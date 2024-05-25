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MotoGP Katalonya GP
Yarış raporu

MotoGP Katalonya GP: Olaylı sprintte 3 lider düştü, Espargaro kazandı!

2024 MotoGP sezonunun Katalonya GP hafta sonunda Sprint yarışını kazanan isim Perşembe günü emekliliğini açıklayan Aleix Espargaro oldu.

Abdullah Çelik
Abdullah Çelik
Güncel:
Marc Marquez, Gresini Racing, Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team, Pedro Acosta, Red Bull GASGAS Tech3

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Yarışa ikinci sıradan başlayan Bagnaia, ilk turda liderliği ele geçirse de ilerleyen bölümde girdiği ikili mücadelelerin ardından 4. sıraya kadar geriledi.

Lider giderken düşen Raul Fernandez ve Brad Binder'ın ardından Bagnaia, yeniden liderliğe yükseldi ve yarışın kalan kısmında yerini koruyarak sprintte zafere ulaşacak gibi görünüyordu. Ancak şampiyon sürücü, rahat bir şekilde zafere giderken son turun 5. virajında düşerek yarışa veda etti.

Bagnaia'nın düşmesinin ardından yarışa pole pozisyonundan başlayan ancak bir ara 6. sıraya kadar gerileyen Aleix Espargaro yarışı kazanmış oldu.

Marc Marquez, 14. sıradan başladığı sprintte 2. olarak güçlü bir sonuç elde ederken podyumu tamamlayan isim çaylak Pedro Acosta oldu.

Sprint yarışlarının favorisi, şampiyona lideri Jorge Martin sakin bir yarışın ardından dördüncü sırada yarışı tamamladı ancak en yakın rakibi Bagnaia'nın düşmesiyle şampiyonada farkı daha da açmış oldu.

Adı Aprilia ile anılan Enea Bastianini sprinti 5. sırada tamamlarken ilk 10'u tamamlayan isimler di Giannantonio, Jack Miller, Maverick Vinales, Bezzecchi ve Fabio Quartararo tamamladılar.

   
1
 - 
5
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Yarış dışı Puan
1 Spain A. Espargaro Aprilia Racing Team 41 Aprilia 12

-

       12
2 Spain M. Marquez Gresini Racing 93 Ducati 12

+0.892

0.892

 0.892     9
3 Spain P. Acosta Tech 3 31 KTM 12

+1.169

1.169

 0.277     7
4 Spain J. Martin Pramac Racing 89 Ducati 12

+2.147

2.147

 0.978     6
5 Italy E. Bastianini Ducati Team 23 Ducati 12

+2.980

2.980

 0.833     5
6 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 12

+4.623

4.623

 1.643     4
7 Australia J. Miller Red Bull KTM Factory Racing 43 KTM 12

+8.084

8.084

 3.461     3
8 Spain M. Viñales Aprilia Racing Team 12 Aprilia 12

+8.245

8.245

 0.161     2
9 Italy M. Bezzecchi Team VR46 72 Ducati 12

+8.643

8.643

 0.398     1
10 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 12

+9.241

9.241

 0.598      
11 Italy F. Morbidelli Pramac Racing 21 Ducati 12

+9.537

9.537

 0.296      
12 Spain A. Rins Yamaha Factory Racing 42 Yamaha 12

+13.045

13.045

 3.508      
13 Japan T. Nakagami Team LCR 30 Honda 12

+13.199

13.199

 0.154      
14 Spain A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 12

+13.378

13.378

 0.179      
15 Spain J. Mir Repsol Honda Team 36 Honda 12

+16.438

16.438

 3.060      
16 Italy L. Marini Repsol Honda Team 10 Honda 12

+18.000

18.000

 1.562      
17 Spain A. Fernandez Tech 3 37 KTM 12

+25.262

25.262

 7.262      
18 Germany S. Bradl HRC Test Team 6 Honda 12

+33.751

33.751

 8.489      
dnf Italy F. Bagnaia Ducati Team 1 Ducati 11

1 lap

     Yarış dışı  
dnf Portugal M. Oliveira Trackhouse Racing Team 88 Aprilia 9

3 laps

     Kaza  
dnf France J. Zarco Team LCR 5 Honda 7

5 laps

     Yarış dışı  
dnf South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 6

6 laps

     Kaza  
dnf Spain R. Fernandez Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 4

8 laps

     Yarış dışı  
Tüm sonuçları görüntüle  

 

Yarış Raporu

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Aleix Espargaro, startın ardından 5. sıraya kadar gerilerken Francesco Bagnaia ilk virajda liderliği, Pedro Acosta ise ikinciliği aldı. Onun arkasında Raul Fernandez ve Brad Binder vardı. Yarışa 14. sıradan başlayan Marc Marquez, ilk turda 8. sıraya yükseldi.

İlk tur Bagnaia liderliğinde tamamlanırken, ikinci turun ilk virajında çaylak Acosta ilk sıraya yükseldi. Aynı turun devamında Bagnaia yeniden liderliğe yükseldi. Bu bölümde şampiyona lideri ve sprint yarışlarının favori ismi Jorge Martin 6. sıradaydı.

