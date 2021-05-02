MotoGP Jerez: Miller beş yıl sonra ilk zaferini kazandı, Quartararo sorun yaşadı

MotoGP'de Yamaha'nın üstünlüğüyle geçen ilk üç yarışın ardından Jerez'de gözler yarışa pole pozisyonundan başlayan Yamaha fabrika sürücüsü ve şampiyona lideri Fabio Quartararo'nun üzerindeydi.

Quartararo, startla birlikte beklendiği üzere geriye düşerken, Ducati sürücüsü Jack Miller iyi bir startla liderliği almayı başardı.

Quartararo, daha sonra Miller'ın ardına geldi ve Ducati sürücüsünü geçerek ilk sıraya oturmayı başardı.

Fransız sürücünün ilk turlardaki temposu gerçekten sağlamdı ve Miller'ı geçer geçmez farkı bir saniyenin üzerine çıkardı.

Yamaha sürücüsü için her şey yolunda gidiyordu ancak bir anda motosikleti hız kaybetmeye başladı ve Miller, Quartararo'nun ardına geldi. Miller, muhtemel bir mekanik arıza yaşayan Quartararo'yu rahat şekilde geçmeyi başardı.

Ardından Quartararo, tempo kaybetmeye devam etti ve gridin gerisine doğru düşmeye başladı.

Ön tarafta liderlik Miller'a geçerken, yarışa dördüncü sıradan başlayan Francesco Bagnaia da Petronas SRT sürücüsü Franco Morbidelli'yi geçerek ikinciliği aldı.

Miller, Quartarao'yu geçtikten sonra temelde arkasındaki isimlerle arasındaki farkı korumaya odaklandı ve motosikleti çok fazla zorlamadı.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Son bölümde kontrolü elinde tutan Avustralyalı sürücü, damalı bayrağı ilk sırada görerek beş yıllık galibiyet hasretine son vermiş oldu. Miller, MotoGP kariyerindeki ilk ve tek zaferini 2016 yılında Marc VDS Honda ile Hollanda'da almıştı. O yarış ıslak zeminde gerçekleşmiş ve Miller kusursuz bir sürüşle zafere ulaşmıştı.

O günden bu yana birden fazla kez galibiyete yaklaşsa da zafere ulaşamayan Miller, Ducati fabrika takımıyla henüz dördüncü yarışında galibiyete ulaşmış oldu.

Bu yıl Miller'ın aksine Ducati fabrika takımında daha istikrarlı sürüşler çıkaran Bagnaia, son bölümde Miller'la arasındaki farkı kapatmaya başlasa da, takım arkadaşını geçebilecek mesafeye gelemedi ve Morbidelli'nin temposuna rağmen damalı bayrağı ikinci sırada gördü ve Ducati'ye dubleyi getirmiş oldu.

Bu sonuçla Bagnaia, bu yılki üçüncü podyumunu kazandı ve şampiyona liderliğine yükseldi.

Geçen yılın son bölümüne damga vuran Petronas SRT Yamaha sürücüsü Franco Morbidelli, ikinci başladığı yarışta üçüncü olarak bu yılki ilk podyumunu kazanmayı başardı.

LCR Honda sürücüsü Takaaki Nakagami, hafta sonu boyunca oldukça iyi bir tempo yakaladı ve yarışta iyi mücadeleler vererek damalı bayrağı dördüncü sırada gördü. Böylelikle bu yılki en iyi sonucunu yakaladı.

Suzuki sürücüsü Joan Mir, Japon üreticinin galibiyet ve podyum temposunda olmadığı yarışta, damalı bayrağı beşinci sırada görürken, bu yıl istikrarlı sonuçlar elde eden Aleix Espargaro altıncı olarak bu yılki en iyi sonucunu tekrarladı.

Hafta sonu boyunca istediği tempoyu yakalayamayan Yamaha fabrika takımı sürücüsü Maverick Vinales, ilk turda dokuzuncu sıraya geriledi ve damalı bayrağı yedinci sırada gördü.

Pramac Ducati ile zorlu bir hafta sonu geçiren Johann Zarco, sekizincilikle yetinmek zorunda kalırken, geri dönüşünün ardından ikinci yarışına çıkan Honda sürücüsü Marc Marquez dokuzuncu oldu.

İlk onu Honda fabrika takımının diğer sürücüsü Pol Espargaro tamamladı.

KTM sürücü Miguel Oliveira 11. olurken, özel davetle piste çıkan Honda test sürücüsü Stefan Bradl 12. ve tempo kaybettikten sonra gerilere düşen Quartararo 13. oldu.

Tech3 sürücüleri Danilo Petrucci ve Iker Lecuona ise sırasıyla 15. ve 16. oldular.

Luca Marini, son bölümünde Valentino Rossi'yi geçerek 16. olurken, kendisi adına zorlu geçen yılda iyi sonuçlar almakta zorlanan Rossi 17. oldu.

Bu hafta sonu Jorge Martin yerine Pramac ile piste çıkan Tito Rabat 18. ve Aprilia'dan Luca Savadori 19. oldu.

Alex Rins, Portekiz'den sonra bir kez daha kaza yaptı ve gerilere düştü. Sonuç olarak yarışı 20. sırada tamamladı.

Enea Bastianini, Brad Binder ve Alex Marquez ise yaptıkları kazalar nedeniyle finiş göremediler.

Bu sonuçların ardından Bagnaia genel klasmanda 66 puanla ilk sıraya yükselirken, Quartararo 64, Vinales 50 ve Mir 49 puana sahip.

Yarış sonucu: