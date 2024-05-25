MotoGP Katalonya GP: Espargaro pole'de, Martin kaza yaptı, Marquez 14. sırada kaldı!

Espargaro, 2024 sezonunun altıncı yarışı öncesinde Cumartesi günü, dramatik bir Q2'nin sonunda 1:38.190s'lik yeni tur rekoruyla bu sezon ilk pole pozisyonunu elde etti.

Seansın büyük bölümünde, son dünya şampiyonu Francesco Bagnaia en iyi tempoyu belirleyen fabrika Ducati'siyle pole pozisyonunu alacak gibi görünüyordu.

Ancak Espargaro, son turdaki müthiş performansıyla Bagnaia'dan 0.031 saniye farkla birinciliği kaparken, KTM'den Brad Binder üçüncü oldu.

Şampiyona lideri Jorge Martin, Pramac Ducati'siyle 2. virajın sonlarında kaza yaptı ve altıncı sırada kaldı.

Üst üste ikinci yarışta da Q1'i geçemeyen Gresini sürücüsü Marc Marquez, bu hafta sonu yapılacak sprint ve grand prix'ye 14. sıradan başlamak zorunda kalacak.

Marc Marquez, Gresini Racing Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Ducati'den Enea Bastianini 15 dakikalık Q2'nin başında 1:40.335s ile referans turunu attı, ancak tur rekoru bir önceki Q1 seansında Marquez'i saf dışı bırakan Fabio Di Giannantonio tarafından 1:38.208s ile kırılmıştı.

Martin ilk turunda 1:38.401s'lik bir derece yaparak 0.374s fark attı ve Pedro Acosta Tech3 GasGas ile 1:38.369 yaparak öne geçti.

Saniyeler sonra Bagnaia, yaklaşık 9 dk varken seansın kontrolünü ele geçirmek için 1:38.221s'lik bir derece yaptı.

Sürücüler yeni lastiklere geçerken pistte yaşanan kısa bir durgunluğun ardından, Martin'in 2. virajda iki dakikadan biraz fazla bir süre kala kaza yapması Bagnaia'nın pole pozisyonunu bir nebze olsun rahatlattı.

Pramac sürücüsü 2. virajın sağında yön değiştirirken ön tarafı kaybetti, takım arkadaşı Franco Morbidelli de daha sonra viraja girmesine rağmen onun arkasından kaydı.

Bagnaia ikinci turda daha iyi bir derece elde edemezken, Espargaro sondan bir önceki turunda ikinci sıraya yükseldi ve son turunda seansın en iyi ilk sektör derecesini elde etti.

Espargaro sektör zamanlarını yükseltmeye devam etti ve 1:39.190s'lik derecesiyle Bagnaia ve Cuma günü iki kez kaza yapan Binder'i geride bıraktı.

Acosta, Q1'de ilk sırada yer alan Di Giannantonio (VR46 Ducati) ve Martin'in önünde dördüncü sırada yer alıyor.

Raul Fernandez de Trackhouse Racing Aprilia'sıyla Q1'den geçti ve Yamaha'dan Alex Rins ve KTM'den Jack Miller'ın önünde yedinci sırada yer aldı.

İlk 12 Morbidelli, Bastianini ve Maverick Vinales'in ikinci fabrika Aprilia'sı tarafından tamamlandı.

Alex Marquez Q1'in sonunda attığı turla kardeşi ve Gresini takım arkadaşı Marc Marquez'in önünde 13. sırada yer aldı.

Fabio Quartararo Yamaha'sıyla 17. olurken, Johann Zarco Q1'in sonundaki kazaya rağmen LCR tarafından işletilen motosikletiyle Honda'ların zirvesinde yer aldı.

Q2 sonuçları:

Q1 sonuçları: