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Önceki / MotoGP'de büyük kaza: Bagnaia'nın bacağından motosiklet geçti
MotoGP / Katalonya GP Yarış raporu

MotoGP Katalonya: Aleix Espargaro kazandı, Aprilia ilk kez 1-2 yaptı, Bagnaia büyük bir kaza geçirdi!

Epey olaylı başlayan ve Francesco Bagnaia'nın sakatlandığı yarışın galibi Aleix Espargaro oldu, Aprilia ise duble yaptı.

Altay Gök
Ekleyen:
Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team

Yarış çok ama çok olaylı başladı, henüz ilk virajda dört motosiklet kazaya karıştı, iki viraj sonra ise lider Bagnaia kendini yerde buldu!

Orta grupta Enea Bastianini'nin başlattığı zincirleme reaksiyon, tam beş Ducati'nin kendini yerde bulmasına sebep oldu!

Yere düşen Ducati sürücüleri Fabio Di Giannantonio, Alex Marquez, Marco Bezzecchi ve Bastianini şeklindeydi, neyse ki Bastianini hariç hiçbir sürücü sakatlanmamıştı.

En kötü haber ise, Bagnaia'nın bacağının üstünden brad Binder'ın motosikletiyle geçmiş olmasıydı, kendisi bu olayın ardından bir anda hareketsiz kaldı

Hakemler hemen kırmızı bayrakla yarışı durdurdu ve Bagnaia'ya piste giren bir ambulans ile müdahale edildi. Pecco'nun bilinci açık ve şu an sağlık merkezinde.

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Yarış ilk starttan yaklaşık 22 dakika sonra yeniden başladı, yeniden startta Jorge Martin liderliğe yükseldi, onu Aleix ve Vinales takip etmektelerdi.

Aprilia ile ilk galibiyetini arayan Vinales yarışa en agresif başlayan isimdi, kendisi birkaç viraj sonra Martin'i geçerek liderliğe yükseldi.

Yaklaşık iki tur sonra son sektörde Martin'e atak yapan Aleix yerini geri aldı, böylece Aprilia ilk iki sırayı aldı. RNF Aprilia ile Miguel Oliveira da Martin'i takip etmekteydi.

Aleix'ten bir tur sonra Oliveira atağa kalktı ve Martin'i geçmeyi başararak üçüncülüğe yükseldi.

Yarış buradan sonraki 10 tur nispeten olaysız geçti, Aleix-Vinales farkı 1 saniye civarında seyrederken, Martin de birkaç tur içinde yerini geri alarak yeniden üçüncülüğe yükseldi.

Son 10 tura girilirken Aleix iyice gaza bastı ve sürekli farkı kapattı.

Bitime dört tur kala Vinales'in yanına kadar gelen Aleix, takım arkadaşını sert ve temaslı bir atakla geçerek liderliğe yükselmeyi başardı.

Aleix kalan turlarda da yerini kaptırmadı, böylece damalı bayrağı ilk sırada görerek bu sezonki ikinci, kariyerinin üçüncü zaferine ulaşmayı başardı.

Dahası, Vinales'in ikinciliğiyle birlikte Aprilia modern dönemde ilk kez duble yaptı!

Podyumu tamamlayan isim, Bagnaia'nın sakatlığıyla birlikte şampiyonluk adayı haline gelen Jorge Martin oldu.

 
         
Sürücü bilgisi
 
 
 
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Yarış dışı Puan
1 Spain A. Espargaro Aleix Espargaro Aprilia Racing Team 41 Aprilia 23 -       25
2 Spain M. Viñales Maverick Viñales Aprilia Racing Team 12 Aprilia 23 +0.377 0.377     20
3 Spain J. Martin Jorge Martin Pramac Racing 89 Ducati 23 +2.831 2.454     16
4 France J. Zarco Johann Zarco Pramac Racing 5 Ducati 23 +4.867 2.036     13
5 Portugal M. Oliveira Miguel Oliveira RNF Racing 88 Aprilia 23 +7.529 2.662     11
6 Spain A. Marquez Alex Marquez Gresini Racing 73 Ducati 23 +10.590 3.061     10
7 France F. Quartararo Fabio Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 23 +10.821 0.231     9
8 Australia J. Miller Jack Miller Red Bull KTM Factory Racing 43 KTM 23 +10.880 0.059     8
9 Spain A. Fernandez Augusto Fernandez Tech 3 37 KTM 23 +12.889 2.009     7
10 Italy F. Di Giannantonio Fabio Di Giannantonio Gresini Racing 49 Ducati 23 +13.280 0.391     6
11 Italy L. Marini Luca Marini Team VR46 10 Ducati 23 +16.491 3.211     5
12 Italy M. Bezzecchi Marco Bezzecchi Team VR46 72 Ducati 23 +16.561 0.070     4
13 Spain M. Marquez Marc Marquez Repsol Honda Team 93 Honda 23 +21.616 5.055     3
14 Italy F. Morbidelli Franco Morbidelli Yamaha Factory Racing 21 Yamaha 23 +23.108 1.492     2
15 Japan T. Nakagami Takaaki Nakagami Team LCR 30 Honda 23 +26.740 3.632     1
16 Spain I. Lecuona Iker Lecuona Team LCR 27 Honda 23 +28.860 2.120      
17 Spain J. Mir Joan Mir Repsol Honda Team 36 Honda 23 +33.929 5.069      
dnf Spain R. Fernandez Raul Fernandez RNF Racing 25 Aprilia 10       Yarış dışı  
dnf South Africa B. Binder Brad Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 3       Yarış dışı  
dnf Spain P. Espargaro Pol Espargaro Tech 3 44 KTM 1       Yarış dışı  
dns Italy F. Bagnaia Francesco Bagnaia Ducati Team 1 Ducati 0       Accident before restart  
dns Italy E. Bastianini Enea Bastianini Ducati Team 23 Ducati 0       Accident before restart  
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MotoGP'de büyük kaza: Bagnaia'nın bacağından motosiklet geçti

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