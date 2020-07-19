MotoGP Jerez: Quartararo ilk zaferini aldı, Marquez kaza yaptı!

MotoGP'deki uzun ara nihayet sona erdi ve sezonun ilk yarışı bu hafta sonu Jerez'de gerçekleştirildi.

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Fabio Quartararo, ilk turda birkaç sıra geriye düşmekten kurtulamadı. Sonrasında liderlik için Yamaha sürücüsü Maverick Vinales ile Honda sürücüsü Marc Marquez savaşmaya başladı.

Marquez, Vinales'i geçmesinin ardından bir hata yaparak motosikletinin kontrolünü kaybetti. Ancak yere düşmedi ve çakıl havuzuna çıkarak yarışa devam etti. Marquez, bu olay sonrasında son sıralara geriledi.

Ön bölümde Vinales liderliğini korumaya devam etti ancak arkasındaki isimler İspanyol sürücünün üzerinde baskı yapmaya başladı.

Vinales bir noktada hata yaparak virajın dışına açıldı. Bunun üzerine de liderlik Quartararo'ya geçti.

Fransız sürücünün temposu çok iyiydi ve arkasındaki isimlerle farkı açmaya başladı. Sonunda da damalı bayrağı ilk sırada görerek kariyerinin ilk MotoGP zaferini elde etti.

Bu, aynı zamanda Petronas SRT uydu takımının da MotoGP'deki ilk galibiyeti oldu.

Gözler yarış boyunca Marquez'in üzerindeydi çünkü Marquez, rakiplerini bir bir geçerek üçüncü sıraya kadar çıktı. Ancak İspanyol sürücü, yine aynı virajda bir hata daha yaptı ve bu kez çok büyük bir kaza geçirdi.

Marquez olayın ardından tıbbi merkeze götürüldü.

Güne galibiyet hedefiyle başlayan Vinales, damalı bayrağı ikinci sırada gördü ve sezona podyumla başladı.

Yarış boyunca istikrarlı bir tempoya sahip olan Ducati sürücüsü Andrea Dovizioso, iki Yamaha sürücüsünün ardında üçüncü olarak podyumu tamamlayan isim oldu.

Pramac Ducati sürücüsü Jack Miller, yarışın yıldızlarından birisiydi ancak sonunda Dovizioso'nun gerisinde kaldı ve dördüncü oldu.

Son turda Pol Espargaro'yu geçen Petronas SRT sürücüsü Franco Morbidelli beşinci ve iyi bir tempoya sahip olan Espargaro altıncı oldu.

Pecco Bagnaia şimdiye kadarki en iyi yarışlarından birisini çıkardı. Fakat geriye düşmekten kurtulamadı. Damalı bayrağı da yedinci sırada gördü.

Miguel Oliveira sekizinci, Danilo Petrucci dokuzuncu ve Takaaki Nakagami 10. oldu.

Marquez'e ek olarak, Iker Lecuona, Valentino Rossi, Aleix Espargaro ve Joan Mir de finiş göremedi.

Jerez yarış sonucu: