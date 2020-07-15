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MotoGP / İspanya GP / Test raporu

MotoGP Jerez testi: İkinci seansta Vinales lider

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MotoGP Jerez testi: İkinci seansta Vinales lider
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
15 Tem 2020 16:16

Yamaha MotoGP sürücüsü Maverick Vinales, öğleden sonra gerçekleştirilen ikinci test seansının en hızlı ismi olmayı başardı.

Çarşamba günü, Katar testinden bu yana motosiklet kullanamayan sürücülerin yeniden motosiklete alışmalarını sağlamak amacıyla 90 dakikalık iki test seansı yapılması planlanmıştı.

Sabah gerçekleştirilen ilk seansta, Honda'nın İspanyol sürücüsü Marc Marquez ilk sırada tamamladı.

Aleix Espargaro, öğleden sonra gerçekleştirilen ikinci test seansında yağ sızıntı sorunu yaşadı ve pistin yüzünde büyük bir temizlik yapılması gerekiyordu. Ayrıca Ducati'den Danilo Petrucci de 11. virajda kaza yaptı.

Honda sürücüsü Alex Marquez de altıncı virajda yer kaldı. Her iki sürücü de kazalardan yara almadan kurtulurken, Petrucci, tedbir amaçlı olarak tıbbi merkeze götürüldü.

Pramac sürücüsü Jack Miller başlangıçta 1:39.214'le liderdi. Daha sonra Marc Marquez 1:38.474 yaparak liderliği aldı.

Maverick Vinales son bölümde dereceyi 1:38'in altına düşürdü ve 1:37.793'lük derecesiyle, Petronas SRT'den Fabio Quartararo'nun 0.118 saniye önünde en hızlı isim oldu.

Quartararo, Marquez'in 0.1 saniye önünde ikinci en iyi dereceyi yaparken, Suzuki'den Alex Rins ile Joan Mir ilk beşi tamamlayan sürücüler oldular.

Pecco Bagnaia, en iyi Ducati sürücüsü konumundaydı ve 0.6 saniye geride altıncı oldu. Onu da Johann Zarco, Aleix Espargaro, Pol Espargaro ve Franco Morbidelli takip etti.

Morbidelli, seansın son bölümünde son virajda yerde kaldı. 

Miller, Andrea Dovizioso'nun önünde 11. sırada yer alırken, Valentino Rossi düşük bir performansın ardından 16.  oldu.

Alex Marquez ise ancak 19. sırada yer alabildi.

Spain Jerez MotoGP testi 2. seans sonucu:

Poz. Pilot Motosiklet Zaman/Fark Tur
1 Spain M. Vinales Yamaha 1'37"793 31
2 France F. Quartararo Yamaha +0"118 31
3 Spain M. Marquez Honda +0"228 36
4 Spain A. Rins Suzuki +0"524 31
5 Spain J. Mir Suzuki +0"587 27
6 Italy P. Bagnaia Ducati +0"624 29
7 France J. Zarco Ducati +0"720 30
8 Spain A. Espargaró Aprilia +0"756 25
9 Spain P. Espargaró KTM +0"799 26
10 Italy F. Morbidelli Yamaha +0"853 31
11 Australia J. Miller Ducati +0"883 29
12 Italy A. Dovizioso Ducati +0"986 30
13 South Africa B. Binder KTM +1"223 36
14 United Kingdom C. Crutchlow Honda +1"262 34
15 Japan T. Nakagami Honda +1"270 34
16 Italy V. Rossi Yamaha +1"509 32
17 Spain I. Lecuona KTM +1"556 31
18 Portugal M. Oliveira KTM +1"571 29
19 Spain A. Marquez Honda +1"585 31
20 Spain T. Rabat Ducati +1"614 34
21 United Kingdom B. Smith Aprilia +1"663 28
22 Italy D. Petrucci Ducati +2"569 4
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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Etkinlik İspanya GP
Pilotlar Maverick Viñales Şimdi al
Takımlar Yamaha Factory Racing
Editör Lewis Duncan

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