Acosta, 3. virajın ilk virajında yine atak yaparak ilk sırayı ele geçirirken çok geçmeden Bagnaia hafif açılınca, Fernandez ve Binder da Bagnaia'yı geçtiler. O tur içerisinde Fernandez çok agresif bir şekilde Acosta'ya atak yapınca, çaylak sürücü momentum kaybıyla Binder'a da geçildi. 3. turda sıralama Fernandez, Binder, Acosta, Bagnaia, Martin, Espargaro, Marquez, Bastianini, Oliveira ve Miller şeklindeydi.

4. turun ilk virajında Acosta, bu sefer Binder'ı geçerek 2. sıraya yükseldi ve Fernandez'i takip etmeye başladı. Ancak Fernandez, liderliğe yükselmesinin ardından farkı hemen yarım saniyenin üzerine çıkardı ve sonrasında 0.8 saniyeye taşıdı. Ancak bu çok uzun sürmedi. Fernandez, 5. turda liderlikten düşerek yarışa veda ederken Acosta liderliğe yükseldi ancak çok geçmeden Binder onu geçerek ilk sıraya yükseldi. Yarışın bitmesine 7 tur varken lider Binder ile 6. sıradaki Marquez 1 saniye içindeydi. 

Son 6 tura girerken Acosta, bir tur önce kaybettiği ikinciliği Bagnaia'dan geri alırken birkaç viraj sonra neredeyse düşüyordu ve bir kez daha Bagnaia'ya geçildi. Ancak olaylar bitmedi! Otur içerisinde liderlikteki Binder 5. virajda düşerek yarışa veda etti ve Bagnaia yeniden liderliğe yükselmiş oldu.

Yarışın bitmesine 5 tur varken, yarışa pole pozisyonundan başlayan Espargaro, ilk virajda Acosta'yı geçerek ikinci sıraya yükseldi. Bu bölümde sıralama Bagnaia, Espargaro, Acosta, Marc Marquez, Martin şeklindeydi ve bu isimler 1.2 sn içindeydi.

Liderken düşen isimlerin ardından ön bölümde tempolar biraz düştü ve farklar açıldı. Son turlara girerken lider Bagnaia ve ikinci sıradaki Espargaro arkasındaki isimlerden biraz uzaklaşırken 3. sıradaki Acosta baskı altındaydı. 

Marquez son turda Acosta'yı geçerek 3. sıraya yükselirken çok geçmeden lider Bagnaia 5. virajda düştü. Bagnaia'nın düşmesinin ardından Espargaro, Katalonya'daki sprintte kazanan isim oldu.

   
1
 - 
5
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Yarış dışı Puan
1 Spain A. Espargaro Aprilia Racing Team 41 Aprilia 12

-

       12
2 Spain M. Marquez Gresini Racing 93 Ducati 12

+0.892

0.892

 0.892     9
3 Spain P. Acosta Tech 3 31 KTM 12

+1.169

1.169

 0.277     7
4 Spain J. Martin Pramac Racing 89 Ducati 12

+2.147

2.147

 0.978     6
5 Italy E. Bastianini Ducati Team 23 Ducati 12

+2.980

2.980

 0.833     5
6 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 12

+4.623

4.623

 1.643     4
7 Australia J. Miller Red Bull KTM Factory Racing 43 KTM 12

+8.084

8.084

 3.461     3
8 Spain M. Viñales Aprilia Racing Team 12 Aprilia 12

+8.245

8.245

 0.161     2
9 Italy M. Bezzecchi Team VR46 72 Ducati 12

+8.643

8.643

 0.398     1
10 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 12

+9.241

9.241

 0.598      
11 Italy F. Morbidelli Pramac Racing 21 Ducati 12

+9.537

9.537

 0.296      
12 Spain A. Rins Yamaha Factory Racing 42 Yamaha 12

+13.045

13.045

 3.508      
13 Japan T. Nakagami Team LCR 30 Honda 12

+13.199

13.199

 0.154      
14 Spain A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 12

+13.378

13.378

 0.179      
15 Spain J. Mir Repsol Honda Team 36 Honda 12

+16.438

16.438

 3.060      
16 Italy L. Marini Repsol Honda Team 10 Honda 12

+18.000

18.000

 1.562      
17 Spain A. Fernandez Tech 3 37 KTM 12

+25.262

25.262

 7.262      
18 Germany S. Bradl HRC Test Team 6 Honda 12

+33.751

33.751

 8.489      
dnf Italy F. Bagnaia Ducati Team 1 Ducati 11

1 lap

     Yarış dışı  
dnf Portugal M. Oliveira Trackhouse Racing Team 88 Aprilia 9

3 laps

     Kaza  
dnf France J. Zarco Team LCR 5 Honda 7

5 laps

     Yarış dışı  
dnf South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 6

6 laps

     Kaza  
dnf Spain R. Fernandez Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 4

8 laps

     Yarış dışı  
Tüm sonuçları görüntüle  

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Önceki haber MotoGP Katalonya GP: Espargaro pole'de, Martin kaza yaptı, Marquez 14. sırada kaldı!

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Abdullah Çelik
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