MotoGP Jerez testi: İkinci seansta Vinales lider

Çarşamba günü, Katar testinden bu yana motosiklet kullanamayan sürücülerin yeniden motosiklete alışmalarını sağlamak amacıyla 90 dakikalık iki test seansı yapılması planlanmıştı.

Sabah gerçekleştirilen ilk seansta, Honda'nın İspanyol sürücüsü Marc Marquez ilk sırada tamamladı.

Aleix Espargaro, öğleden sonra gerçekleştirilen ikinci test seansında yağ sızıntı sorunu yaşadı ve pistin yüzünde büyük bir temizlik yapılması gerekiyordu. Ayrıca Ducati'den Danilo Petrucci de 11. virajda kaza yaptı.

Honda sürücüsü Alex Marquez de altıncı virajda yer kaldı. Her iki sürücü de kazalardan yara almadan kurtulurken, Petrucci, tedbir amaçlı olarak tıbbi merkeze götürüldü.

Pramac sürücüsü Jack Miller başlangıçta 1:39.214'le liderdi. Daha sonra Marc Marquez 1:38.474 yaparak liderliği aldı.

Maverick Vinales son bölümde dereceyi 1:38'in altına düşürdü ve 1:37.793'lük derecesiyle, Petronas SRT'den Fabio Quartararo'nun 0.118 saniye önünde en hızlı isim oldu.

Quartararo, Marquez'in 0.1 saniye önünde ikinci en iyi dereceyi yaparken, Suzuki'den Alex Rins ile Joan Mir ilk beşi tamamlayan sürücüler oldular.

Pecco Bagnaia, en iyi Ducati sürücüsü konumundaydı ve 0.6 saniye geride altıncı oldu. Onu da Johann Zarco, Aleix Espargaro, Pol Espargaro ve Franco Morbidelli takip etti.

Morbidelli, seansın son bölümünde son virajda yerde kaldı.

Miller, Andrea Dovizioso'nun önünde 11. sırada yer alırken, Valentino Rossi düşük bir performansın ardından 16. oldu.

Alex Marquez ise ancak 19. sırada yer alabildi.

Jerez MotoGP testi 2. seans sonucu: