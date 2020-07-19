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MotoGP / İspanya GP / Yarış raporu

MotoGP Jerez: Quartararo ilk zaferini aldı, Marquez kaza yaptı!

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MotoGP Jerez: Quartararo ilk zaferini aldı, Marquez kaza yaptı!
Ekleyen:
, Editör
19 Tem 2020 12:45

2020 MotoGP sezonunun ilk yarışı olan Jerez yarışını Petronas SRT Yamaha sürücüsü Fabio Quartararo kazandı.

MotoGP'deki uzun ara nihayet sona erdi ve sezonun ilk yarışı bu hafta sonu Jerez'de gerçekleştirildi.

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Fabio Quartararo, ilk turda birkaç sıra geriye düşmekten kurtulamadı. Sonrasında liderlik için Yamaha sürücüsü Maverick Vinales ile Honda sürücüsü Marc Marquez savaşmaya başladı.

Marquez, Vinales'i geçmesinin ardından bir hata yaparak motosikletinin kontrolünü kaybetti. Ancak yere düşmedi ve çakıl havuzuna çıkarak yarışa devam etti. Marquez, bu olay sonrasında son sıralara geriledi.

Ön bölümde Vinales liderliğini korumaya devam etti ancak arkasındaki isimler İspanyol sürücünün üzerinde baskı yapmaya başladı.

Vinales bir noktada hata yaparak virajın dışına açıldı. Bunun üzerine de liderlik Quartararo'ya geçti.

Fransız sürücünün temposu çok iyiydi ve arkasındaki isimlerle farkı açmaya başladı. Sonunda da damalı bayrağı ilk sırada görerek kariyerinin ilk MotoGP zaferini elde etti.

Bu, aynı zamanda Petronas SRT uydu takımının da MotoGP'deki ilk galibiyeti oldu.

Gözler yarış boyunca Marquez'in üzerindeydi çünkü Marquez, rakiplerini bir bir geçerek üçüncü sıraya kadar çıktı. Ancak İspanyol sürücü, yine aynı virajda bir hata daha yaptı ve bu kez çok büyük bir kaza geçirdi.

Marquez olayın ardından tıbbi merkeze götürüldü.

Güne galibiyet hedefiyle başlayan Vinales, damalı bayrağı ikinci sırada gördü ve sezona podyumla başladı.

Yarış boyunca istikrarlı bir tempoya sahip olan Ducati sürücüsü Andrea Dovizioso, iki Yamaha sürücüsünün ardında üçüncü olarak podyumu tamamlayan isim oldu.

Pramac Ducati sürücüsü Jack Miller, yarışın yıldızlarından birisiydi ancak sonunda Dovizioso'nun gerisinde kaldı ve dördüncü oldu.

Son turda Pol Espargaro'yu geçen Petronas SRT sürücüsü Franco Morbidelli beşinci ve iyi bir tempoya sahip olan Espargaro altıncı oldu.

Pecco Bagnaia şimdiye kadarki en iyi yarışlarından birisini çıkardı. Fakat geriye düşmekten kurtulamadı. Damalı bayrağı da yedinci sırada gördü.

Miguel Oliveira sekizinci, Danilo Petrucci dokuzuncu ve  Takaaki Nakagami 10. oldu.

Marquez'e ek olarak, Iker Lecuona, Valentino Rossi, Aleix Espargaro ve Joan Mir de finiş göremedi.

Jerez yarış sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark Ara
1 France Fabio Quartararo Yamaha 25 -    
2 Spain Maverick Viñales Yamaha 25 4.603 4.603 4.603
3 Italy Andrea Dovizioso Ducati 25 5.946 5.946 1.343
4 Australia Jack Miller Ducati 25 6.668 6.668 0.722
5 Italy Franco Morbidelli Yamaha 25 6.844 6.844 0.176
6 Spain Pol Espargaro KTM 25 6.938 6.938 0.094
7 Italy Francesco Bagnaia Ducati 25 13.027 13.027 6.089
8 Portugal Miguel Oliveira KTM 25 13.441 13.441 0.414
9 Italy Danilo Petrucci Ducati 25 19.651 19.651 6.210
10 Japan Takaaki Nakagami Honda 25 21.553 21.553 1.902
11 France Johann Zarco Ducati 25 25.100 25.100 3.547
12 Spain Alex Marquez Honda 25 27.350 27.350 2.250
13 South Africa Brad Binder KTM 25 29.640 29.640 2.290
14 Spain Tito Rabat Ducati 25 32.898 32.898 3.258
15 United Kingdom Bradley Smith Aprilia 25 39.682 39.682 6.784
  Spain Marc Marquez Honda 21      
  Spain Iker Lecuona KTM 19      
  Italy Valentino Rossi Yamaha 18      
  Spain Aleix Espargaro Aprilia 2      
  Spain Joan Mir Suzuki 1      
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Seri MotoGP
Etkinlik İspanya GP
Editör Kemal Şengül

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