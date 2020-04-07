MotoGP, Mugello ve Katalonya GP'yi erteledi!

Dünya çapınca 1.5 milyon kişiye yakın insana bulaşan koronavirüs nedeniyle pek çok etkinlik iptal edildi ya da ertelendi. MotoGP de bu etkinliklerden birisiydi.

Seri ilk olarak Katar'daki sezonun açılış yarışını iptal etti. Daha sonra Tayland, Amerika, Arjantin, İspanya (Jerez) ve Fransa'daki yarışlar ertelendi.

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