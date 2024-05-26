MotoGP Katalonya GP: Bagnaia kazandı, Marquez 14. sıradan podyuma çıktı

Yarışa 2. sıradan başlayan son iki sezonun şampiyonu Bagnaia, ilk turda liderliği ele geçirirken onun arkasına yılın çaylağı Pedro Acosta geldi.

İlk turlarda Bagnaia ve arka lastiği yumuşak olan Acosta arasında çok yakın mücadele olurken, onların biraz arkasında Martin vardı. Bagnaia ve Acosta arasında mücadele devam ederken, Martin 4. turda Acosta'yı, 5. turda ise Bagnaia'yı geçerek liderliğe yükseldi.

Martin önde bir miktar fark açarken, Bagnaia ve Acosta yakın mücadeleye devam ediyordu. Ancak bu mücadele, yarışın 10. turunda Acosta'nın düşmesiyle bitmiş oldu. Acosta düştüğünde Bagnaia, lider Martin'in yaklaşık 0.8 sn gerisindeydi.

Ancak lastiklerini Martin'den daha iyi saklayan Bagnaia, farkı istikrarlı bir şekilde kapattı ve yarışın bitmesine 6 tur varken rahat bir şekilde geçerek yeniden liderliğe yükseldi.

Dünkü sprintte son turda lider olan ancak 5. virajda düşen Bagnaia, bugünkü yarışı sorunsuz bir şekilde tamamlayarak bu sezon 3. galibiyetini aldı ve Martin'le puan farkının 39'a düşmesini sağladı.

Katalonya'da podyumu tamamlayan isim yerel kahramanlardan Marc Marquez oldu. Sıralamalarda aldığı kötü sonucun ardından yarışa 14. sıradan başlayan Marquez, yarışın ilk bölümünde istediği yükselişi gerçekleştiremedi ve galibiyet mücadelesinin çok uzağında kaldı. Marquez, istikrarlı yükselişi sayesinde 3. olarak bir kez daha podyuma çıkmayı başardı.

Perşembe günü, sene sonunda emekli olacağını açıklayan Aleix Espargaro, pole pozisyonundan başladığı yarışta kötü bir startın ardından 6. sıraya kadar geriledi. Kontrollü bir yarış çıkaran Espargaro podyuma çıkabileceği pozisyona gelse de, Marquez'e geçilmesinin ardından dördüncü sırada yarışı tamamladı.

Di Giannantonio son anda Raul Fernandez'i geçerek 5. olurken ilk 10'u tamamlayan isimler Raul Fernandez, Alex Marquez, Brad Binder, Enea Bastianini ve Fabio Quartararo oldular.

Enea Bastianini iki uzun tur cezasını çekmediği için yarış sonunda pitten geçme cezası aldı. Üçüncülükten düşen Acosta, çok gerilese de yarışın sonunda 14. sırada damalı bayrağı gördü.

Devamı gelecek...