MotoGP Japonya sprint yarışı: Martin kazandı, şampiyonada farkı kapattı!

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Martin startta KTM tehdidine rağmen yerini korudu, epey iyi start alan Jack Miller ikinciliğe, Brad Binder ise üçüncülüğe yükselmişti.

Binder bir sonraki tur Miller'ı geçerek ikinciliği aldı ve böylece ilk üçte sıralama oturmuş oldu. Bu üçlüyü iki sıra kaybeden Bagnaia, iki sıra kazanan Marc Marquez, yükselen Johann Zarco ve yine sıra kaybeden Marco Bezzecchi takip etmekteydi.

Marquez ilk iki tur Bagnaia'yı kovalasa da sonrasında geri düştü, Bagnaia ise lastikleri biten Miller'ı kovalamayı başlamıştı.

Bitime dört tur kala yeniden saldırıya geçen Bezzecchi ilk olarak Zarco'yu geçti, sadece bir tur sonra da Marquez'e atak yaptı, ancak Marquez'in sert savunmasına maruz kaldı.

Bu hamlenin ardından iki isim de dışa açılırken, fırsatı gören Zarco iki ismi de geride bıraktı, Bezzecchi ise zaman kaybederek Aleix Espargaro'ya dahi geçildi.

Aleix geçişten kısa süre sonra bir teknik arıza yaşadı ve bitime üç tur kala pite dönerek yarışı bırakmak durumunda kaldı.

Bitime üç tur kala Bagnaia epey yakınındaki Miller'a üçüncülük için atak yaptı, ancak eski takım arkadaşının sert savunmasıyla karşılaştı.

Bir tur sonra yine atak deneyen Bagnaia bu kez geçişini tamamlamayı ve üçüncülüğü almayı başardı.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Yarışın kalanında ciddi bir değişiklik olmadı ve böylece Martin arka arkaya üçüncü, toplam beşinci sprint yarış galibiyetine ulaşmayı başardı.

Binder ilk turlarda kovaladığı Martin'den sonrasında epey koptu ve ikincilikle yetinmek durumunda kaldı, Bagnaia ise podyumu tamamladı.

Miller uzun süre sonra iyi bir sonuca imza atarak dördüncü alırken, son tur dördüncülüğü epey zorlayan Zarco beşinciydi.

Bezzecchi son iki turda Marquez'i geçerek altıncı olurken, Marquez damalı bayrağı yarışa başladığı sırada, yedinci sırada gördü.

Günün son puanı ise üç sıra kaybeden Fabio Di Giannantonio'ya gitti.

Yamaha bir kez daha kabusu yaşadı, Fabio Quartararo ancak 15. olabilirken, Franco Morbidelli de 16. sırada yer aldı.

Yine kendi evinde yarışan Takaaki Nakagami ise 17. sırada.

Martin an itibariyle farkı sekiz puana indirmiş vaziyette, yarın galibiyete ulaşması ve Bagnaia'nın üçüncü bitirmesi durumunda şampiyona liderliğine yükselecek.