MotoGP Katalonya GP: Cuma gününü lideri Aleix Espargaro, Marc Marquez Q1'e kaldı

Espargaro geçen yıl Barselona'da hem sprint hem de grand prix'yi kazandı. Espargaro, 2024 yarışı öncesinde Cuma gününü, Güney Afrikalı Brad Binder'in 0.072 saniye önünde ilk sırada tamamladı.

Altı kez MotoGP dünya şampiyonu olan Marc Marquez, ikinci antrenmanda 12. dereceden daha iyi bir derece elde edemediği için art arda ikinci kez sıralamalarda 1. seansa katılacak.

Pedro Acosta, Tech3 GasGas ile son dünya şampiyonu Francesco Bagnaia'nın önünde üçüncü olurken, Jack Miller (KTM) ve puan lideri Jorge Martin (Pramac) ilk altıyı tamamladı.

Bir saat süren ikinci antrenman için koşullar sabah seansından daha iyiydi ve KTM'den Jack Miller 1:40.153s ile ilk hızı belirledi.

İlk 10 dakika boyunca zirve birkaç kez el değiştirdi ve Miller 1:39.212s ile en iyi dereceyi elde etti.

Seansın son 20 dakikasına girildiğinde Aprilia'dan Maverick Vinales 1:39.184s ile biraz öne geçti ve daha sonra en iyi dereceyi 1:39.121s'ye yükseltti.

Bitime 15 dakika kala Espargaro 1:39.031s'lik bir derece yaptı, ancak zirvenin tekrar el değiştirmesi sadece bir dakika sürdü.

Pramac Ducati'den Martin 1:38.879s ile bu hafta sonu ilk kez 1:39 sınırının altına indi ve ardından 1:38.793s'ye yükseldi.

Martin'in zamanı seansın sonlarına doğru bozulmadı, ancak bitime üç dakika kala Espargaro 1:38.562s ile yeni bir tur rekoru kırarak klasmanın en üstüne çıktı.

Bu, İspanyol sürücünün Cuma gününü kendi evinde en hızlı şekilde tamamlaması için yeterli olurken, KTM'den Binder, seansın ilk 20 dakikası içinde RC16'larının her ikisiyle kaza yaptıktan sonra geç dakikalarda ikinci sıraya yükseldi.

Acosta üçüncü olarak doğrudan Q2 sıralamasına yükselirken, Bagnaia, Miller ve Martin ilk altıyı tamamladı.

Franco Morbidelli diğer Pramac Ducati ile yedinci olurken, Ducati'den Enea Bastianini, Yamaha'dan Alex Rins ve Vinales doğrudan Q2 sıralarını elde ettiler.

Alex Marquez'in 10. virajda yaptığı kaza onu 11. sırada bırakırken, Gresini takım arkadaşı ve ağabeyi Marc Marquez 12. sırada yer aldı ve düştüğü sırada hemen arkasında bulunuyordu.

Seansın sonundaki sarı bayrak kesintisi olmasa bile, Marc Marquez'in son hızlı turu onu ilk 10'a taşımak için yeterince iyi değildi.

Fabio Quartararo ikinci antrenman seansında düşen bir diğer isimdi. Fransız sürücü Yamaha'sıyla 14. olurken, Honda motosikletli sürücüler son dört sırada kaldılar.

HRC test sürücüsü ve joker Stefan Bradl, hastalığı nedeniyle seansa katılmadı.

Katalonya GP - Antrenman sonuçları: