MotoGP Katalonya 1. antrenman: Espargaro zirvede, Marquez kaza yaptı

Sezonun ikinci yarısına gayet iyi bir başlangıç yapan ve Britanya'da zafere ulaşmasının ardından Avusturya'da da -özellikle sıralama turlarında- güçlü görünen Aprilia'nın Barselona'da da hafta sonuna hızlı bir giriş yaptığını söyleyebiliriz.

İlk antrenman seansı boyunca zirveyi neredeyse hiç bırakmayan Aprilia, henüz ilk turlarda Maverick Vinales'in 1.41.336'lık turuyla liderliği aldı.

Beş dakika sonra derecesini 1.40.878'e çeken Vinales, birkaç dakika sonra takım arkadaşı Aleix'in 1.40.497'lik turu sonucu ikinciliğe geriledi.

Bitime 20 dakika kala 1.40.073 gibi çok iyi bir derece elde eden Vinales, yeniden liderliği almasının ardından seansı lider bitirebilecek gibiydi -ta ki son üç dakikada yeni lastiklerle turlayan Aleix 1.39.809 yapana kadar!

Kalan kısıtlı zamanda Aleix'i geçebilen çıkmadı, böylece Aprilia ilk sırada Aleix, ikinci sırada Vinales ile seansı 1-2 yaparak tamamladı.

Aprilia ikilisinin en yakın rakibi 0.2 saniye gerideki Pramac Ducati sürücüsü Jorge Martin olurken, onu KTM sürücüsü Brad Binder ve son şampiyon Francesco Bagnaia takip etti.

Sakatlıktan beklentileri aşarak dönen Pol Espargaro kendini son dakikalarda altıncılığa atarken, yedincilik Miguel Oliveira'ya gitti.

Seansın başlarında ufak bir sorun yaşayan Franco Morbidelli sekizinciliği kaparken, geçen yıl burada galibiyete ulaşan Fabio Quartararo dokuzuncuydu.

İlk onu LCR Honda ile anlaştığını resmen duyuran Johann Zarco tamamlarken, Enea Bastianini bir seansı daha hayal kırıklığıyla kapatarak 13. olabildi.

Honda ise bir kez daha en dipte yer aldı, en iyi Honda 17. sıradaki doğum günü çocuğu Joan Mir olurken, son üç sıra Honda sürücülerinden oluştu.

Marc Marquez epey yavaş kaldığı seansta son beş dakika kendini yerde bularak bir seansı daha kaza ile kapattı.