MotoGP, Mugello ve Katalonya GP'yi erteledi!
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MotoGP sezonu, İtalyan ve Katalonya Grands Prix'sinin ertelendiğini açıkladı.
Dünya çapınca 1.5 milyon kişiye yakın insana bulaşan koronavirüs nedeniyle pek çok etkinlik iptal edildi ya da ertelendi. MotoGP de bu etkinliklerden birisiydi.
Seri ilk olarak Katar'daki sezonun açılış yarışını iptal etti. Daha sonra Tayland, Amerika, Arjantin, İspanya (Jerez) ve Fransa'daki yarışlar ertelendi.
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|MotoGP
|Editör
|Lewis Duncan
MotoGP, Mugello ve Katalonya GP'yi erteledi!
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Yarış merkezi
28 May - 31 May
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28 May - 31 MayBiletler
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4 Haz - 7 HazBiletler
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25 Haz - 28 HazBiletler
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