MotoGP Jerez 3. antrenman: Sıralama turları öncesinde Oliveira lider, Quartararo ikinci

2023 MotoGP sezonunun 4. hafta sonu, dün gerçekleştirilen antrenman seansları ile başlamıştı.

Cumartesi günü pist üstü aksiyonu ise 3. antrenman seansı ile start aldı.

Hafta sonlarında yapılan format değişikliği nedeniyle, 3. antrenman seansındaki dereceler artık kimin Q1'e ve kimin Q2'ye gideceğini etkilemiyor. Sadece 1 ve 2. antrenmandaki kombine dereceler sıralama turları gruplarını etkiliyor.

Dolayısıyla 3. antrenman seansı sürücüler için artık daha rahat geçiyor. Ayrıca, bu seans sıralama turlarından hemen önce yapıldığı için bir kaza yapılması durumunda sıralama turlarınız riske girebiliyor. Bu yüzden sürücüler biraz daha tedbirli oluyorlar.

Yine de sürücüler, sıralama turlarından önce motosikletlerinde son kez hissiyat bulma şansı yakalıyorlar.

Iker Lecuona, Repsol Honda Team Fotoğraf: Miquel Liso

Sıralama turlarından hemen önce gerçekleştirilen 30 dakikalık bu seansın en hızlı derecesi Miguel Oliveira'dan geldi.

Q1'de mücadele edecek Fabio Quartararo ise ikinci sıradaydı. Cuma gününün lideri Aleix Espargaro üçüncü olurken, Franco Morbidelli dördüncü sırayı aldı.

Takaaki Nakagami ise ilk 5'i tamamladı. Şampiyona lideri Marco Bezzecchi altıncı sırayı alırken; Brad Binder, Jorge Martin, Alex Marquez ve Maverick Vinales ilk 10u tamamladılar.

Seans sonucu: