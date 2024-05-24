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MotoGP Katalonya GP
Antrenman raporu

MotoGP Katalonya GP: Cuma gününü lideri Aleix Espargaro, Marc Marquez Q1'e kaldı

MotoGP'den emekli olacağını açıklamasından bir gün sonra Aprilia'dan Aleix Espargaro, Marc Marquez'in Q1'e düştüğü Cuma günkü birinci serbest antrenman seansını ilk sırada tamamladı.

Lewis Duncan
Lewis Duncan
Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Espargaro geçen yıl Barselona'da hem sprint hem de grand prix'yi kazandı. Espargaro, 2024 yarışı öncesinde Cuma gününü, Güney Afrikalı Brad Binder'in 0.072 saniye önünde ilk sırada tamamladı.

Altı kez MotoGP dünya şampiyonu olan Marc Marquez, ikinci antrenmanda 12. dereceden daha iyi bir derece elde edemediği için art arda ikinci kez sıralamalarda 1. seansa katılacak.

Pedro Acosta, Tech3 GasGas ile son dünya şampiyonu Francesco Bagnaia'nın önünde üçüncü olurken, Jack Miller (KTM) ve puan lideri Jorge Martin (Pramac) ilk altıyı tamamladı.

Bir saat süren ikinci antrenman için koşullar sabah seansından daha iyiydi ve KTM'den Jack Miller 1:40.153s ile ilk hızı belirledi.

İlk 10 dakika boyunca zirve birkaç kez el değiştirdi ve Miller 1:39.212s ile en iyi dereceyi elde etti.

Seansın son 20 dakikasına girildiğinde Aprilia'dan Maverick Vinales 1:39.184s ile biraz öne geçti ve daha sonra en iyi dereceyi 1:39.121s'ye yükseltti.

Bitime 15 dakika kala Espargaro 1:39.031s'lik bir derece yaptı, ancak zirvenin tekrar el değiştirmesi sadece bir dakika sürdü.

Pramac Ducati'den Martin 1:38.879s ile bu hafta sonu ilk kez 1:39 sınırının altına indi ve ardından 1:38.793s'ye yükseldi.

Martin'in zamanı seansın sonlarına doğru bozulmadı, ancak bitime üç dakika kala Espargaro 1:38.562s ile yeni bir tur rekoru kırarak klasmanın en üstüne çıktı.

Bu, İspanyol sürücünün Cuma gününü kendi evinde en hızlı şekilde tamamlaması için yeterli olurken, KTM'den Binder, seansın ilk 20 dakikası içinde RC16'larının her ikisiyle kaza yaptıktan sonra geç dakikalarda ikinci sıraya yükseldi.

Acosta üçüncü olarak doğrudan Q2 sıralamasına yükselirken, Bagnaia, Miller ve Martin ilk altıyı tamamladı.

Franco Morbidelli diğer Pramac Ducati ile yedinci olurken, Ducati'den Enea Bastianini, Yamaha'dan Alex Rins ve Vinales doğrudan Q2 sıralarını elde ettiler.

Alex Marquez'in 10. virajda yaptığı kaza onu 11. sırada bırakırken, Gresini takım arkadaşı ve ağabeyi Marc Marquez 12. sırada yer aldı ve düştüğü sırada hemen arkasında bulunuyordu.

Seansın sonundaki sarı bayrak kesintisi olmasa bile, Marc Marquez'in son hızlı turu onu ilk 10'a taşımak için yeterince iyi değildi.

Fabio Quartararo ikinci antrenman seansında düşen bir diğer isimdi. Fransız sürücü Yamaha'sıyla 14. olurken, Honda motosikletli sürücüler son dört sırada kaldılar.

HRC test sürücüsü ve joker Stefan Bradl, hastalığı nedeniyle seansa katılmadı.

Katalonya GP - Antrenman sonuçları:

   
1
 - 
5
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Hız Ölçüm Noktası
1 Spain A. Espargaro Aprilia Racing Team 41 Aprilia 22

1'38.562

   172.654 351
2 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 14

+0.072

1'38.634

 0.072 172.528 352
3 Spain P. Acosta Tech 3 31 KTM 24

+0.103

1'38.665

 0.031 172.474 351
4 Italy F. Bagnaia Ducati Team 1 Ducati 23

+0.133

1'38.695

 0.030 172.422 351
5 Australia J. Miller Red Bull KTM Factory Racing 43 KTM 23

+0.140

1'38.702

 0.007 172.409 350
6 Spain J. Martin Pramac Racing 89 Ducati 23

+0.231

1'38.793

 0.091 172.251 348
7 Italy F. Morbidelli Pramac Racing 21 Ducati 24

+0.269

1'38.831

 0.038 172.184 350
8 Italy E. Bastianini Ducati Team 23 Ducati 25

+0.455

1'39.017

 0.186 171.861 350
9 Spain A. Rins Yamaha Factory Racing 42 Yamaha 20

+0.481

1'39.043

 0.026 171.816 350
10 Spain M. Viñales Aprilia Racing Team 12 Aprilia 25

+0.496

1'39.058

 0.015 171.790 347
11 Spain A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 23

+0.551

1'39.113

 0.055 171.694 346
12 Spain M. Marquez Gresini Racing 93 Ducati 24

+0.591

1'39.153

 0.040 171.625 349
13 Portugal M. Oliveira Trackhouse Racing Team 88 Aprilia 23

+0.788

1'39.350

 0.197 171.285 355
14 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 22

+0.790

1'39.352

 0.002 171.281 354
15 Italy M. Bezzecchi Team VR46 72 Ducati 24

+0.820

1'39.382

 0.030 171.230 348
16 Spain R. Fernandez Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 22

+0.858

1'39.420

 0.038 171.164 348
17 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 14

+0.917

1'39.479

 0.059 171.063 350
18 Spain A. Fernandez Tech 3 37 KTM 22

+0.942

1'39.504

 0.025 171.020 351
19 France J. Zarco Team LCR 5 Honda 24

+0.996

1'39.558

 0.054 170.927 348
20 Japan T. Nakagami Team LCR 30 Honda 24

+1.466

1'40.028

 0.470 170.124 346
21 Spain J. Mir Repsol Honda Team 36 Honda 22

+1.694

1'40.256

 0.228 169.737 347
22 Italy L. Marini Repsol Honda Team 10 Honda 22

+1.756

1'40.318

 0.062 169.632 347
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