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MotoGP Test raporu

MotoGP Jerez testi: Vinales en hızlısı, Quartararo katılmadı

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Yamaha sürücüsü Maverick Vinales, pazartesi günü İspanya Grand Prix'si sonrası gerçekleştirilen Jerez testinde zirvede yer alırken, Yamaha'dan takım arkadaşı Fabio Quartararo kolundaki şişme sonrası testte yer almadı.

MotoGP Jerez testi: Vinales en hızlısı, Quartararo katılmadı

Yamaha sürücüsü Quartararo, pazar günkü yarışta galibiyete giderken yaşadığı kol şişmesi nedeniyle gerilere düşmüştü ve pazartesi günkü testte, fiziksel durumundan ötürü yer almadı.

Yamaha'dan yapılan açıklamaya göre Fransız sürücü, iki hafta sonra Le Mans'da yapılacak yarış için kolunu en iyi seviye getirebilmek adına teşhis için evine gönderildi.

MotoGP padokunun kalan kısmı ise bir günlük test için Jerez'de kaldı.

Altı kez MotoGP dünya şampiyonu Marc Marquez, cumartesi günü üçüncü antrenman seansında yaptığı kazanın etkilerini hissediyordu ve pazartesi günü boyun ağrısı nedeniyle testten çekilmeden önce sadece yedi tur attı.

Aprilia sürücüsü Aleix Espargaro da altıncı virajda yaptığı kaza nedeniyle sadece 12 tur atarken, HRC test sürücüsü Stefan Bradl pazartesi günü herhangi bir sürüş gerçekleştirmedi.

Espargaro'nun kaza yaptığı dakikalarda 1:37.717 ile zirvede yer alan Vinales de bir yağ sızıntısı nedeniyle pistte kaldı ve seans kırmızı bayrakla durduruldu.

Yamaha sürücüsü sonrasında tekrar piste çıktı ve en hızlı turunu 1:37.135'e çekmeyi başardı.

Alex Rins daha sonra bu dereceyi 1:37'nin altına indirdi ve 1:36.913'le zirveye çıktı. Suzuki sürücüleri testte bir kez daha 2022'de kullanılacak motorun prototipini denerken, sürücüler aynı zamanda farklı ayarlar üzerinde de çalıştılar.

Alex Rins, Team Suzuki MotoGP

Alex Rins, Team Suzuki MotoGP

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Ancak son sözü söyleyen isim Yamaha'nın İspanyol sürücüsü Vinales oldu ve 1:36.879'luk turuyla günü zirvede tamamladı. Son iki hafta sonunda zorluklarla boğuşan Vinales, toplamda 101 tur atarak günün en çalışkan ismi de oldu.

Suzuki sürücüsü Rins, Vinales'in 0.034 saniye ardında ikinci en iyi zamanı yaparken, ilk üçü son şampiyon Mir tamamladı. Takaaki Nakagami, yeni bir Yamaha tarzı aerodinamik kaplama da dahil olmak üzere pek çok şey denediği seansta en iyi Honda sürücüsü olarak dördüncü oldu.

Pramac Ducati'den Johann Zarco, pazartesi günü iki kez kaza yapan Honda sürücüsü Pol Espargaro'nun önünde beşinci oldu.

İlk onu KTM'den Miguel Oliveira, Avintia'dan Luca Marini, İspanya GP'de podyuma çıkan Petronas SRT sürücüsü Franco Morbidelli ve şampiyona lideri Francesco Bagnaia tamamladı.

Ducati sürücüsü ve İspanya GP galibi Jack Miller ise ancak 18. oldu.

Seans sonucu:

Poz. Pilot Motosiklet Zaman Fark Tur
Maverick Vinales Yamaha 1'36.879   101
Alex Rins Suzuki 1'36.913 0.034 59
Joan Mir Suzuki 1'37.310 0.431 64
Takaaki Nakagami Honda 1'37.348 0.469 71
Johann Zarco Ducati 1'37.435 0.556 75
Pol Espargaro Honda 1'37.506 0.627 89
Miguel Oliveira KTM 1'37.508 0.629 72
Luca Marini Ducati 1'37.559 0.680 66
Franco Morbidelli Yamaha 1'37.627 0.748 67
10  Francesco Bagnaia Ducati 1'37.690 0.811 40
11  Brad Binder KTM 1'37.698 0.819 66
12  Valentino Rossi Yamaha 1'37.700 0.821 73
13  Enea Bastianini Ducati 1'37.717 0.838 54
14  Aleix Espargaro Aprilia 1'37.885 1.006 12
15  Alex Marquez Honda 1'38.170 1.291 75
16  Marc Marquez Honda 1'38.303 1.424 7
17  Iker Lecuona KTM 1'38.374 1.495 64
18  Jack Miller Ducati 1'38.455 1.576 44
19  Danilo Petrucci KTM 1'38.608 1.729 63
20  Tito Rabat Ducati 1'38.826 1.947 65
21  Lorenzo Savadori Aprilia 1'39.024 2.145 5
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Espargaro: “Honda, Jerez MotoGP yarışında berbattı”

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Espargaro: “Honda, Jerez MotoGP yarışında berbattı”
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Editör Lewis Duncan

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