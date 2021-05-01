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MotoGP / İspanya GP Sıralama turları raporu

MotoGP Jerez: Quartararo arka arkaya ikinci pole pozisyonunu kazandı

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Jerez'de gerçekleştirilen sıralama turlarında Yamaha fabrika takımı sürücüsü Fabio Quartararo ilk sırada yer aldı.

MotoGP Jerez: Quartararo arka arkaya ikinci pole pozisyonunu kazandı

Jerez'de gerçekleştirilen MotoGP sıralama turları, Q1 (ilk seans) seansıyla başladı ve 13 sürücü, sıralama turlarının son bölümüne kalabilmek için birbirleriyle mücadele ettiler.

Üçüncü antrenmanda kaza yapan Marc Marquez de sıralama turlarının ilk bölümünde piste çıktı.

Atılan turların ardından Petronas SRT sürücüsü Franco Morbidelli 1:36.916 yaptı ve son bölüme kalmaya hak kazanan ilk isim oldu.

İkinci sırada ise KTM sürücüsü Brad Binder yer aldı.

Kısa bir süre sonra da sıralama turlarının ikinci bölümü başladı. 15 dakikalık seans başlar başlamaz sürücüler piste çıktılar. İlk beş dakika geride kalırken Yamaha sürücüsü Fabio Quartararo 1:36.807 ile liderdi ve Morbidelli de Quartararo'nun 0.005 saniye gerisinde ikinci sırada yer alıyordu.

İlk turların ardından Quartararo, Morbidelli, Takaaki Nakagami ve Jack Miller sıralaması oluştu.

Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT

Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Sürücüler son bölümde ikinci bir deneme daha yapmak için piste çıktılar. Şampiyona lideri Quartararo, en hızlı ilk iki sektörle gelmesine rağmen üçüncü sektörde vakit kaybetti ve derecesini geliştirmeyi başaramadı.

Ancak Fransız sürücü, bir tur daha atmaya karar verdi ve ilk üç sektörün tamamında kendi derecesini geçti. Son sektörde de hata yapmayan Fransız sürücü, 1:36.755 yaparak pole pozisyonunu kazanan isim olmayı başardı.

Quartararo böylelikle ara arkaya ikinci pole pozisyonunu almayı başardı. Sıralama turlarının ilk bölümünde en hızlı zamana imza atan Morbidelli, güçlü bir seans geçirdi ve Quartararo'nun sadece 0.057 saniye gerisinde ikinci oldu. Böylelikle, Yamaha 1. ve 2.liği almış oldu.

Ducati sürücüleri, antrenman turlarında gerilerde kalsa da, Jack Miller ve Francesco Bagnaia'nın güçlü turlarıyla beraber üçüncü ve dördüncü sıralarda yer aldılar. Miller, lider Quartararo'dan sadece 0.105 saniye yavaş kalırken, Bagnaia da 0.205 saniye yavaş kaldı.

Takaaki Nakagami, Team LCR Honda

Takaaki Nakagami, Team LCR Honda

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Üçüncü antrenman seansının en hızlı ismi olan Nakagami, beşinci sırada yer alarak en iyi Honda sürücüsü olmayı başardı. Japon sürücü, dördüncülüğü sadece 0.048 saniye ile kaçırdı.

Pramac Ducati'den Johann Zarco, Nakagami'nin 0.046 saniye gerisinde altıncı olurken, bu hafta sonu şimdiye kadar zorlanan ve Yamaha fabrika takımı sürücüsü Maverick Vinales yedinci oldu. İspanyol sürücü, 0.315 saniye geride kaldı.

İlk onu Aprilia ile iyi bir seans geçiren Aleix Espargaro, Suzuki sürücüsü Alex Rins ve son şampiyon Joan Mir tamamladı.

Brad Binder 11. olurken, özel davetle piste çıkan Stefan Bradl 12. oldu. İlk bölümde elenen Pol Espargaro yarışa 13. sıradan başlayacak ve Marc Marquez ise 14. sıradan start alacak.

Petronas SRT Yamaha'dan Valentino Rossi ise 17. sırada yer alıyor.

Q2 sonuçları:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 France Fabio Quartararo Yamaha 7 1'36.755  
2 Italy Franco Morbidelli Yamaha 8 1'36.812 0.057
3 Australia Jack Miller Ducati 8 1'36.860 0.105
4 Italy Francesco Bagnaia Ducati 8 1'36.960 0.205
5 Japan Takaaki Nakagami Honda 8 1'37.008 0.253
6 France Johann Zarco Ducati 7 1'37.054 0.299
7 Spain Maverick Viñales Yamaha 8 1'37.070 0.315
8 Spain Aleix Espargaro Aprilia 8 1'37.085 0.330
9 Spain Alex Rins Suzuki 8 1'37.124 0.369
10 Spain Joan Mir Suzuki 9 1'37.154 0.399
11 South Africa Brad Binder KTM 4 1'37.467 0.712
12 Germany Stefan Bradl Honda 8 1'37.502 0.747
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Q1 sonuçları:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 Italy Franco Morbidelli Yamaha 8 1'36.916  
2 South Africa Brad Binder KTM 8 1'37.350 0.434
3 Spain Pol Espargaro Honda 8 1'37.407 0.491
4 Spain Marc Marquez Honda 7 1'37.489 0.573
5 Italy Enea Bastianini Ducati 8 1'37.675 0.759
6 Portugal Miguel Oliveira KTM 8 1'37.746 0.830
7 Italy Valentino Rossi Yamaha 8 1'37.915 0.999
8 Italy Luca Marini Ducati 8 1'37.925 1.009
9 Italy Danilo Petrucci KTM 8 1'38.065 1.149
10 Spain Alex Marquez Honda 8 1'38.069 1.153
11 Spain Iker Lecuona KTM 7 1'38.139 1.223
12 Italy Lorenzo Savadori Aprilia 7 1'38.325 1.409
13 Spain Tito Rabat Ducati 8 1'38.641 1.725
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Seri MotoGP
Etkinlik İspanya GP
Editör Kemal Şengül

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