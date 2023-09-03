MotoGP Katalonya: Aleix Espargaro kazandı, Aprilia ilk kez 1-2 yaptı, Bagnaia büyük bir kaza geçirdi!

Yarış çok ama çok olaylı başladı, henüz ilk virajda dört motosiklet kazaya karıştı, iki viraj sonra ise lider Bagnaia kendini yerde buldu!

Orta grupta Enea Bastianini'nin başlattığı zincirleme reaksiyon, tam beş Ducati'nin kendini yerde bulmasına sebep oldu!

Yere düşen Ducati sürücüleri Fabio Di Giannantonio, Alex Marquez, Marco Bezzecchi ve Bastianini şeklindeydi, neyse ki Bastianini hariç hiçbir sürücü sakatlanmamıştı.

En kötü haber ise, Bagnaia'nın bacağının üstünden brad Binder'ın motosikletiyle geçmiş olmasıydı, kendisi bu olayın ardından bir anda hareketsiz kaldı

Hakemler hemen kırmızı bayrakla yarışı durdurdu ve Bagnaia'ya piste giren bir ambulans ile müdahale edildi. Pecco'nun bilinci açık ve şu an sağlık merkezinde.

Yarış ilk starttan yaklaşık 22 dakika sonra yeniden başladı, yeniden startta Jorge Martin liderliğe yükseldi, onu Aleix ve Vinales takip etmektelerdi.

Aprilia ile ilk galibiyetini arayan Vinales yarışa en agresif başlayan isimdi, kendisi birkaç viraj sonra Martin'i geçerek liderliğe yükseldi.

Yaklaşık iki tur sonra son sektörde Martin'e atak yapan Aleix yerini geri aldı, böylece Aprilia ilk iki sırayı aldı. RNF Aprilia ile Miguel Oliveira da Martin'i takip etmekteydi.

Aleix'ten bir tur sonra Oliveira atağa kalktı ve Martin'i geçmeyi başararak üçüncülüğe yükseldi.

Yarış buradan sonraki 10 tur nispeten olaysız geçti, Aleix-Vinales farkı 1 saniye civarında seyrederken, Martin de birkaç tur içinde yerini geri alarak yeniden üçüncülüğe yükseldi.

Son 10 tura girilirken Aleix iyice gaza bastı ve sürekli farkı kapattı.

Bitime dört tur kala Vinales'in yanına kadar gelen Aleix, takım arkadaşını sert ve temaslı bir atakla geçerek liderliğe yükselmeyi başardı.

Aleix kalan turlarda da yerini kaptırmadı, böylece damalı bayrağı ilk sırada görerek bu sezonki ikinci, kariyerinin üçüncü zaferine ulaşmayı başardı.

Dahası, Vinales'in ikinciliğiyle birlikte Aprilia modern dönemde ilk kez duble yaptı!

Podyumu tamamlayan isim, Bagnaia'nın sakatlığıyla birlikte şampiyonluk adayı haline gelen Jorge Martin oldu.