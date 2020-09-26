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MotoGP / Katalonya GP / Sıralama turları raporu

MotoGP Katalonya: Pole pozisyonu Morbidelli'nin, Petronas Yamaha 1-2 oldu!

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MotoGP Katalonya: Pole pozisyonu Morbidelli'nin, Petronas Yamaha 1-2 oldu!
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MotoGP Katalonya Grand Prix'si sıralama turlarında pole pozisyonu, Petronas Yamaha SRT'nin İtalyan pilotu Franco Morbidelli'nin oldu.

Q2:

İkinci sıralama seansında ise ilk turların ardından en hızlı isim Franco Morbidelli olurken, Q1'den gelen Jack Miller ikinci sırayı, Johann Zarco ise üçüncülüğü aldı. Steiermark GP'sinin galibi Miguel Oliveira ise bitime 10 dakika kala yerde kaldı. Bu sırada lider Fabio Quartararo, turunda yaptığı hata sebebiyle gerilere düştü.

Son turlarda ise pek çok sürücü en hızlı sektör zamanlarıyla geldi. Bu turlarda çizgiye gelen ilk isim olan Quartararo, 1.39.008 ile liderliği ele geçirdi. Arkasında ise Franco Morbidelli, 1.39.140 ile ikincilikte kalırken Fabrika Yamaha pilotu Valentino Rossi ise üçüncülüğe yükseldi. 

Ancak damalı bayraktan sonra gelen turlarda Morbidelli, 1.38.798 ile 1.38'li turlara inen ilk isim oldu. Arkasında turu tamamlayan Valentino Rossi ise turunu geliştiremedi ve yerini korudu. Diğer pilotlar ise tur zamanlarını geliştiremediler ve böylece ilk üç yerini korumuş oldu.

İlk 12'yi tamamlayan diğer isimler ise Jack Miller, Maverick Vinales, Johann Zarco, Pol Espargaro, Joan Mir, Danilo Petrucci, Brad Binder, Takaaki Nakagami ve Miguel Oliveira oldular. 

Bu sonuçla beraber Franco Morbidelli, premier sınıf kariyerinin ilk pole pozisyonunu almayı başardı.

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Italy Franco Morbidelli 8 1'38.798     172.242
2 France Fabio Quartararo 8 1'39.008 0.210 0.210 171.877
3 Italy Valentino Rossi 7 1'39.129 0.331 0.121 171.667
4 Australia Jack Miller 8 1'39.225 0.427 0.096 171.501
5 Spain Maverick Viñales 7 1'39.371 0.573 0.146 171.249
6 France Johann Zarco 8 1'39.378 0.580 0.007 171.237
7 Spain Pol Espargaro 8 1'39.495 0.697 0.117 171.035
8 Spain Joan Mir 8 1'39.628 0.830 0.133 170.807
9 Italy Danilo Petrucci 8 1'39.641 0.843 0.013 170.785
10 South Africa Brad Binder 8 1'39.659 0.861 0.018 170.754
11 Japan Takaaki Nakagami 8 1'39.713 0.915 0.054 170.661
12 Portugal Miguel Oliveira 7 1'40.188 1.390 0.475 169.852
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Q1:

Üçüncü antrenman turlarında ilk 10'un dışında kalarak ilk sıralama seansına kalan isimler Pramac Racing pilotları Francesco Bagnaia ve Jack Miller, şampiyona lideri olan fabrika Ducati pilotu Andrea Dovizioso, Aprilia pilotları Aleix Espargaro ve Bradley Smith, Repsol Honda pilotları Alex Marquez ve Stefan Bradl, LCR Honda pilotları Cal Crutchlow ve Takaaki Nakagami, KTM Tech 3 sürücüsü Iker Lecuona, Suzuki pilotu Alex Rins ve Avintia Ducati pilotu Tito Rabat oldular. 

İlk bölümde atılan turlarda sürücüler sürekli olarak birbirlerinin zamanını geliştirdiler. Cal Crutchlow, seansın bitimine 10 dakika kala 1.40.124 ile herkesten daha hızlı olarak liderliği elinde barındırsa da Aleix Espargaro, Crutchlow'u 0.05 saniye ile geçmiş olsa da Miller, Espargaro'nun turunun hemen ardından 1.39.705 yaparak sıralamalarda 1.39'lu turları gören ilk isim oldu. 

Seansın bitimine dört dakika kala sürücüler, yeni lastikler ile piste çıktılar. İlk turlarında hiçbir sürücü, attıkları en iyi turu geliştiremediler. 

İkinci turlarında zamanını geliştirebilen isimler ise Nakagami, Rins ve Miller oldu. Takaaki Nakagami, 1.39.830 yaparak üçüncülüğe yükselirken, Alex Rins ise attığı turla beraber ikinci sıraya yükseldi ve Miller, ilk sıra için attığı turu 1.39.399'a çekmeyi başardı.

Son turlarda ise Nakagami, Rins'den de hızlı bir şekilde turlayarak Suzuki pilotunu geride bıraktı ve ikinciliği ele geçirerek ikinci sıralama seansına yükselmeyi başardı. Alex Rins ise üçüncülüğünü korurken, Misano hafta sonunun yıldızlarından biri olan Bagnaia, dördüncü olarak ilk sıralama seansında elendi ve yarışa 14. sıradan başlayacak. 

Aprilia'dan Aleix Espargaro beşinci olurken, sakatlığı sonrasında geri dönen LCR Honda pilotu Cal Crutchlow ise altıncı oldu. Arkalarında ise şampiyona lideri olan Andrea Dovizioso yer aldı. 

Kalan bölümde ise sıralama Alex Marquez, Iker Lecuona, Stefan Bradl, Bradley Smith ve Tito Rabat şeklindeydi.

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Australia Jack Miller 8 1'39.399     171.200
2 Japan Takaaki Nakagami 8 1'39.547 0.148 0.148 170.946
3 Spain Alex Rins 8 1'39.751 0.352 0.204 170.596
4 Italy Francesco Bagnaia 8 1'39.777 0.378 0.026 170.552
5 Spain Aleix Espargaro 8 1'39.973 0.574 0.196 170.217
6 United Kingdom Cal Crutchlow 8 1'39.988 0.589 0.015 170.192
7 Italy Andrea Dovizioso 8 1'40.109 0.710 0.121 169.986
8 Spain Alex Marquez 8 1'40.164 0.765 0.055 169.893
9 Spain Iker Lecuona 8 1'40.490 1.091 0.326 169.342
10 Germany Stefan Bradl 8 1'40.721 1.322 0.231 168.953
11 United Kingdom Bradley Smith 8 1'40.838 1.439 0.117 168.757
12 Spain Tito Rabat 8 1'41.013 1.614 0.175 168.465
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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Etkinlik Katalonya GP
Alt-etkinlik Q2
Editör Efe Kahya

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