC16)
|+0.418s
|354k
|10
|Marco Bezzecchi
|Mooney VR46 Ducati (GP22)
|+0.729s
|354k
|11
|Enea Bastianini
|Ducati Lenovo (GP23)
|+0.936s
|354k
|12
|Marc Marquez
|Repsol Honda (RC213V)
|+1.062s
|350k
|13
|Jack Miller
|Red Bull KTM (RC16)
|1'39.232
|351k
|14
|Pol Espargaro
|Tech3 GASGAS (RC16)
|1'39.33
|354k
|15
|Raul Fernandez
|RNF Aprilia (RS-GP22)
|1'39.36
|348k
|16
|Franco Morbidelli
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|1'39.452
|347k
|17
|Fabio Quartararo
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|1'39.51
|347k
|18
|Luca Marini
|Mooney VR46 Ducati (GP22)
|1'39.573
|352k
|19
|Augusto Fernandez
|Tech3 GASGAS (RC16)*
|1'39.794
|350k
|20
|Joan Mir
|Repsol Honda (RC213V)
|1'40.214
|351k
|21
|Takaaki Nakagami
|LCR Honda (RC213V)
|1'40.388s
|344k
|22
|Iker Lecuona
|LCR Honda (RC213V)
|1'40.58s
|347k
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