MotoGP Jerez testi: İlk seansın lideri Marquez

Katar'da gerçekleştirilmesi planlanan ilk MotoGP yarışı, koronavirüs pandemisi nedeniyle iptal edildi ve sadece Moto2 ile Moto3 yarışları yapıldı.

Geçen ay KTM ve Aprilia gibi bazı takımlar Red Bull Ring ve Misano'da birkaç özel test yapmıştı. Ancak ilk gerçek test bugün gerçekleştirildi.

Uzun aradan sonra sürücülere hız kazanmalarını sağlamak amacıyla çarşamba günü iki 90 dakikalık test seansı yapılmasına karar verildi.

Seansın ilk bölümü kısa bir süre önce tamamladı ve son dünya şampiyonu Marquez zirvede yer aldı.

Honda sürücüsü, ilk başta 1:39.211 yaparken, sonrasında derecesini 1:38.985'e çekmeyi başardı.

Seans boyunca dereceler hızlanmaya devam etti ve Marquez, 1:37.941'lik turuyla seansı zirvede noktaladı. İspanyol sürücü, 1:38'in altına inebilen tek sürücüydü.

Marquez'in en yakın takipçisi, Suzuki ile yeni kontrat imzalayan Alex Rins'ti. İspanyol sürücü 0.252 saniye geride kalırken, 2021'de Petronas SRT'ye geçmesi planlanan Valentino Rossi de 0.281 saniye geride üçüncü oldu.

Aleix Espargaro, Aprilia ile güçlü bir sabah bölümü geçirdi ve 0.344 saniye geride dördüncü en hızlı zamanı yaptı.

Fabio Quartararo, Petronas SRT ile beşinci en iyi dereceyi yaparken, LCR'den ayrılacağı açıklanan Cal Crutchlow altıncı oldu.

Jack Miller, Pramac ile en iyi Ducati sürücüsüydü ve ancak yedinci oldu. Miguel Oliveira ise Tech3 KTM ile sekizinci sırada yer aldı.

İlk onu Franco Morbidelli ile Pecco Bagnaia tamamladı.

Maverick Vinales, seansı ancak 13. sırada tamamlayabildi.

Alex Marquez 18. olurken, yaklaşık iki hafta önce ameliyat olan Andrea Dovizioso 19. ve sene sonunda takımdan ayrılacak Danilo Petrucci 20. oldu.

MotoGP Jerez testi 1. seans sonucu: