MotoGP Jerez testi: Vinales en hızlısı, Quartararo katılmadı
Yamaha sürücüsü Maverick Vinales, pazartesi günü İspanya Grand Prix'si sonrası gerçekleştirilen Jerez testinde zirvede yer alırken, Yamaha'dan takım arkadaşı Fabio Quartararo kolundaki şişme sonrası testte yer almadı.
Yamaha sürücüsü Quartararo, pazar günkü yarışta galibiyete giderken yaşadığı kol şişmesi nedeniyle gerilere düşmüştü ve pazartesi günkü testte, fiziksel durumundan ötürü yer almadı.
Yamaha'dan yapılan açıklamaya göre Fransız sürücü, iki hafta sonra Le Mans'da yapılacak yarış için kolunu en iyi seviye getirebilmek adına teşhis için evine gönderildi.
MotoGP padokunun kalan kısmı ise bir günlük test için Jerez'de kaldı.
Altı kez MotoGP dünya şampiyonu Marc Marquez, cumartesi günü üçüncü antrenman seansında yaptığı kazanın etkilerini hissediyordu ve pazartesi günü boyun ağrısı nedeniyle testten çekilmeden önce sadece yedi tur attı.
Aprilia sürücüsü Aleix Espargaro da altıncı virajda yaptığı kaza nedeniyle sadece 12 tur atarken, HRC test sürücüsü Stefan Bradl pazartesi günü herhangi bir sürüş gerçekleştirmedi.
Espargaro'nun kaza yaptığı dakikalarda 1:37.717 ile zirvede yer alan Vinales de bir yağ sızıntısı nedeniyle pistte kaldı ve seans kırmızı bayrakla durduruldu.
Yamaha sürücüsü sonrasında tekrar piste çıktı ve en hızlı turunu 1:37.135'e çekmeyi başardı.
Alex Rins daha sonra bu dereceyi 1:37'nin altına indirdi ve 1:36.913'le zirveye çıktı. Suzuki sürücüleri testte bir kez daha 2022'de kullanılacak motorun prototipini denerken, sürücüler aynı zamanda farklı ayarlar üzerinde de çalıştılar.
Alex Rins, Team Suzuki MotoGP
Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images
Ancak son sözü söyleyen isim Yamaha'nın İspanyol sürücüsü Vinales oldu ve 1:36.879'luk turuyla günü zirvede tamamladı. Son iki hafta sonunda zorluklarla boğuşan Vinales, toplamda 101 tur atarak günün en çalışkan ismi de oldu.
Suzuki sürücüsü Rins, Vinales'in 0.034 saniye ardında ikinci en iyi zamanı yaparken, ilk üçü son şampiyon Mir tamamladı. Takaaki Nakagami, yeni bir Yamaha tarzı aerodinamik kaplama da dahil olmak üzere pek çok şey denediği seansta en iyi Honda sürücüsü olarak dördüncü oldu.
Pramac Ducati'den Johann Zarco, pazartesi günü iki kez kaza yapan Honda sürücüsü Pol Espargaro'nun önünde beşinci oldu.
İlk onu KTM'den Miguel Oliveira, Avintia'dan Luca Marini, İspanya GP'de podyuma çıkan Petronas SRT sürücüsü Franco Morbidelli ve şampiyona lideri Francesco Bagnaia tamamladı.
Ducati sürücüsü ve İspanya GP galibi Jack Miller ise ancak 18. oldu.
Seans sonucu:
|Poz.
|Pilot
|Motosiklet
|Zaman
|Fark
|Tur
|1
|Maverick Vinales
|Yamaha
|1'36.879
|101
|2
|Alex Rins
|Suzuki
|1'36.913
|0.034
|59
|3
|Joan Mir
|Suzuki
|1'37.310
|0.431
|64
|4
|Takaaki Nakagami
|Honda
|1'37.348
|0.469
|71
|5
|Johann Zarco
|Ducati
|1'37.435
|0.556
|75
|6
|Pol Espargaro
|Honda
|1'37.506
|0.627
|89
|7
|Miguel Oliveira
|KTM
|1'37.508
|0.629
|72
|8
|Luca Marini
|Ducati
|1'37.559
|0.680
|66
|9
|Franco Morbidelli
|Yamaha
|1'37.627
|0.748
|67
|10
|Francesco Bagnaia
|Ducati
|1'37.690
|0.811
|40
|11
|Brad Binder
|KTM
|1'37.698
|0.819
|66
|12
|Valentino Rossi
|Yamaha
|1'37.700
|0.821
|73
|13
|Enea Bastianini
|Ducati
|1'37.717
|0.838
|54
|14
|Aleix Espargaro
|Aprilia
|1'37.885
|1.006
|12
|15
|Alex Marquez
|Honda
|1'38.170
|1.291
|75
|16
|Marc Marquez
|Honda
|1'38.303
|1.424
|7
|17
|Iker Lecuona
|KTM
|1'38.374
|1.495
|64
|18
|Jack Miller
|Ducati
|1'38.455
|1.576
|44
|19
|Danilo Petrucci
|KTM
|1'38.608
|1.729
|63
|20
|Tito Rabat
|Ducati
|1'38.826
|1.947
|65
|21
|Lorenzo Savadori
|Aprilia
|1'39.024
|2.145
|5
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|Editör
|Lewis Duncan