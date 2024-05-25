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MotoGP Katalonya GP
Sıralama turları raporu

MotoGP Katalonya GP: Espargaro pole'de, Martin kaza yaptı, Marquez 14. sırada kaldı!

Aprilia'dan Aleix Espargaro, emekliliğini açıkladığı hafta sonunda yeni bir tur rekoruyla MotoGP Katalonya Grand Prix'sinde pole pozisyonunu kaptı.

Lewis Duncan
Lewis Duncan
Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Espargaro, 2024 sezonunun altıncı yarışı öncesinde Cumartesi günü, dramatik bir Q2'nin sonunda 1:38.190s'lik yeni tur rekoruyla bu sezon ilk pole pozisyonunu elde etti.

Seansın büyük bölümünde, son dünya şampiyonu Francesco Bagnaia en iyi tempoyu belirleyen fabrika Ducati'siyle pole pozisyonunu alacak gibi görünüyordu.

Ancak Espargaro, son turdaki müthiş performansıyla Bagnaia'dan 0.031 saniye farkla birinciliği kaparken, KTM'den Brad Binder üçüncü oldu.

Şampiyona lideri Jorge Martin, Pramac Ducati'siyle 2. virajın sonlarında kaza yaptı ve altıncı sırada kaldı.

Üst üste ikinci yarışta da Q1'i geçemeyen Gresini sürücüsü Marc Marquez, bu hafta sonu yapılacak sprint ve grand prix'ye 14. sıradan başlamak zorunda kalacak.

Marc Marquez, Gresini Racing

Marc Marquez, Gresini Racing

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Ducati'den Enea Bastianini 15 dakikalık Q2'nin başında 1:40.335s ile referans turunu attı, ancak tur rekoru bir önceki Q1 seansında Marquez'i saf dışı bırakan Fabio Di Giannantonio tarafından 1:38.208s ile kırılmıştı.

Martin ilk turunda 1:38.401s'lik bir derece yaparak 0.374s fark attı ve Pedro Acosta Tech3 GasGas ile 1:38.369 yaparak öne geçti.

Saniyeler sonra Bagnaia, yaklaşık 9 dk varken seansın kontrolünü ele geçirmek için 1:38.221s'lik bir derece yaptı.

Sürücüler yeni lastiklere geçerken pistte yaşanan kısa bir durgunluğun ardından, Martin'in 2. virajda iki dakikadan biraz fazla bir süre kala kaza yapması Bagnaia'nın pole pozisyonunu bir nebze olsun rahatlattı.

Pramac sürücüsü 2. virajın sağında yön değiştirirken ön tarafı kaybetti, takım arkadaşı Franco Morbidelli de daha sonra viraja girmesine rağmen onun arkasından kaydı.

Bagnaia ikinci turda daha iyi bir derece elde edemezken, Espargaro sondan bir önceki turunda ikinci sıraya yükseldi ve son turunda seansın en iyi ilk sektör derecesini elde etti.

Espargaro sektör zamanlarını yükseltmeye devam etti ve 1:39.190s'lik derecesiyle Bagnaia ve Cuma günü iki kez kaza yapan Binder'i geride bıraktı.

Acosta, Q1'de ilk sırada yer alan Di Giannantonio (VR46 Ducati) ve Martin'in önünde dördüncü sırada yer alıyor.

Raul Fernandez de Trackhouse Racing Aprilia'sıyla Q1'den geçti ve Yamaha'dan Alex Rins ve KTM'den Jack Miller'ın önünde yedinci sırada yer aldı.

İlk 12 Morbidelli, Bastianini ve Maverick Vinales'in ikinci fabrika Aprilia'sı tarafından tamamlandı.

Alex Marquez Q1'in sonunda attığı turla kardeşi ve Gresini takım arkadaşı Marc Marquez'in önünde 13. sırada yer aldı.

Fabio Quartararo Yamaha'sıyla 17. olurken, Johann Zarco Q1'in sonundaki kazaya rağmen LCR tarafından işletilen motosikletiyle Honda'ların zirvesinde yer aldı.

Q2 sonuçları:

   
1
 - 
5
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Hız Ölçüm Noktası
1 Spain A. Espargaro Aprilia Racing Team 41 Aprilia 7

1'38.190

   173.308 349
2 Italy F. Bagnaia Ducati Team 1 Ducati 8

+0.031

1'38.221

 0.031 173.254 349
3 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 8

+0.144

1'38.334

 0.113 173.055 352
4 Spain P. Acosta Tech 3 31 KTM 8

+0.179

1'38.369

 0.035 172.993 352
5 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 8

+0.210

1'38.400

 0.031 172.939 349
6 Spain J. Martin Pramac Racing 89 Ducati 5

+0.211

1'38.401

 0.001 172.937 350
7 Spain R. Fernandez Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 7

+0.401

1'38.591

 0.190 172.603 350
8 Spain A. Rins Yamaha Factory Racing 42 Yamaha 7

+0.502

1'38.692

 0.101 172.427 349
9 Australia J. Miller Red Bull KTM Factory Racing 43 KTM 7

+0.573

1'38.763

 0.071 172.303 350
10 Italy F. Morbidelli Pramac Racing 21 Ducati 5

+0.588

1'38.778

 0.015 172.277 349
11 Italy E. Bastianini Ducati Team 23 Ducati 8

+0.670

1'38.860

 0.082 172.134 350
12 Spain M. Viñales Aprilia Racing Team 12 Aprilia 6

+0.782

1'38.972

 0.112 171.939 347
Tüm sonuçları görüntüle  

Q1 sonuçları:

   
1
 - 
5
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Hız Ölçüm Noktası
1 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 8

1'38.208

   173.277 351
2 Spain R. Fernandez Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 8

+0.245

1'38.453

 0.245 172.845 349
3 Spain A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 8

+0.322

1'38.530

 0.077 172.710 348
4 Spain M. Marquez Gresini Racing 93 Ducati 8

+0.328

1'38.536

 0.006 172.700 351
5 Portugal M. Oliveira Trackhouse Racing Team 88 Aprilia 8

+0.343

1'38.551

 0.015 172.674 354
6 Italy M. Bezzecchi Team VR46 72 Ducati 8

+0.454

1'38.662

 0.111 172.479 355
7 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 8

+0.497

1'38.705

 0.043 172.404 349
8 France J. Zarco Team LCR 5 Honda 7

+0.770

1'38.978

 0.273 171.929 351
9 Spain A. Fernandez Tech 3 37 KTM 8

+0.912

1'39.120

 0.142 171.682 355
10 Japan T. Nakagami Team LCR 30 Honda 8

+0.948

1'39.156

 0.036 171.620 347
11 Spain J. Mir Repsol Honda Team 36 Honda 7

+1.316

1'39.524

 0.368 170.985 351
12 Italy L. Marini Repsol Honda Team 10 Honda 8

+1.413

1'39.621

 0.097 170.819 348
13 Germany S. Bradl HRC Test Team 6 Honda 8

+2.068

1'40.276

 0.655 169.703 349
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Lewis Duncan
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