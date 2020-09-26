MotoGP Katalonya: Pole pozisyonu Morbidelli'nin, Petronas Yamaha 1-2 oldu!

Q2:

İkinci sıralama seansında ise ilk turların ardından en hızlı isim Franco Morbidelli olurken, Q1'den gelen Jack Miller ikinci sırayı, Johann Zarco ise üçüncülüğü aldı. Steiermark GP'sinin galibi Miguel Oliveira ise bitime 10 dakika kala yerde kaldı. Bu sırada lider Fabio Quartararo, turunda yaptığı hata sebebiyle gerilere düştü.

Son turlarda ise pek çok sürücü en hızlı sektör zamanlarıyla geldi. Bu turlarda çizgiye gelen ilk isim olan Quartararo, 1.39.008 ile liderliği ele geçirdi. Arkasında ise Franco Morbidelli, 1.39.140 ile ikincilikte kalırken Fabrika Yamaha pilotu Valentino Rossi ise üçüncülüğe yükseldi.

Ancak damalı bayraktan sonra gelen turlarda Morbidelli, 1.38.798 ile 1.38'li turlara inen ilk isim oldu. Arkasında turu tamamlayan Valentino Rossi ise turunu geliştiremedi ve yerini korudu. Diğer pilotlar ise tur zamanlarını geliştiremediler ve böylece ilk üç yerini korumuş oldu.

İlk 12'yi tamamlayan diğer isimler ise Jack Miller, Maverick Vinales, Johann Zarco, Pol Espargaro, Joan Mir, Danilo Petrucci, Brad Binder, Takaaki Nakagami ve Miguel Oliveira oldular.

Bu sonuçla beraber Franco Morbidelli, premier sınıf kariyerinin ilk pole pozisyonunu almayı başardı.

Q1:

Üçüncü antrenman turlarında ilk 10'un dışında kalarak ilk sıralama seansına kalan isimler Pramac Racing pilotları Francesco Bagnaia ve Jack Miller, şampiyona lideri olan fabrika Ducati pilotu Andrea Dovizioso, Aprilia pilotları Aleix Espargaro ve Bradley Smith, Repsol Honda pilotları Alex Marquez ve Stefan Bradl, LCR Honda pilotları Cal Crutchlow ve Takaaki Nakagami, KTM Tech 3 sürücüsü Iker Lecuona, Suzuki pilotu Alex Rins ve Avintia Ducati pilotu Tito Rabat oldular.

İlk bölümde atılan turlarda sürücüler sürekli olarak birbirlerinin zamanını geliştirdiler. Cal Crutchlow, seansın bitimine 10 dakika kala 1.40.124 ile herkesten daha hızlı olarak liderliği elinde barındırsa da Aleix Espargaro, Crutchlow'u 0.05 saniye ile geçmiş olsa da Miller, Espargaro'nun turunun hemen ardından 1.39.705 yaparak sıralamalarda 1.39'lu turları gören ilk isim oldu.

Seansın bitimine dört dakika kala sürücüler, yeni lastikler ile piste çıktılar. İlk turlarında hiçbir sürücü, attıkları en iyi turu geliştiremediler.

İkinci turlarında zamanını geliştirebilen isimler ise Nakagami, Rins ve Miller oldu. Takaaki Nakagami, 1.39.830 yaparak üçüncülüğe yükselirken, Alex Rins ise attığı turla beraber ikinci sıraya yükseldi ve Miller, ilk sıra için attığı turu 1.39.399'a çekmeyi başardı.

Son turlarda ise Nakagami, Rins'den de hızlı bir şekilde turlayarak Suzuki pilotunu geride bıraktı ve ikinciliği ele geçirerek ikinci sıralama seansına yükselmeyi başardı. Alex Rins ise üçüncülüğünü korurken, Misano hafta sonunun yıldızlarından biri olan Bagnaia, dördüncü olarak ilk sıralama seansında elendi ve yarışa 14. sıradan başlayacak.

Aprilia'dan Aleix Espargaro beşinci olurken, sakatlığı sonrasında geri dönen LCR Honda pilotu Cal Crutchlow ise altıncı oldu. Arkalarında ise şampiyona lideri olan Andrea Dovizioso yer aldı.

Kalan bölümde ise sıralama Alex Marquez, Iker Lecuona, Stefan Bradl, Bradley Smith ve Tito Rabat şeklindeydi.