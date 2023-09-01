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MotoGP Katalonya 1. antrenman: Espargaro zirvede, Marquez kaza yaptı

Barselona'da MotoGP heyecanı ilk antrenman seansıyla başladı, kendi evindeki isimlerden Aleix Espargaro zirvede yer alırken Marc Marquez kendini yerde buldu.

Altay Gök
Ekleyen:
Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team

Sezonun ikinci yarısına gayet iyi bir başlangıç yapan ve Britanya'da zafere ulaşmasının ardından Avusturya'da da -özellikle sıralama turlarında- güçlü görünen Aprilia'nın Barselona'da da hafta sonuna hızlı bir giriş yaptığını söyleyebiliriz.

İlk antrenman seansı boyunca zirveyi neredeyse hiç bırakmayan Aprilia, henüz ilk turlarda Maverick Vinales'in 1.41.336'lık turuyla liderliği aldı.

Beş dakika sonra derecesini 1.40.878'e çeken Vinales, birkaç dakika sonra takım arkadaşı Aleix'in 1.40.497'lik turu sonucu ikinciliğe geriledi.

Bitime 20 dakika kala 1.40.073 gibi çok iyi bir derece elde eden Vinales, yeniden liderliği almasının ardından seansı lider bitirebilecek gibiydi -ta ki son üç dakikada yeni lastiklerle turlayan Aleix 1.39.809 yapana kadar!

Kalan kısıtlı zamanda Aleix'i geçebilen çıkmadı, böylece Aprilia ilk sırada Aleix, ikinci sırada Vinales ile seansı 1-2 yaparak tamamladı.

Aprilia ikilisinin en yakın rakibi 0.2 saniye gerideki Pramac Ducati sürücüsü Jorge Martin olurken, onu KTM sürücüsü Brad Binder ve son şampiyon Francesco Bagnaia takip etti.

Sakatlıktan beklentileri aşarak dönen Pol Espargaro kendini son dakikalarda altıncılığa atarken, yedincilik Miguel Oliveira'ya gitti.

Seansın başlarında ufak bir sorun yaşayan Franco Morbidelli sekizinciliği kaparken, geçen yıl burada galibiyete ulaşan Fabio Quartararo dokuzuncuydu.

İlk onu LCR Honda ile anlaştığını resmen duyuran Johann Zarco tamamlarken, Enea Bastianini bir seansı daha hayal kırıklığıyla kapatarak 13. olabildi.

Honda ise bir kez daha en dipte yer aldı, en iyi Honda 17. sıradaki doğum günü çocuğu Joan Mir olurken, son üç sıra Honda sürücülerinden oluştu.

Marc Marquez epey yavaş kaldığı seansta son beş dakika kendini yerde bularak bir seansı daha kaza ile kapattı.

 

 
 
         
Sürücü bilgisi
 
 
 
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Hız Ölçüm Noktası
1 Spain A. Espargaro Aleix Espargaro Aprilia Racing Team 41 Aprilia 15 1'39.809   170.497  
2 Spain M. Viñales Maverick Viñales Aprilia Racing Team 12 Aprilia 19 +0.264 0.264 170.047  
3 Spain J. Martin Jorge Martin Pramac Racing 89 Ducati 19 +0.464 0.200 169.708  
4 South Africa B. Binder Brad Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 22 +1.050 0.586 168.722  
5 Italy F. Bagnaia Francesco Bagnaia Ducati Team 1 Ducati 18 +1.091 0.041 168.654  
6 Spain P. Espargaro Pol Espargaro Tech 3 44 KTM 17 +1.108 0.017 168.625  
7 Portugal M. Oliveira Miguel Oliveira RNF Racing 88 Aprilia 19 +1.135 0.027 168.580  
8 Italy F. Morbidelli Franco Morbidelli Yamaha Factory Racing 21 Yamaha 21 +1.195 0.060 168.480  
9 France F. Quartararo Fabio Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 21 +1.202 0.007 168.468  
10 France J. Zarco Johann Zarco Pramac Racing 5 Ducati 19 +1.208 0.006 168.458  
11 Australia J. Miller Jack Miller Red Bull KTM Factory Racing 43 KTM 20 +1.335 0.127 168.247  
12 Spain A. Marquez Alex Marquez Gresini Racing 73 Ducati 20 +1.356 0.021 168.212  
13 Italy E. Bastianini Enea Bastianini Ducati Team 23 Ducati 17 +1.374 0.018 168.182  
14 Spain A. Fernandez Augusto Fernandez Tech 3 37 KTM 21 +1.409 0.035 168.124  
15 Italy F. Di Giannantonio Fabio Di Giannantonio Gresini Racing 49 Ducati 18 +1.456 0.047 168.046  
16 Italy M. Bezzecchi Marco Bezzecchi Team VR46 72 Ducati 20 +1.495 0.039 167.981  
17 Spain J. Mir Joan Mir Repsol Honda Team 36 Honda 19 +1.530 0.035 167.923  
18 Italy L. Marini Luca Marini Team VR46 10 Ducati 19 +1.592 0.062 167.820  
19 Spain R. Fernandez Raul Fernandez RNF Racing 25 Aprilia 15 +1.595 0.003 167.815  
20 Japan T. Nakagami Takaaki Nakagami Team LCR 30 Honda 20 +1.597 0.002 167.812  
21 Spain M. Marquez Marc Marquez Repsol Honda Team 93 Honda 16 +1.639 0.042 167.743  
22 Spain I. Lecuona Iker Lecuona Team LCR 27 Honda 21 +2.116 0.477 166.958  
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