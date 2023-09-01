MotoGP Katalonya 2. antrenman: Aprilia bir kez daha zirvede!
Tur rekoruyla zirveye oturan Aleix Espargaro bir kez daha Aprilia'yı 1-2'ye taşırken, hiçbir Japon motosikleti Q2'ye direkt olarak kalamadı.
İlk antrenman seansını lider tamamlayarak moral bulan Espargaro, ikinci antrenman seansında da güçlü formunu sürdürdü.
Seansı takım arkadaşı Maverick Vinales'in 0.362 saniye önünde lider tamamlayarak Aprilia'yı bir kez daha ilk iki sıraya taşıyan Espargaro'nun yarın pole pozisyonunun en büyük adaylarından biri olacağını söyleyebiliriz.
Espargaro'nun biraz da şanslı olduğunu belirtelim, nitekim kendisinin en hızlı turundan kısa süre sonra Luca Marini kaza yaparak sarı bayraklara sebep oldu.
İlk antrenman seansını beşinci kapattıktan sonra zor bir ikinci antrenman geçiren Francesco Bagnaia son dakikalarda kendini üçüncülüğe atmayı başardı.
Bagnaia için iyi haber Vinales'in sadece 0.013 saniye arkasında yer almasıydı, yani Ducati yarın yine oyunun içinde olacak.
Francesco Bagnaia, Ducati Takımı
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Johann Zarco dördüncü sırada yer alırken, Brad Binder beşinci olarak Q2'ye kalabilen tek KTM olmayı başardı.
Alex Marquez altıncı olurken, VR46 ile sözleşme uzatan Marco Bezzecchi yedinci, yılın en iyi seanslarından birini geçiren Fabio Di Giannantonio sekizinci oldu.
Q2'ye direkt kalan son iki sürücü ise Enea Bastianini ve Jorge Martin.
Honda ve Yamaha ise tam anlamıyla kabusu yaşadı, son altı sırayı Japon motosikletlerinin doldurduğunu gördük.
Geçen yılın galibi Fabio Quartararo 17. sırada yer alırken, Marc Marquez 19. sırada kalarak en iyi Honda konumundaydı.
MotoGP Katalonya GP - FP2 sonuçları
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