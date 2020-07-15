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MotoGP / İspanya GP / Test raporu

MotoGP Jerez testi: İlk seansın lideri Marquez

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MotoGP Jerez testi: İlk seansın lideri Marquez
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
15 Tem 2020 10:49

Honda MotoGP sürücüsü Marc Marquez, bu hafta sonu gerçekleştirilecek Jerez MotoGP yarışı öncesi yapılan ilk test seansını zirvede tamamladı.

Katar'da gerçekleştirilmesi planlanan ilk MotoGP yarışı, koronavirüs pandemisi nedeniyle iptal edildi ve sadece Moto2 ile Moto3 yarışları yapıldı.

Geçen ay KTM ve Aprilia gibi bazı takımlar Red Bull Ring ve Misano'da birkaç özel test yapmıştı. Ancak ilk gerçek test bugün gerçekleştirildi.

Uzun aradan sonra sürücülere hız kazanmalarını sağlamak amacıyla çarşamba günü iki 90 dakikalık test seansı yapılmasına  karar verildi.

Seansın ilk bölümü kısa bir süre önce tamamladı ve son dünya şampiyonu Marquez zirvede yer aldı.

Honda sürücüsü, ilk başta 1:39.211 yaparken, sonrasında derecesini 1:38.985'e çekmeyi başardı.

Seans boyunca dereceler hızlanmaya devam etti ve Marquez,  1:37.941'lik turuyla seansı zirvede noktaladı. İspanyol sürücü, 1:38'in altına inebilen tek sürücüydü.

Marquez'in en yakın takipçisi, Suzuki ile yeni kontrat imzalayan Alex Rins'ti. İspanyol sürücü 0.252 saniye geride kalırken, 2021'de Petronas SRT'ye geçmesi planlanan Valentino Rossi de 0.281 saniye geride üçüncü oldu. 

Aleix Espargaro, Aprilia ile güçlü bir sabah bölümü geçirdi ve 0.344 saniye geride dördüncü en hızlı zamanı yaptı.

Fabio Quartararo, Petronas SRT ile beşinci en iyi dereceyi yaparken, LCR'den ayrılacağı açıklanan Cal Crutchlow altıncı oldu.

Jack Miller, Pramac ile en iyi Ducati sürücüsüydü ve ancak yedinci oldu.  Miguel Oliveira ise Tech3 KTM ile sekizinci sırada yer aldı.

İlk onu Franco Morbidelli ile Pecco Bagnaia tamamladı.

 Maverick Vinales, seansı ancak 13. sırada tamamlayabildi.

Alex Marquez 18. olurken, yaklaşık iki hafta önce ameliyat olan Andrea Dovizioso 19. ve sene sonunda takımdan ayrılacak Danilo Petrucci 20. oldu.

Spain MotoGP Jerez testi 1. seans sonucu:

Poz. Pilot Motosiklet Derece/Fark Tur
1 Spain M. Márquez Honda 1'37"941 31
2 Spain Á. Rins Suzuki +0"252 33
3 Italy V. Rossi Yamaha +0"281 32
4 Spain A. Espargaró Aprilia +0"344 23
5 France F. Quartararo Yamaha +0"371 30
6 United Kingdom C. Crutchlow Honda +0"372 31
7 Australia J. Miller Ducati +0"407 22
8 Portugal M. Oliveira KTM +0"485 31
9 Italy F. Morbidelli Yamaha +0"792 30
10 Italy P. Bagnaia Ducati +0"851 27
11 Spain J. Mir Suzuki +0"882 28
12 Spain P. Espargaró KTM +0"903 31
13 Spain M. Viñales Yamaha +0"922 29
14 Japan T. Nakagami Honda +0"932 28
15 United Kingdom B. Smith Aprilia +1"001 22
16 Spain I. Lekuona KTM +1"148 26
17 France J. Zarco Ducati +1"198 33
18 Spain Á. Márquez Honda +1"210 33
19 Italy A. Dovizioso Ducati +1"260 22
20 Italy D. Petrucci Ducati +1"308 21
21 South Africa B. Binder KTM +1"341 29
22 Spain T. Rabat Ducati +1"618 26
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Seri MotoGP
Etkinlik İspanya GP
Pilotlar Marc Marquez Şimdi al
Takımlar Repsol Honda Team
Editör Lewis Duncan

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