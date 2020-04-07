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MotoGP / Son dakika

MotoGP, Mugello ve Katalonya GP'yi erteledi!

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MotoGP, Mugello ve Katalonya GP'yi erteledi!
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
7 Nis 2020 10:01

MotoGP sezonu, İtalyan ve Katalonya Grands Prix'sinin ertelendiğini açıkladı.

Dünya çapınca 1.5 milyon kişiye yakın insana bulaşan koronavirüs nedeniyle pek çok etkinlik iptal edildi ya da ertelendi. MotoGP de bu etkinliklerden birisiydi.

Seri ilk olarak Katar'daki sezonun açılış yarışını iptal etti. Daha sonra Tayland, Amerika, Arjantin, İspanya (Jerez) ve Fransa'daki yarışlar ertelendi.

Devamı geliyor...

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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Editör Lewis Duncan

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İtalya GP

28 May - 31 May
Son sonuçlar Puan Durumu

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