MotoGP Jerez testi: Vinales en hızlısı, Quartararo katılmadı

Yamaha sürücüsü Quartararo, pazar günkü yarışta galibiyete giderken yaşadığı kol şişmesi nedeniyle gerilere düşmüştü ve pazartesi günkü testte, fiziksel durumundan ötürü yer almadı.

Yamaha'dan yapılan açıklamaya göre Fransız sürücü, iki hafta sonra Le Mans'da yapılacak yarış için kolunu en iyi seviye getirebilmek adına teşhis için evine gönderildi.

MotoGP padokunun kalan kısmı ise bir günlük test için Jerez'de kaldı.

Altı kez MotoGP dünya şampiyonu Marc Marquez, cumartesi günü üçüncü antrenman seansında yaptığı kazanın etkilerini hissediyordu ve pazartesi günü boyun ağrısı nedeniyle testten çekilmeden önce sadece yedi tur attı.

Aprilia sürücüsü Aleix Espargaro da altıncı virajda yaptığı kaza nedeniyle sadece 12 tur atarken, HRC test sürücüsü Stefan Bradl pazartesi günü herhangi bir sürüş gerçekleştirmedi.

Espargaro'nun kaza yaptığı dakikalarda 1:37.717 ile zirvede yer alan Vinales de bir yağ sızıntısı nedeniyle pistte kaldı ve seans kırmızı bayrakla durduruldu.

Yamaha sürücüsü sonrasında tekrar piste çıktı ve en hızlı turunu 1:37.135'e çekmeyi başardı.

Alex Rins daha sonra bu dereceyi 1:37'nin altına indirdi ve 1:36.913'le zirveye çıktı. Suzuki sürücüleri testte bir kez daha 2022'de kullanılacak motorun prototipini denerken, sürücüler aynı zamanda farklı ayarlar üzerinde de çalıştılar.

Alex Rins, Team Suzuki MotoGP Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Ancak son sözü söyleyen isim Yamaha'nın İspanyol sürücüsü Vinales oldu ve 1:36.879'luk turuyla günü zirvede tamamladı. Son iki hafta sonunda zorluklarla boğuşan Vinales, toplamda 101 tur atarak günün en çalışkan ismi de oldu.

Suzuki sürücüsü Rins, Vinales'in 0.034 saniye ardında ikinci en iyi zamanı yaparken, ilk üçü son şampiyon Mir tamamladı. Takaaki Nakagami, yeni bir Yamaha tarzı aerodinamik kaplama da dahil olmak üzere pek çok şey denediği seansta en iyi Honda sürücüsü olarak dördüncü oldu.

Pramac Ducati'den Johann Zarco, pazartesi günü iki kez kaza yapan Honda sürücüsü Pol Espargaro'nun önünde beşinci oldu.

İlk onu KTM'den Miguel Oliveira, Avintia'dan Luca Marini, İspanya GP'de podyuma çıkan Petronas SRT sürücüsü Franco Morbidelli ve şampiyona lideri Francesco Bagnaia tamamladı.

Ducati sürücüsü ve İspanya GP galibi Jack Miller ise ancak 18. oldu.

Seans sonucu:

Poz. Pilot Motosiklet Zaman Fark Tur 1 Maverick Vinales Yamaha 1'36.879 101 2 Alex Rins Suzuki 1'36.913 0.034 59 3 Joan Mir Suzuki 1'37.310 0.431 64 4 Takaaki Nakagami Honda 1'37.348 0.469 71 5 Johann Zarco Ducati 1'37.435 0.556 75 6 Pol Espargaro Honda 1'37.506 0.627 89 7 Miguel Oliveira KTM 1'37.508 0.629 72 8 Luca Marini Ducati 1'37.559 0.680 66 9 Franco Morbidelli Yamaha 1'37.627 0.748 67 10 Francesco Bagnaia Ducati 1'37.690 0.811 40 11 Brad Binder KTM 1'37.698 0.819 66 12 Valentino Rossi Yamaha 1'37.700 0.821 73 13 Enea Bastianini Ducati 1'37.717 0.838 54 14 Aleix Espargaro Aprilia 1'37.885 1.006 12 15 Alex Marquez Honda 1'38.170 1.291 75 16 Marc Marquez Honda 1'38.303 1.424 7 17 Iker Lecuona KTM 1'38.374 1.495 64 18 Jack Miller Ducati 1'38.455 1.576 44 19 Danilo Petrucci KTM 1'38.608 1.729 63 20 Tito Rabat Ducati 1'38.826 1.947 65 21 Lorenzo Savadori Aprilia 1'39.024 2.145 5