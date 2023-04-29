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MotoGP Jerez 3. antrenman: Sıralama turları öncesinde Oliveira lider, Quartararo ikinci

2023 MotoGP Dünya Şampiyonası'nın dördüncü ayağı olan İspanya GP öncesinde gerçekleştirilen 3. antrenman seansını Miguel Oliveira ilk sırada tamamladı.

Can Çarpıcı
Ekleyen:
MotoGP Jerez 3. antrenman: Sıralama turları öncesinde Oliveira lider, Quartararo ikinci

2023 MotoGP sezonunun 4. hafta sonu, dün gerçekleştirilen antrenman seansları ile başlamıştı. 

Antrenman raporları:

Cumartesi günü pist üstü aksiyonu ise 3. antrenman seansı ile start aldı. 

Hafta sonlarında yapılan format değişikliği nedeniyle, 3. antrenman seansındaki dereceler artık kimin Q1'e ve kimin Q2'ye gideceğini etkilemiyor. Sadece 1 ve 2. antrenmandaki kombine dereceler sıralama turları gruplarını etkiliyor. 

Dolayısıyla 3. antrenman seansı sürücüler için artık daha rahat geçiyor. Ayrıca, bu seans sıralama turlarından hemen önce yapıldığı için bir kaza yapılması durumunda sıralama turlarınız riske girebiliyor. Bu yüzden sürücüler biraz daha tedbirli oluyorlar. 

Yine de sürücüler, sıralama turlarından önce motosikletlerinde son kez hissiyat bulma şansı yakalıyorlar. 

Iker Lecuona, Repsol Honda Team

Iker Lecuona, Repsol Honda Team

Fotoğraf: Miquel Liso

Sıralama turlarından hemen önce gerçekleştirilen 30 dakikalık bu seansın en hızlı derecesi Miguel Oliveira'dan geldi. 

Q1'de mücadele edecek Fabio Quartararo ise ikinci sıradaydı. Cuma gününün lideri Aleix Espargaro üçüncü olurken, Franco Morbidelli dördüncü sırayı aldı. 

Takaaki Nakagami ise ilk 5'i tamamladı. Şampiyona lideri Marco Bezzecchi altıncı sırayı alırken; Brad Binder, Jorge Martin, Alex Marquez ve Maverick Vinales ilk 10u tamamladılar. 

Seans sonucu: 

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Portugal Miguel Oliveira 15 1'37.229     163.765
2 France Fabio Quartararo 11 1'37.332 0.103 0.103 163.592
3 Spain Aleix Espargaro 8 1'37.472 0.243 0.140 163.357
4 Italy Franco Morbidelli 14 1'37.512 0.283 0.040 163.290
5 Japan Takaaki Nakagami 15 1'37.524 0.295 0.012 163.270
6 Italy Marco Bezzecchi 11 1'37.633 0.404 0.109 163.088
7 South Africa Brad Binder 13 1'37.639 0.410 0.006 163.078
8 Spain Jorge Martin 7 1'37.643 0.414 0.004 163.071
9 Spain Alex Marquez 14 1'37.647 0.418 0.004 163.064
10 Spain Maverick Viñales 15 1'37.665 0.436 0.018 163.034
11 France Johann Zarco 14 1'37.786 0.557 0.121 162.833
12 Italy Francesco Bagnaia 11 1'37.816 0.587 0.030 162.783
13 Italy Luca Marini 15 1'37.866 0.637 0.050 162.700
14 Spain Dani Pedrosa 16 1'37.917 0.688 0.051 162.615
15 Australia Jack Miller 15 1'37.920 0.691 0.003 162.610
16 Italy Fabio Di Giannantonio 13 1'38.098 0.869 0.178 162.315
17 Germany Stefan Bradl 15 1'38.248 1.019 0.150 162.067
18 Spain Joan Mir 12 1'38.287 1.058 0.039 162.003
19 Spain Augusto Fernandez 13 1'38.467 1.238 0.180 161.706
20 Spain Raul Fernandez 12 1'38.498 1.269 0.031 161.656
21 Spain Alex Rins 14 1'38.634 1.405 0.136 161.433
22 Italy Enea Bastianini 5 1'39.093 1.864 0.459 160.685
23 Germany Jonas Folger 12 1'39.535 2.306 0.442 159.971
24 Spain Iker Lecuona 13 1'39.756 2.527 0.221 159.617
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