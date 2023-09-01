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Önceki / MotoGP Katalonya 1. antrenman: Espargaro zirvede, Marquez kaza yaptı
MotoGP / Katalonya GP Antrenman raporu

MotoGP Katalonya 2. antrenman: Aprilia bir kez daha zirvede!

Tur rekoruyla zirveye oturan Aleix Espargaro bir kez daha Aprilia'yı 1-2'ye taşırken, hiçbir Japon motosikleti Q2'ye direkt olarak kalamadı.

Lewis Duncan
Ekleyen:
Aleix Espargaro, Aprilia Yarış Takımı

İlk antrenman seansını lider tamamlayarak moral bulan Espargaro, ikinci antrenman seansında da güçlü formunu sürdürdü.

Seansı takım arkadaşı Maverick Vinales'in 0.362 saniye önünde lider tamamlayarak Aprilia'yı bir kez daha ilk iki sıraya taşıyan Espargaro'nun yarın pole pozisyonunun en büyük adaylarından biri olacağını söyleyebiliriz.

Espargaro'nun biraz da şanslı olduğunu belirtelim, nitekim kendisinin en hızlı turundan kısa süre sonra Luca Marini kaza yaparak sarı bayraklara sebep oldu.

İlk antrenman seansını beşinci kapattıktan sonra zor bir ikinci antrenman geçiren Francesco Bagnaia son dakikalarda kendini üçüncülüğe atmayı başardı.

Bagnaia için iyi haber Vinales'in sadece 0.013 saniye arkasında yer almasıydı, yani Ducati yarın yine oyunun içinde olacak.

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Francesco Bagnaia, Ducati Takımı

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Johann Zarco dördüncü sırada yer alırken, Brad Binder beşinci olarak Q2'ye kalabilen tek KTM olmayı başardı.

Alex Marquez altıncı olurken, VR46 ile sözleşme uzatan Marco Bezzecchi yedinci, yılın en iyi seanslarından birini geçiren Fabio Di Giannantonio sekizinci oldu.

Q2'ye direkt kalan son iki sürücü ise Enea Bastianini ve Jorge Martin.

Honda ve Yamaha ise tam anlamıyla kabusu yaşadı, son altı sırayı Japon motosikletlerinin doldurduğunu gördük.

Geçen yılın galibi Fabio Quartararo 17. sırada yer alırken, Marc Marquez 19. sırada kalarak en iyi Honda konumundaydı.

 

MotoGP Katalonya GP - FP2 sonuçları

 
 
         
Sürücü bilgisi
 
 
 
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Hız Ölçüm Noktası
1 Spain A. Espargaro Aleix Espargaro Aprilia Racing Team 41 Aprilia 23 1'38.686   172.437  
2 Spain M. Viñales Maverick Viñales Aprilia Racing Team 12 Aprilia 24 +0.362 0.362 171.807  
3 Italy F. Bagnaia Francesco Bagnaia Ducati Team 1 Ducati 23 +0.375 0.013 171.785  
4 France J. Zarco Johann Zarco Pramac Racing 5 Ducati 23 +0.571 0.196 171.445  
5 South Africa B. Binder Brad Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 23 +0.660 0.089 171.292  
6 Spain A. Marquez Alex Marquez Gresini Racing 73 Ducati 28 +0.863 0.203 170.942  
7 Italy M. Bezzecchi Marco Bezzecchi Team VR46 72 Ducati 26 +0.864 0.001 170.941  
8 Italy F. Di Giannantonio Fabio Di Giannantonio Gresini Racing 49 Ducati 22 +0.935 0.071 170.819  
9 Italy E. Bastianini Enea Bastianini Ducati Team 23 Ducati 24 +0.942 0.007 170.807  
10 Spain J. Martin Jorge Martin Pramac Racing 89 Ducati 26 +1.007 0.065 170.696  
11 Spain P. Espargaro Pol Espargaro Tech 3 44 KTM 21 +1.035 0.028 170.648  
12 Australia J. Miller Jack Miller Red Bull KTM Factory Racing 43 KTM 23 +1.066 0.031 170.595  
13 Spain R. Fernandez Raul Fernandez RNF Racing 25 Aprilia 17 +1.071 0.005 170.586  
14 Portugal M. Oliveira Miguel Oliveira RNF Racing 88 Aprilia 24 +1.093 0.022 170.548  
15 Italy L. Marini Luca Marini Team VR46 10 Ducati 24 +1.121 0.028 170.501  
16 Spain A. Fernandez Augusto Fernandez Tech 3 37 KTM 23 +1.205 0.084 170.357  
17 France F. Quartararo Fabio Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 22 +1.420 0.215 169.991  
18 Italy F. Morbidelli Franco Morbidelli Yamaha Factory Racing 21 Yamaha 24 +1.469 0.049 169.908  
19 Spain M. Marquez Marc Marquez Repsol Honda Team 93 Honda 23 +1.563 0.094 169.749  
20 Japan T. Nakagami Takaaki Nakagami Team LCR 30 Honda 20 +2.200 0.637 168.677  
21 Spain I. Lecuona Iker Lecuona Team LCR 27 Honda 23 +2.209 0.009 168.662  
22 Spain J. Mir Joan Mir Repsol Honda Team 36 Honda 22 +2.327 0.118 168.465  
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MotoGP Katalonya 1. antrenman: Espargaro zirvede, Marquez kaza yaptı

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